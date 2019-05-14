ПСЖ интересуется тремя игроками «Реала»

Сразу три игрока «Реала» летом могут перебраться в Париж.
Сообщается, что ПСЖ претендует на полузащитников Иско, Тони Крооса и Гарета Бэйла. Недавно в СМИ появился список футболистов, которые покинут клуб. Отметим, что все эти хавбеки были в этом списке.
«Реал» оценивает Иско в € 60 млн, Крооса – в € 80 млн, а Бэйла – в € 70 млн.
Бэйл то понятно, это максимальная цена за него, если конечно найдётся такой дурак.
Бэйл то понятно, это максимальная цена за него, если конечно найдётся такой дурак.
вот так утки и вылетают)))
вот так утки и вылетают)))
Ну вот всех этих троих на Мбаппе ну или Неймара обменять. Как раз сумма этих 3х приблизительно равна ценам этих игроков.
Ну вот всех этих троих на Мбаппе ну или Неймара обменять. Как раз сумма этих 3х приблизительно равна ценам этих игроков.