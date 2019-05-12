Ван Дейк: «„Манчестер Сити“ провел прекрасный сезон в АПЛ»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити».
Я горжусь «Ливерпулем», это особенная команда и я рад, что являюсь ее частью. Поздравляю «Манчестер Сити» и надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем снова бросить им вызов. «Горожане» провели прекрасный сезон в АПЛ, но мы будем продолжать усердно работать.
Тоттенхем выступил круто - но будут сперва бороться за сохранение своих звезд (Эриксен, Алдервейрэлд, Сон, Алли, Кейн, Трипьер) ну и тренера нужно удержать. Дорогие супер звезды боюсь не пойдут в команду (просто Леви пожадничает з.п. большую платить), а с хорошими середнячками Тоттен будет спокойно бороться за третье место (что тоже круто).
В МЮ только начнется перестройка - Эррера, Погба, Санчес, Фрэд, и ещё несколько - вполне возможно на выход. Там вообще сейчас стоит успокоится, забыть о трофеях и спокойно, пару лет, строить команду, как это делали в МС и ЛФК.
Арсенал - тут к сожалению без комментариев, руководство интересует бабло, а вкладывать в команду они не хотят...
Вот и выходит что претенденты на титул будут те же...
Тоттенхем выступил круто - но будут сперва бороться за сохранение своих звезд (Эриксен, Алдервейрэлд, Сон, Алли, Кейн, Трипьер) ну и тренера нужно удержать. Дорогие супер звезды боюсь не пойдут в команду (просто Леви пожадничает з.п. большую платить), а с хорошими середнячками Тоттен будет спокойно бороться за третье место (что тоже круто).
В МЮ только начнется перестройка - Эррера, Погба, Санчес, Фрэд, и ещё несколько - вполне возможно на выход. Там вообще сейчас стоит успокоится, забыть о трофеях и спокойно, пару лет, строить команду, как это делали в МС и ЛФК.
Арсенал - тут к сожалению без комментариев, руководство интересует бабло, а вкладывать в команду они не хотят...
Вот и выходит что претенденты на титул будут те же...
К большому сожалению скаузеров, со следующего сезона в АПЛ внедрят систему VAR, т.ч. сказка ливеруля на этом заканчивается и опять начнется эра за борьбу ЛЕ и заодно прописку в высшем дивизионе Англии.
К большому сожалению скаузеров, со следующего сезона в АПЛ внедрят систему VAR, т.ч. сказка ливеруля на этом заканчивается и опять начнется эра за борьбу ЛЕ и заодно прописку в высшем дивизионе Англии.
А конкуренты дружно станут еще сильнее.
А конкуренты дружно станут еще сильнее.