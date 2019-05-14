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Бэйл может вернуться в АПЛ

14 мая 2019, 09:09

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм». Лондонцы рассматривают вариант с арендой на один сезон.

Мадридцы согласны пойти на сделку за 10 млн фунтов. Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Зинедин Зидан планирует избавиться от игрока.

Соглашение 29-летнего валлийца со «сливочными» рассчитано до лета 2022 года. На Бэйла также претендует клуб из Китая, который готов выкупить контракт хавбека.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Барсамания1988
   243 / 840
14 мая в 19:40
Не обратил внимания)
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил Евгений Быстров
   465 / 840
14 мая в 19:35
Аренда.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   243 / 840
14 мая в 17:40
Жесть.Покупали за 100,продают за 10))Вот это упал в цене.
NOVA
NOVA
   408 / 840
14 мая в 13:57
в китай за 120!!
Pancher_95
Pancher_95 ответил marvel777
   370 / 840
14 мая в 13:51
И что, всю жизнь держать его за этот вклад, сейчас то он нулевый
Ptaha91
Ptaha91
   553 / 840
14 мая в 13:26
значит в МЮ , из АПЛ больше никто его не купит, ну либо Челси.
marvel777
marvel777 ответил Pancher_95
   331 / 840
14 мая в 12:59
А какие надежды подавал.. честно после ухода Роналду я думал что он станет лидером и будет тащит Реал, а он ещё безполезнее стал
ну и ладно зато вклад внес в первую за долго выигранную ЛЧ при Анчи в финале,так он конечно игрок другого класса нежели Рон,я думаю Азар это идеальный вариант будет
Pancher_95
Pancher_95 ответил 95-shishani-95
   370 / 840
14 мая в 12:30
А какие надежды подавал.. честно после ухода Роналду я думал что он станет лидером и будет тащит Реал, а он ещё безполезнее стал
Romeo 777
Romeo 777 ответил Tott_Hot
   161 / 840
14 мая в 12:30
ну как сказать..Челси в свое время избавлялся от Де Брюйне, Салаха и Лукаку. Сейчас они очень неплохо пристоились)
Ну, они уходили молодыми, и к тому же во всех трёх случаях этих был просчёт португала, который не верил в них
Don trambon
Don trambon ответил sparxx2
   85 / 840
14 мая в 12:17
Кейн/Алли/Ериксен - стоят больше чем вся конюшня вместе взятая: основа, 2-ой состав, молодёжка, дети, бабы, пенсионеры + весь обслуживающий персонал вместе со стадионом.... о какой доплате идёт речь ?
А при чём тут *конюшня*? До сих пор не отошёл от празднования выхода в финал имени судьи?)
sparxx2
sparxx2 ответил Don trambon
14 мая в 12:10
Лучше в Китай) Ну или обмен на Кейна/Алли/Эрексена с доплатой.
Кейн/Алли/Ериксен - стоят больше чем вся конюшня вместе взятая: основа, 2-ой состав, молодёжка, дети, бабы, пенсионеры + весь обслуживающий персонал вместе со стадионом.... о какой доплате идёт речь ?
sparxx2
sparxx2 ответил 95-shishani-95
14 мая в 12:00
Надеюсь, что мы его больше не увидим в Реале!!!
Б - Благодарность
sir_Alex
sir_Alex
   49 / 840
14 мая в 11:42
В "Фулхэм"!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
   47 / 840
14 мая в 11:25
Надеюсь, что мы его больше не увидим в Реале!!!
Tott_Hot
Tott_Hot ответил particular
   718 / 840
14 мая в 11:22
Тот, от кого избавляются, редко подхватывает оптимальные варианты... Совокупность его характеристик, проблем и запросов ограничивают диапазон его применения...
ну как сказать..Челси в свое время избавлялся от Де Брюйне, Салаха и Лукаку. Сейчас они очень неплохо пристоились)
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 10:55
Бэйла ждёт Китай.
d_fincher
d_fincher
   193 / 840
14 мая в 10:17
Ну неплохо в общем то у него получилось съездить в Мадрид. Выиграл трофеев кучу. А что ожидания не оправдал... так они с Неймаром оба провалили ожидания. К ним прицепился штамп, что они новые Месси и Роналду. И вот спустя время стало ясно, что они мизинца Месси с Роналду не стоят. Теперь это факт.
112910315
112910315
   1 / 840
14 мая в 10:09
10 млн за Бэйла, похоже на правду, а то 120млн, 120 млн)
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
14 мая в 10:03
Ему в Китае место.
Beka_byaka
Beka_byaka
   118 / 840
14 мая в 09:38
Заколебал уже.... Быстрее бы избавились и соккер перестал бы о нем писать
STVA 1
STVA 1
   39 / 840
14 мая в 09:29
До лета будут сватать в клубы , а в итоге останется.
particular
particular
   2 / 840
14 мая в 09:26
Тот, от кого избавляются, редко подхватывает оптимальные варианты...
Совокупность его характеристик, проблем и запросов ограничивают диапазон его применения...
Don trambon
Don trambon
   85 / 840
14 мая в 09:12
Лучше в Китай) Ну или обмен на Кейна/Алли/Эрексена с доплатой.
Romeo 777
Romeo 777
   161 / 840
14 мая в 09:11
ЗП то кто будет платить ему?
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