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Зинченко: «Шампанское так и не пробовал. Задумаюсь, когда подниму кубок ЛЧ»

14 мая 2019, 04:58

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в эфире телеканала «Футбол 1» прокомментировал победу «горожан» в чемпионате Англии.

Эмоции просто не передать словами. Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые были со мной на протяжении всего этого длинного сезона – я просто тронут. 

Чемпионство никогда никому не давалось легко. Этот сезон я выделю, потому что гонка шла до последнего матча. К счастью, мы смогли это сделать. Но сезон ещё не закончен, у нас есть возможность взять ещё один титул. 

В раздевалке творился просто хаос. Все сорвали голос. Шампанское так и не попробовал, но когда подниму кубок Лиги чемпионов, то обязательно об этом задумаюсь. Сейчас – не время.

Вчера появилась информация о том, что УЕФА может отстранить «Ман Сити» от участия в еврокубках.

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Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik
   82 / 840
14 мая в 11:03
Главный творец чемпионства МС так и не попробовал шампанского, наверное, в очереди за шампанским был последним.
Знатог
Знатог
   180 / 840
14 мая в 09:22
пока горилка пойдёт.
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 09:04
Так можно и до глубокой старости не попробовать шампанское.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   372 / 840
14 мая в 08:21
Кокоша бы поржал
sir_Alex
sir_Alex
   49 / 840
14 мая в 07:31
Останется трезвенником! 🤣🤣🤣
ЮЗИК
ЮЗИК
   236 / 840
14 мая в 06:34
Так и не попробуешь за всю карьеру шампанского
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
14 мая в 05:41
Может и не придется поднять кубок Лиги Чемпионов.
STVA 1
STVA 1
   39 / 840
14 мая в 05:03
Не надо пить
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