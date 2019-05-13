ГлавнаяНовости

Пулишич: «Я в полном восторге, что перешел в „Челси“»

13 мая 2019, 23:14

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич поделился впечатлениями от того, что летом он перейдет в «Челси».

Это потрясающе, и я в полном восторге, что перешел в «Челси». Конечно, мне необходимо завершить сезон в Дортмунде, но я с нетерпением жду, когда смогу играть за «Челси». Это будет замечательный опыт, я уже не могу этого дождаться, я очень хочу снова попасть в Англию, говорить на английском языке, встретиться со всеми этими ребятами. 

Я долго этого ждал, я мечтал играть в АПЛ. Для меня большая честь быть игроком «Челси», и я очень этому рад. Здесь столько великих игроков, я уже хочу начать работать с ними. Я буду рад играть с Канте. Мне кажется, он замечательный футболист, и я очень хочу с ним познакомиться. И в обороне тут играют отличные парни – Давид Луис и Антонио Рюдигер. Я хочу начать работать с ними, и мне кажется, это будет круто. 

Мне кажется, переход будет для меня логичной следующей ступенью и очень органичным этапом, я знаю язык. Мне было сложнее, когда я перебирался в Германию, но я многому научился и как футболист, и как человек, теперь я чувствую, что готов к новым трудным задачам.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Косьельни: «Мы расстроены тем, что Мхитарян не сыграет в финале ЛЕ»
Вчера, 23:57 Комментарии1
В «Челси» отказались комментировать возможное возвращение Чеха в клуб
Вчера, 23:42 Комментарии0
Эмери: «Мбаппе хотел перейти в „Реал“»
Вчера, 23:37 Комментарии1
Скалони: «Дверь в сборную Аргентины для Икарди открыта»
Вчера, 23:11 Комментарии3
Варан рассказал о своем будущем в «Реале»
Вчера, 20:58 Комментарии5
Эмери: «Решение не ехать в Баку принадлежит Мхитаряну»
Вчера, 20:43 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   155 / 840
13 мая в 23:36
Ну и дурак, будешь играть в шипе.
Olimpiada_Arkadievna
Olimpiada_Arkadievna
   488 / 840
13 мая в 23:28
Жалко, что этого молодого, подающего надежды, американца угробит САРРИБОЛ. Не понятно, почему не перешел в Ливерпуль, есть предположение, что Юрген не гарантировал основу, но это вилами по воде.
БОРУССИЯ Д СПАРТАК М
БОРУССИЯ Д СПАРТАК М
13 мая в 23:27
За 8 лет которые я болею за Боруссию, Пулишича переход самый грусный из всех переходов , удачи тебе в челси , огромный таланьтище, и когда ни будь вернутся в Великою Боруссию Дортмунд . буду следить за тобой в челси.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100