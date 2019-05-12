Гвардиола: «Это самый сложный титул, который я выиграл за свою карьеру»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в АПЛ.
Мы должны сказать огромное спасибо «Ливерпулю». То, чего мы добились, благодаря и им тоже. Мы набрали 98 очков - это невероятный результат. «Ливерпуль» заставил нас выиграть 14 игр подряд в АПЛ. Мы не имели права терять очки. Это самый сложный титул, который я выиграл за свою карьеру.
Дружно ждём титула мы тридцать лет
В надеждах скончались и папа и дед
Из джаханнамы шлют Стиви привет
И сам я устал в ожидании побед
Дружно ждём титула мы тридцать лет
В надеждах скончались и папа и дед
Из джаханнамы шлют Стиви привет
И сам я устал в ожидании побед
А то достали всякими фанабериями с интервью.)))
А то достали всякими фанабериями с интервью.)))
а глоры лол-лиги говорять что ло-лигу выиграть сложнее )))
а глоры лол-лиги говорять что ло-лигу выиграть сложнее )))
Тоттенхем выбьет красных,запопните!
Тоттенхем выбьет красных,запопните!