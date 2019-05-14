«Ливерпуль» может перехватить форварда у «Баварии»

Нападающий «Лейпцига» может перебраться в Ливерпуль, а не в Мюнхен. Об этом заявил исполнительный директор «быков» Оливер Минцлафф.

Вернер не хочет подписывать новый контракт, но все может измениться. Что касается «Баварии», то мы с ними еще не контактировали. Возможно, что Тимо и не захочет туда переходить. Может быть, ему будет интереснее поработать с Тухелем в Париже, с Клоппом в Ливерпуле или с Фавром в Дортмунде.