Витсель: «Бундеслига - сумасшедший чемпионат»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель поделился мнением о чемпионской гонке с «Баварией».
В один день тебе грустно, поскольку ты допустил ошибку, но потом ты счастлив, потому что твоя команда по-прежнему находится в чемпионской гонке. Именно поэтому Бундеслига - сумасшедший чемпионат.
Напомним, что в предыдущем туре «Боруссия» сократила отставание от «Баварии» и теперь судьба титула решится в заключительном туре.
Ну удачи Айнтрахту порезать сарделек ну и Боруссии Д обыграть Боруссию М.
Но что то подсказывает что мешок снова станет чемпионом в этой унылой лиге.
Пора создать лигу состоящую из баварки, ювентуса, мс и псж.
Ну удачи Айнтрахту порезать сарделек ну и Боруссии Д обыграть Боруссию М.
Но что то подсказывает что мешок снова станет чемпионом в этой унылой лиге.
Пора создать лигу состоящую из баварки, ювентуса, мс и псж.