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Витсель: «Бундеслига - сумасшедший чемпионат»

14 мая 2019, 00:19

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель поделился мнением о чемпионской гонке с «Баварией». 

В один день тебе грустно, поскольку ты допустил ошибку, но потом ты счастлив, потому что твоя команда по-прежнему находится в чемпионской гонке. Именно поэтому Бундеслига - сумасшедший чемпионат.

Напомним, что в предыдущем туре «Боруссия» сократила отставание от «Баварии» и теперь судьба титула решится в заключительном туре.

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Don trambon
Don trambon
   85 / 840
14 мая в 09:11
О да сумасшедшая, ага.
Ну удачи Айнтрахту порезать сарделек ну и Боруссии Д обыграть Боруссию М.

Но что то подсказывает что мешок снова станет чемпионом в этой унылой лиге.

Пора создать лигу состоящую из баварки, ювентуса, мс и псж.
Bayern Best
Bayern Best
   245 / 840
14 мая в 03:54
Англия и Германия в этом году бились до конца.
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 840
14 мая в 01:57
После Рпл то конечно даже чемпеонат Албании покажется ТОП чемпеонатом!
Mangur
Mangur
   539 / 840
14 мая в 01:23
Удачи Баварии.
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