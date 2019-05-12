Гвардиола: «Это самый сложный титул, который я выиграл за свою карьеру»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу в АПЛ .

Мы должны сказать огромное спасибо «Ливерпулю». То, чего мы добились, благодаря и им тоже. Мы набрали 98 очков - это невероятный результат. «Ливерпуль» заставил нас выиграть 14 игр подряд в АПЛ . Мы не имели права терять очки. Это самый сложный титул, который я выиграл за свою карьеру.