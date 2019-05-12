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Гвардиола: «Это самый сложный титул, который я выиграл за свою карьеру»

12 мая 2019, 20:34
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион1 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в АПЛ.

Мы должны сказать огромное спасибо «Ливерпулю». То, чего мы добились, благодаря и им тоже. Мы набрали 98 очков - это невероятный результат. «Ливерпуль» заставил нас выиграть 14 игр подряд в АПЛ. Мы не имели права терять очки. Это самый сложный титул, который я выиграл за свою карьеру.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz ответил Так Себе Аналитик
   428 / 840
13 мая в 17:14
"Бавария" сначала сама Бундеслигу и убила, а теперь ожидаемо сдает, нечего их жалеть.
Бавария всю свою историю убивает бундеслигу, но это не мешает ей время от времени выстреливать
Ikarus74
Ikarus74 ответил Jlexa MapmblHoB
   502 / 840
13 мая в 04:37
Угу, вы уже выбили красных, а до того ещё и рому годом ранее, выбивалка вот только сломалась в очередной раз видимо))
У нас же есть титул, а у вас?)
Ikarus74
Ikarus74 ответил shlifen
   502 / 840
13 мая в 04:34
Пеп крут, второй раз подряд выигрывает чемпионство, и собрал за 2 года 198 очков в чемпионате - и это в лиге где новичок Фулхэм скупается на 100 млн фунтов, а МЮ может платить Санчесу 20-25 млн в год низа что - и при этом оставаться одним из самых прибыльных клубов мира. Думаю в следующем сезоне борьба опять будет острой - конкурентов на следующий сезон Ливерпуля, опять к сожалению не предвидится... Ну и я думаю в следующем году Пеп всё будет ставить на ЛЧ =)))
Не думаю, что Пеп изменит себе... он опять будет ставить на все... на то он и Пеп!
shlifen
shlifen
   144 / 840
13 мая в 01:06
Пеп крут, второй раз подряд выигрывает чемпионство, и собрал за 2 года 198 очков в чемпионате - и это в лиге где новичок Фулхэм скупается на 100 млн фунтов, а МЮ может платить Санчесу 20-25 млн в год низа что - и при этом оставаться одним из самых прибыльных клубов мира. Думаю в следующем сезоне борьба опять будет острой - конкурентов на следующий сезон Ливерпуля, опять к сожалению не предвидится... Ну и я думаю в следующем году Пеп всё будет ставить на ЛЧ =)))
Jlexa MapmblHoB
Jlexa MapmblHoB ответил ALBA BARCELONA 21
   520 / 840
12 мая в 22:04
А Реал убил Барселону своей слабостью,никакой конкуренции,в Апл лучше всех конкуренция,в Испнии,Франции,Италии нет,и в Германии тоже не было,просто Бавария из за этого сдает. Тоттенхем выбьет красных,запопните!
Угу, вы уже выбили красных, а до того ещё и рому годом ранее, выбивалка вот только сломалась в очередной раз видимо))
Drossel
Drossel
12 мая в 22:01
хоть не люблю сити но поздравлю всех фанов с победой, реально заслужили титул так как Ливер не смог их поюедить в личных встречах.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Так Себе Аналитик
   58 / 840
12 мая в 21:22
Надо признать, что Пеп все-таки учится, прогрессирует в АПЛ) Например, ключевой домашний матч с "Ливерпулем" он тактически выиграл.
Я тоже заметил,Пеп стал мудрее и разнообразнее в АПЛ.
valeron4321
valeron4321
   781 / 840
12 мая в 21:20
АПЛ в этом году вне конкуренции по части интриги. Да и факт в том, что серебряный призер стал намного популярнее, чем чемпион) И это Гвардиоле будет еще сложнее исправить)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ALBA BARCELONA 21
   24 / 840
12 мая в 21:19
А Реал убил Барселону своей слабостью,никакой конкуренции,в Апл лучше всех конкуренция,в Испнии,Франции,Италии нет,и в Германии тоже не было,просто Бавария из за этого сдает. Тоттенхем выбьет красных,запопните!
"Бавария" сначала сама Бундеслигу и убила, а теперь ожидаемо сдает, нечего их жалеть.
Требл Клоппа
Требл Клоппа
12 мая в 21:16
Везёт же некоторым((((((((



Дружно ждём титула мы тридцать лет
В надеждах скончались и папа и дед
Из джаханнамы шлют Стиви привет
И сам я устал в ожидании побед
Лена Младова
Лена Младова
   360 / 840
12 мая в 20:57
Зауважала Гвардиолу ещё больше как человека после этого комментария. Не как тренера, а именно как человека. Ближе как-то стал, что ли...
А то достали всякими фанабериями с интервью.)))
nnb199O
nnb199O
   481 / 840
12 мая в 20:51
Ахахаа ))

а глоры лол-лиги говорять что ло-лигу выиграть сложнее )))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   58 / 840
12 мая в 20:49
А Реал убил Барселону своей слабостью,никакой конкуренции,в Апл лучше всех конкуренция,в Испнии,Франции,Италии нет,и в Германии тоже не было,просто Бавария из за этого сдает.
Тоттенхем выбьет красных,запопните!
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
12 мая в 20:45
Каждый год была бы такая борьба, только с 6 командами
-Ванек-
-Ванек-
12 мая в 20:43
да понятно что это вам не всякие мешки типа челсюков и манков обгонять, и ещё судьям спасибо скажи, хоть за тот же матч с арсиналкой, когда им ничью подарили( так бы хрен вы чемпионами стали), ну хоть арсеналка в ЛЧ не попал, ещё и ниже кур оказался, надо главное терь в финале их ощипать))..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
12 мая в 20:43
Надо признать, что Пеп все-таки учится, прогрессирует в АПЛ) Например, ключевой домашний матч с "Ливерпулем" он тактически выиграл.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
12 мая в 20:40
Да, в АПЛ Бузакки и Эвребе не обеспечивают результат, если на поле не получается))
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