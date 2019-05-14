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«Тоттенхэм» готов приобрести английского полузащитника

14 мая 2019, 12:03

«Тоттенхэм» планирует как можно скорее подписать хавбека «Фулхэма» Райана Сессеньона.

Руководство «шпор» намерено убедить рулевого команды Маурисио Почеттино, что у клуба амбициозные планы на летнее межсезонье.

Впрочем, сторонам придется еще согласовать сумму трансфера, ведь «дачники» планируют выручить за своего игрока 40 млн фунтов, а финалисты Лиги чемпионов готовы отдать только 25 млн.

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Mоnоlo
Mоnоlo
16 мая в 21:48
Уже какой год его берут...
Барсамания1988
Барсамания1988
   465 / 840
14 мая в 19:41
Жадный леви.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Cules2013
   155 / 840
14 мая в 18:25
Разница в том что моура был звездой и круче неймара, и если бы не псж то был бы мега звезда, а ориги обычный футболист.
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил cannongun
   334 / 840
14 мая в 17:12
99% уже в Шпорах пацан притух немного за сезон но Поч его воскресит и запустит в стратостферу новый Бале, тока черный
однако Дача за него и залепила? Ну, там читается через "у"))))))))))))))))))
cannongun
cannongun
   294 / 840
14 мая в 17:04
99% уже в Шпорах
пацан притух немного за сезон но Поч его воскресит и запустит в стратостферу
новый Бале, тока черный
Cules2013
Cules2013 ответил Bavaria_M
   108 / 840
14 мая в 15:02
Серьезные намерения и покупают шлак
Чего-то раньше времени игрока хоронить. Такие, как Ориги или Моура окупили свои трансферы только тем, что забили важные мячи для выход команд в финал ЛЧ.
Bavaria_M
Bavaria_M
   155 / 840
14 мая в 12:29
Серьезные намерения и покупают шлак
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