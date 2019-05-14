Зинченко: «Шампанское так и не пробовал. Задумаюсь, когда подниму кубок ЛЧ»

Защитник «Манчестер Сити» в эфире телеканала «Футбол 1» прокомментировал победу «горожан» в чемпионате Англии.

Эмоции просто не передать словами. Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые были со мной на протяжении всего этого длинного сезона – я просто тронут.

Чемпионство никогда никому не давалось легко. Этот сезон я выделю, потому что гонка шла до последнего матча. К счастью, мы смогли это сделать. Но сезон ещё не закончен, у нас есть возможность взять ещё один титул.

В раздевалке творился просто хаос. Все сорвали голос. Шампанское так и не попробовал, но когда подниму кубок Лиги чемпионов, то обязательно об этом задумаюсь. Сейчас – не время.