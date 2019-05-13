Дирар: «Гвардиола высокомерен, он насмехался над „Монако“ в 2017 году»

13 мая 2019, 23:42

Бывший нападающий «Монако» рассказал о человеческих качествах главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

В 2017 году команды пересекались в 1/8 финала Лиги чемпионов и дальше по сумме двух встреч прошли монегаски.

Я не понимаю некоторые решения Гвардиолы по составу, но они приносят результат. Отмечу, что Хосеп довольно высокомерен. Гвардиола насмехался над нами, когда «Монако» играл с «Сити» в 2017 году.