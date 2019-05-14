«Тоттенхэм» готов приобрести английского полузащитника

«Тоттенхэм» планирует как можно скорее подписать хавбека «Фулхэма» Райана Сессеньона.
Руководство «шпор» намерено убедить рулевого команды Маурисио Почеттино, что у клуба амбициозные планы на летнее межсезонье.
Впрочем, сторонам придется еще согласовать сумму трансфера, ведь «дачники» планируют выручить за своего игрока 40 млн фунтов, а финалисты Лиги чемпионов готовы отдать только 25 млн.
пацан притух немного за сезон но Поч его воскресит и запустит в стратостферу
новый Бале, тока черный
пацан притух немного за сезон но Поч его воскресит и запустит в стратостферу
новый Бале, тока черный