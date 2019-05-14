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«Ливерпуль» может перехватить форварда у «Баварии»

14 мая 2019, 12:14

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер может перебраться в Ливерпуль, а не в Мюнхен. Об этом заявил исполнительный директор «быков» Оливер Минцлафф.

Вернер не хочет подписывать новый контракт, но все может измениться. Что касается «Баварии», то мы с ними еще не контактировали. Возможно, что Тимо и не захочет туда переходить. Может быть, ему будет интереснее поработать с Тухелем в Париже, с Клоппом в Ливерпуле или с Фавром в Дортмунде.

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Все комментарии
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил Ptaha91
   465 / 840
17 мая в 06:53
Вот тебе тоже не стоит радоваться комбек раз в 20 лет и не факт что трофей.
Karkaz
Karkaz
   428 / 840
15 мая в 18:20
Да тут выбор очевиден. В Баварии будет в основе играть, в других клубах под вопросом, полюс адаптация, другой язык...
Ptaha91
Ptaha91 ответил Барсамания1988
   553 / 840
15 мая в 15:06
Ну вы еще выиграйте этот финал, а по факту эта барса дплеко не эталон. Я бы посмотрел как вы обыграете барсу 2015 с мсн в наконечнике. Вобщем это лирика, по факту барсу ждет перестройка и еще встретимся.
бла бла бла, я бы посмотрел как бы мы играли в 89 году или 2005 или еще каком нибудь, или без Месси, или во дворе...к чему это? на сегодня мы второй год подряд в финале и нефиг завидовать тут и расказывать когда там наша сказка закончится, следи за своим клубом у которого нет яиц и игроки которые только что и делают так треплют языком как и ее фанаты насколько они крутые.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил Ptaha91
   465 / 840
15 мая в 14:54
Ну вы еще выиграйте этот финал, а по факту эта барса дплеко не эталон. Я бы посмотрел как вы обыграете барсу 2015 с мсн в наконечнике. Вобщем это лирика, по факту барсу ждет перестройка и еще встретимся.
Ptaha91
Ptaha91 ответил Барсамания1988
   553 / 840
15 мая в 08:38
Радуйтесь, что у барсы тренер трус, а ваша сказка закончится с уходом клоппа, а его уход вполне возможен в нынешних реалиях.
Ваша с уходом Месси, хотя у вас уже давно никакой сказки.Мы в финале ЛЧ.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил Kirill Erokhin
   465 / 840
14 мая в 22:16
Ну не обязательно конечно, но деньги решают многое, те же псж после стольких неудач поймут, что дело не в футболистах и предложат через левую фирму тому же клоппу лямов 100. Как думаешь откажется???
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил Князь Всея Турина
   465 / 840
14 мая в 22:13
Так а с этим никто не спорит.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Барсамания1988
   380 / 840
14 мая в 22:02
Радуйтесь, что у барсы тренер трус, а ваша сказка закончится с уходом клоппа, а его уход вполне возможен в нынешних реалиях.
И зачем Клоппу уходить? Он вроде новый контракт с Ливерпулем хочет заключить. А то что АПЛ не удалось выиграть, то с таким Сити, который набрал 98 очков мало команд, которые смогут конкурировать в таком длинном соревновании, как АПЛ, можно в ЛЧ где можно выиграть 1 матч,а второй свести к нужному результату, но на длинной дистанции таких команд мало или вообще нет.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Барсамания1988
   402 / 840
14 мая в 20:09
Это игрок для баварии, а у ливерпуля теперь топ форварды ориги и вейналдум.
которые напихали барсукам по самое не могу.... Месси в ауте... хе-хе-хе
Барсамания1988
Барсамания1988
   465 / 840
14 мая в 19:47
Это игрок для баварии, а у ливерпуля теперь топ форварды ориги и вейналдум.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил Ptaha91
   465 / 840
14 мая в 19:46
Радуйтесь, что у барсы тренер трус, а ваша сказка закончится с уходом клоппа, а его уход вполне возможен в нынешних реалиях.
Rizo1
Rizo1 ответил Bavaria_M
   289 / 840
14 мая в 17:53
Лейпциг хочет продать его чтоб бесплатно не перешел в Боварию!
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   20 / 840
14 мая в 17:21
Ливеру по фиг с каким составом просирать АПЛ. Аха-ха)
Ptaha91
Ptaha91
   553 / 840
14 мая в 15:15
CULES2013
так о каждом клубе можно сказать, возможно кроме Реала который 4 ЛЧ в 5 лет выйграл. Не понятно когда в финале будет Бавария, когда Барса, когда Ювентус, каждый сезон это новая история
Cules2013
Cules2013 ответил Князь Всея Турина
   108 / 840
14 мая в 15:00
если выбирать между пивом и колбасой,то уж лучше финалы ЛЧ.
Ещё неизвестно, когда в следующий раз там окажется Ливерпуль. Кажется, что выше, чем сейчас им уже не прыгнуть. Хороший пример - Атлетико Мадрид. Проиграли 2 финала ЛЧ, и всё, пик пройден, теперь уже не то...
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   402 / 840
14 мая в 14:56
если выбирать между пивом и колбасой,то уж лучше финалы ЛЧ.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   402 / 840
14 мая в 14:55
друг Кейты, как раз будут друг с другом лавку полировать.
Palex
Palex
   60 / 840
14 мая в 13:43
Надо Вернера послушать,что он сам хочет.
Serg3.12
Serg3.12
   14 / 840
14 мая в 13:07
Вернер, не Вернер, а ещё один забивной нападающий нужен
Ptaha91
Ptaha91 ответил Bavaria_M
   553 / 840
14 мая в 12:37
А в том что он балабол, сколько он уже сам пускал уток, ему верить все равно что читать желтые газетенки
ааа ну тогда понятно) не знал.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Ptaha91
   155 / 840
14 мая в 12:36
А в том что он балабол, сколько он уже сам пускал уток, ему верить все равно что читать желтые газетенки
Romeo 777
Romeo 777
   161 / 840
14 мая в 12:34
Если в Ливерпуле его захотят, то окажется у Клоппа. Тут выбор очевиден.
Ptaha91
Ptaha91 ответил Bavaria_M
   553 / 840
14 мая в 12:29
Ох уж эти утки
В смысле? "Об этом заявил исполнительный директор «быков» Оливер Минцлаффа"
Bavaria_M
Bavaria_M
   155 / 840
14 мая в 12:28
Ох уж эти утки
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   119 / 840
14 мая в 12:21
Вот его бы хотел видеть в Ливерпуле. На острие, а Фирма 10-ка.
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