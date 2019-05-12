Ван Дейк: «„Манчестер Сити“ провел прекрасный сезон в АПЛ»

Защитник «Ливерпуля» прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити».

Я горжусь «Ливерпулем», это особенная команда и я рад, что являюсь ее частью. Поздравляю «Манчестер Сити» и надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем снова бросить им вызов. «Горожане» провели прекрасный сезон в АПЛ , но мы будем продолжать усердно работать.