Бэйл может вернуться в АПЛ

14 мая 2019, 09:09

Полузащитник «Реала» может вернуться в «Тоттенхэм». Лондонцы рассматривают вариант с арендой на один сезон.

Мадридцы согласны пойти на сделку за 10 млн фунтов. Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Зинедин Зидан планирует избавиться от игрока.

Соглашение 29-летнего валлийца со «сливочными» рассчитано до лета 2022 года. На Бэйла также претендует клуб из Китая, который готов выкупить контракт хавбека.