«Тоттенхэм» готов приобрести английского полузащитника

14 мая 2019, 12:03

«Тоттенхэм» планирует как можно скорее подписать хавбека «Фулхэма» .

Руководство «шпор» намерено убедить рулевого команды Маурисио Почеттино, что у клуба амбициозные планы на летнее межсезонье.

Впрочем, сторонам придется еще согласовать сумму трансфера, ведь «дачники» планируют выручить за своего игрока 40 млн фунтов, а финалисты Лиги чемпионов готовы отдать только 25 млн.