«Барселона» согласна продать полузащитника за 100 млн фунтов

Стала известна сумма, за которую «Барселона» готова отпустить хавбека команды Филиппе Коутиньо.
Каталонцы не продадут игрока дешевле, чем за 100 млн фунтов. Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» могут включить Коутиньо в сделку по Гризманну. На футболиста также претендует «Челси».
В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник сыграл 34 матча в Примере, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.
Все понимают что раз Коут не заиграл, Барселона захочет избавиться. А это значит что будут предлагать суммы меньше 100 лямов со словами "вот наше предложение, хотите принимайте, а нет так оставайтесь с не нужным вам игроком ..."
Во вторых:
ПСЖ не купит(наоборот нужно продавать часть игроков), МС он не нужен, у Челси бан, у МЮ будут покупки на другие позиции, Ливерпуль не вернёт, Бавария столько не даст, Реалу он не нужен(хватает игроков на эту позицию, даже перебор)... да и другие думаю игроки на прицеле.
А остальные клубы не выложат за игрока 100 лямов!
Вот и получается что Барселоне или придётся уменьшить сумму, или не продавать ещё минимум сезон Коута...
Все понимают что раз Коут не заиграл, Барселона захочет избавиться. А это значит что будут предлагать суммы меньше 100 лямов со словами "вот наше предложение, хотите принимайте, а нет так оставайтесь с не нужным вам игроком ..."
Во вторых:
ПСЖ не купит(наоборот нужно продавать часть игроков), МС он не нужен, у Челси бан, у МЮ будут покупки на другие позиции, Ливерпуль не вернёт, Бавария столько не даст, Реалу он не нужен(хватает игроков на эту позицию, даже перебор)... да и другие думаю игроки на прицеле.
А остальные клубы не выложат за игрока 100 лямов!
Вот и получается что Барселоне или придётся уменьшить сумму, или не продавать ещё минимум сезон Коута...
Вон Алькасер как отжигает в Германии, Педро, например, не затерялся в Челси, а Алексис хорош был в Арсенале. Бывшие игроки Барсы совсем не оторванный ломоть, раз они имеют высокий исполнительский класс.
Вон Алькасер как отжигает в Германии, Педро, например, не затерялся в Челси, а Алексис хорош был в Арсенале. Бывшие игроки Барсы совсем не оторванный ломоть, раз они имеют высокий исполнительский класс.
Теперь 200...
Теперь 200...