Дирар: «Гвардиола высокомерен, он насмехался над „Монако“ в 2017 году»

Бывший нападающий «Монако» Набиль Дирар рассказал о человеческих качествах главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
В 2017 году команды пересекались в 1/8 финала Лиги чемпионов и дальше по сумме двух встреч прошли монегаски.
Я не понимаю некоторые решения Гвардиолы по составу, но они приносят результат. Отмечу, что Хосеп довольно высокомерен. Гвардиола насмехался над нами, когда «Монако» играл с «Сити» в 2017 году.
Напомним, что на днях «горожане» оформили свою второе подряд чемпионство в АПЛ.
Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса :
- Для меня Гвардиола - лучший тренер в мире. Тот стиль игры, который он прививает своим командам, уникален. Его невозможно скопировать.
Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса :
- Для меня Гвардиола - лучший тренер в мире. Тот стиль игры, который он прививает своим командам, уникален. Его невозможно скопировать.