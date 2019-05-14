«Барселона» согласна продать полузащитника за 100 млн фунтов

14 мая 2019, 12:28

Стала известна сумма, за которую «Барселона» готова отпустить хавбека команды .

Каталонцы не продадут игрока дешевле, чем за 100 млн фунтов. Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» могут включить Коутиньо в сделку по Гризманну. На футболиста также претендует «Челси».

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник сыграл 34 матча в Примере, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.