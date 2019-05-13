Пулишич: «Я в полном восторге, что перешел в „Челси“»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» поделился впечатлениями от того, что летом он перейдет в «Челси».

Это потрясающе, и я в полном восторге, что перешел в «Челси». Конечно, мне необходимо завершить сезон в Дортмунде, но я с нетерпением жду, когда смогу играть за «Челси». Это будет замечательный опыт, я уже не могу этого дождаться, я очень хочу снова попасть в Англию, говорить на английском языке, встретиться со всеми этими ребятами.

Я долго этого ждал, я мечтал играть в АПЛ . Для меня большая честь быть игроком «Челси», и я очень этому рад. Здесь столько великих игроков, я уже хочу начать работать с ними. Я буду рад играть с Канте. Мне кажется, он замечательный футболист, и я очень хочу с ним познакомиться. И в обороне тут играют отличные парни – Давид Луис и Антонио Рюдигер. Я хочу начать работать с ними, и мне кажется, это будет круто.

Мне кажется, переход будет для меня логичной следующей ступенью и очень органичным этапом, я знаю язык. Мне было сложнее, когда я перебирался в Германию, но я многому научился и как футболист, и как человек, теперь я чувствую, что готов к новым трудным задачам.