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Ван Дейк: «„Манчестер Сити“ провел прекрасный сезон в АПЛ»

12 мая 2019, 20:22
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити».

Я горжусь «Ливерпулем», это особенная команда и я рад, что являюсь ее частью. Поздравляю «Манчестер Сити» и надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем снова бросить им вызов. «Горожане» провели прекрасный сезон в АПЛ, но мы будем продолжать усердно работать.

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Все комментарии
anyway
anyway ответил shlifen
   296 / 840
13 мая в 12:38
Не пойму твоей радости - у МЮ серьёзные проблемы, состав нужно перетрусить, понять подходит ли тренер, найти желающих играть и пахать за МЮ вне зависимости от итогового места, решить проблемы с зажравшимися миллионерами в составе... Вместо мыслей об этом - бегаете со своим троллингом и ищете куда бы приткнуть его... Объективно ЛФК сейчас способен привлекать звезд в состав, а МЮ к сожалению, нет. Ливерпуль будет бороться и за чемпионство и за ЛЧ в след. сезоне - а МЮ к сожалению нет. В ЛФК нужно просто усилить длину скамейки и может один игрок в основу, в МЮ нужно трусить весь состав =((( Хотите и дальше жить прошлым и троллить или просто искренне болеть за МЮ???
нет ты что я наоборот очень сопереживаю ливеру...
Abris
Abris
   160 / 840
13 мая в 02:53
МС с победой в чемпионате!
shlifen
shlifen ответил anyway
   144 / 840
13 мая в 01:29
Не пойму твоей радости - у МЮ серьёзные проблемы, состав нужно перетрусить, понять подходит ли тренер, найти желающих играть и пахать за МЮ вне зависимости от итогового места, решить проблемы с зажравшимися миллионерами в составе... Вместо мыслей об этом - бегаете со своим троллингом и ищете куда бы приткнуть его... Объективно ЛФК сейчас способен привлекать звезд в состав, а МЮ к сожалению, нет. Ливерпуль будет бороться и за чемпионство и за ЛЧ в след. сезоне - а МЮ к сожалению нет. В ЛФК нужно просто усилить длину скамейки и может один игрок в основу, в МЮ нужно трусить весь состав =((( Хотите и дальше жить прошлым и троллить или просто искренне болеть за МЮ???
shlifen
shlifen ответил Сергей Эпоха
   144 / 840
13 мая в 01:19
В Челси трансферный бан - уедет Азар, Пулишичу ещё нужно втянутся и в Лигу и в команду, ну не Игуаин же к титулу команду поведет??

Тоттенхем выступил круто - но будут сперва бороться за сохранение своих звезд (Эриксен, Алдервейрэлд, Сон, Алли, Кейн, Трипьер) ну и тренера нужно удержать. Дорогие супер звезды боюсь не пойдут в команду (просто Леви пожадничает з.п. большую платить), а с хорошими середнячками Тоттен будет спокойно бороться за третье место (что тоже круто).

В МЮ только начнется перестройка - Эррера, Погба, Санчес, Фрэд, и ещё несколько - вполне возможно на выход. Там вообще сейчас стоит успокоится, забыть о трофеях и спокойно, пару лет, строить команду, как это делали в МС и ЛФК.

Арсенал - тут к сожалению без комментариев, руководство интересует бабло, а вкладывать в команду они не хотят...

Вот и выходит что претенденты на титул будут те же...
anyway
anyway
   296 / 840
12 мая в 21:33
Справедливость восторжествовала!!! Ливерпуль в очередной раз лишается главного титула АПЛ. Хотя, по ходу сезона скаузерская команда ныряльщиков по праву должна была остаться за бортом зоны ЛЧ, но во благо колбасникам, у них в строю были такие мастера как солах и моне, которые переплюнут любого актёра Голливуда и главный постановщик скаузерских представлений клеп, заслуги которого мы не должны забывать ни в коем случае, ведь так искусно отрабатывать в судейской комнате не смог бы ни одно живое существо.
К большому сожалению скаузеров, со следующего сезона в АПЛ внедрят систему VAR, т.ч. сказка ливеруля на этом заканчивается и опять начнется эра за борьбу ЛЕ и заодно прописку в высшем дивизионе Англии.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   69 / 840
12 мая в 21:19
МС с чемпионством!
toshkanchik07
toshkanchik07 ответил Сергей Эпоха
12 мая в 20:59
Про других не забывай, Челси и Тотонхем ещё потерпят вам нервы
Челси в следующем году и в пятёрку не попадет. Азар уедет, новых игроков нельзя покупать, с тренером всё в тумане, с основным вратарем еще туманнее.
А конкуренты дружно станут еще сильнее.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
12 мая в 20:48
Про других не забывай, Челси и Тотонхем ещё потерпят вам нервы
CSKA2012
CSKA2012
   314 / 840
12 мая в 20:35
Клопп и финал профукает Петухам )
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 840
12 мая в 20:27
А в ЛЧ как обычно обделались. С лысым физруком по другому быть не может!
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 840
12 мая в 20:25
Жаль Ливер
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