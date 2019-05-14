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«Барселона» согласна продать полузащитника за 100 млн фунтов

14 мая 2019, 12:28

Стала известна сумма, за которую «Барселона» готова отпустить хавбека команды Филиппе Коутиньо.

Каталонцы не продадут игрока дешевле, чем за 100 млн фунтов. Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» могут включить Коутиньо в сделку по Гризманну. На футболиста также претендует «Челси».

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник сыграл 34 матча в Примере, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   239 / 840
14 мая в 23:10
Коут выглядел в этом сезоне мягко говоря не ярко, стата хуже чем у Эмбарба из вылетевшего Райо Валекано.
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо ответил Artuom
14 мая в 22:47
🤦‍♂️
Artuom
Artuom
   78 / 840
14 мая в 22:02
Во первых:
Все понимают что раз Коут не заиграл, Барселона захочет избавиться. А это значит что будут предлагать суммы меньше 100 лямов со словами "вот наше предложение, хотите принимайте, а нет так оставайтесь с не нужным вам игроком ..."

Во вторых:
ПСЖ не купит(наоборот нужно продавать часть игроков), МС он не нужен, у Челси бан, у МЮ будут покупки на другие позиции, Ливерпуль не вернёт, Бавария столько не даст, Реалу он не нужен(хватает игроков на эту позицию, даже перебор)... да и другие думаю игроки на прицеле.
А остальные клубы не выложат за игрока 100 лямов!

Вот и получается что Барселоне или придётся уменьшить сумму, или не продавать ещё минимум сезон Коута...
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил barcamilan
   465 / 840
14 мая в 19:54
Ты точно болельщик барсы??? Коутиньо от слова дно и артур играет лучше раз в 10. Коутиньо вместе с кусарезом на выход.
Cules2013
Cules2013
   108 / 840
14 мая в 14:57
Цена вполне адекватная. Игрок топ-уровня, в расцвете сил. То, что он полные дрова в Барсе, не значит, что он уже закончился как игрок, и в другом клубе ничего не покажет. Он просто не готов играть за Барсу в тот футбол, который есть сейчас. Не более, не менее.
Вон Алькасер как отжигает в Германии, Педро, например, не затерялся в Челси, а Алексис хорош был в Арсенале. Бывшие игроки Барсы совсем не оторванный ломоть, раз они имеют высокий исполнительский класс.
Cules2013
Cules2013 ответил barcamilan
   108 / 840
14 мая в 14:51
я бы оставил коута и избавился бы от ракитича, артура, боатенга
вот кого-кого, а Артура не трожь!
barcamilan
barcamilan
   325 / 840
14 мая в 13:56
я бы оставил коута и избавился бы от ракитича, артура, боатенга
Сережа Грязев
Сережа Грязев ответил Медив
   751 / 840
14 мая в 13:55
Статистика у Коутиньо как раз на 100 лямов
И не говори. А сколько было надежд что он будет чуть ли не второй неймар или иньеста. В итоге болтается как х---й в рукомойнике а толку ноль!!!
Медив
Медив
   43 / 840
14 мая в 13:40
Статистика у Коутиньо как раз на 100 лямов
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
14 мая в 13:28
Несмешная шутка!!!
mangoх12
mangoх12
   26 / 840
14 мая в 13:13
ПСЖ купит
Ruslan3132
Ruslan3132
   55 / 840
14 мая в 13:01
по мне так не дороже Бейла он стоит )
Izmar
Izmar
   631 / 840
14 мая в 13:00
100 это уж слишком.
амурец
амурец
   115 / 840
14 мая в 12:49
да почему и нет игрок добротный
Albasin
Albasin
   17 / 840
14 мая в 12:45
Слишком круто.
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
14 мая в 12:44
Надежда на китайцев.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
14 мая в 12:42
100 он стоил до матча с Ливерпулем...
Теперь 200...
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   441 / 840
14 мая в 12:40
при любом другом тренере Коутиньо показал бы себя, но с вальверде даже Де Йонг будет деревом
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   58 / 840
14 мая в 12:40
Разумный его не купит и за 50 млн.
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