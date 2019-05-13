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Дирар: «Гвардиола высокомерен, он насмехался над „Монако“ в 2017 году»

13 мая 2019, 23:42
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Бывший нападающий «Монако» Набиль Дирар рассказал о человеческих качествах главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

В 2017 году команды пересекались в 1/8 финала Лиги чемпионов и дальше по сумме двух встреч прошли монегаски.

Я не понимаю некоторые решения Гвардиолы по составу, но они приносят результат. Отмечу, что Хосеп довольно высокомерен. Гвардиола насмехался над нами, когда «Монако» играл с «Сити» в 2017 году.

Напомним, что на днях «горожане» оформили свою второе подряд чемпионство в АПЛ

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Все комментарии
Aivust
Aivust
   820 / 840
14 мая в 07:06
Надеюсь у сити всё развалится и будут они в чемпионшипе.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
14 мая в 01:56
На всех не угодишь.
Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса :
- Для меня Гвардиола - лучший тренер в мире. Тот стиль игры, который он прививает своим командам, уникален. Его невозможно скопировать.
Бестрофейный
Бестрофейный
   96 / 840
14 мая в 01:47
Сейчас все над Монако насмехаются.
амурец
амурец
   115 / 840
14 мая в 00:41
над ТТХ он наверное тоже решил посмеяться, а они его в интересную позу поставили
feris1
feris1
   255 / 840
14 мая в 00:23
Пепка он такой.
CВИН
CВИН
   284 / 840
14 мая в 00:04
ведет себя по свински
CВИН
CВИН
   284 / 840
14 мая в 00:01
ведет себя по свински
МКС
МКС
   30 / 840
13 мая в 23:58
А в этом году над Монако просто ржут
allemz
allemz
   61 / 840
13 мая в 23:52
И получил позорный вылет.
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