Витсель: «Бундеслига - сумасшедший чемпионат»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» поделился мнением о чемпионской гонке с «Баварией».

В один день тебе грустно, поскольку ты допустил ошибку, но потом ты счастлив, потому что твоя команда по-прежнему находится в чемпионской гонке. Именно поэтому Бундеслига - сумасшедший чемпионат.