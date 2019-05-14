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ПСЖ интересуется тремя игроками «Реала»

14 мая 2019, 10:21

Сразу три игрока «Реала» летом могут перебраться в Париж.

Сообщается, что ПСЖ претендует на полузащитников Иско, Тони Крооса и Гарета Бэйла. Недавно в СМИ появился список футболистов, которые покинут клуб. Отметим, что все эти хавбеки были в этом списке.

«Реал» оценивает Иско в € 60 млн, Крооса – в € 80 млн, а Бэйла – в € 70 млн.

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Все комментарии
рус фан
рус фан ответил Барсамания1988
   239 / 840
15 мая в 00:05
Никто не спорит что деньги есть, а как же ффп??
Полагаю Перес все подчистит как надо, тем более что Реал не делал крупных покупок со времен Бэйла.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил рус фан
   465 / 840
14 мая в 23:38
Никто не спорит что деньги есть, а как же ффп??
рус фан
рус фан ответил Барсамания1988
   239 / 840
14 мая в 22:44
При всем уважении, реал конечно очень богатый клуб, но они уже купили азара за 100 далее по списку погба и эриксен за которых по 120-130 придется отдать + зп каждому не хилую и откуда сюда мбаппе который 300 стоит????
Поэтому возможно и хотят договориться отдать игрока (Кроос, Иско) + доплатить млн так 150, Реал недавно заключил новое соглашение с адидас на 1,2-1,5 млрд (зависит от побед в ЛЧ) на 10 лет, так что деньги есть, тем более если Киллиан приходит, то опять же Гарет не бесплатно уходит.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил рус фан
   465 / 840
14 мая в 22:08
При всем уважении, реал конечно очень богатый клуб, но они уже купили азара за 100 далее по списку погба и эриксен за которых по 120-130 придется отдать + зп каждому не хилую и откуда сюда мбаппе который 300 стоит????
рус фан
рус фан ответил Барсамания1988
   239 / 840
14 мая в 20:07
А что зидан решает???хаха пересу нужен распиаренный бразил.
Зидан уже общался ранее с Киллианом, Вы знаете об этом. У Неймара сложная история, там скорее всего возможно он сам или его папаша мутят воду с переходом из ПСЖ например в Реал, но подумайте сами мы уже купили Азара на лево!, там еще Винисиус есть талантливый, скорее всего речь о Мбапе идет.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил рус фан
   465 / 840
14 мая в 20:02
А что зидан решает???хаха пересу нужен распиаренный бразил.
рус фан
рус фан ответил Барсамания1988
   239 / 840
14 мая в 20:00
Мбаппе для барсы, забирайте плаксивого симулянта по бразильски.
Нет уж оставьте мальчугана Зидану.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил рус фан
   465 / 840
14 мая в 19:38
Мбаппе для барсы, забирайте плаксивого симулянта по бразильски.
рус фан
рус фан
   239 / 840
14 мая в 19:04
Иско, Кроос и Бэйл вот видимо кто выбран Зиданом для продажи, с ПСЖ можно поменяться на Мбапе прежде всего.
Romeo 777
Romeo 777 ответил 95-shishani-95
   161 / 840
14 мая в 16:07
Иско 60? Кроос 80? Эти игроки очень сильные игроки, главное придать им мотивацию. Они стоит не меньше 100 млн евро, по нынешним ценам. Бэйл то понятно, это максимальная цена за него, если конечно найдётся такой дурак.
Да какие там 100...Кроосу скоро уже 30-ка, он не Роналду, чтобы за него кто-то заплатил столько, Иско же, так и не стал тем, кто может решать матчи, до ужаса нестабильный игрок.
Ruslan3132
Ruslan3132
   55 / 840
14 мая в 11:54
Иско нет конечно, а других включайте в обмен на Мбаппе, Ноу Проблем ))
95-shishani-95
95-shishani-95
   47 / 840
14 мая в 11:35
Иско 60? Кроос 80? Эти игроки очень сильные игроки, главное придать им мотивацию. Они стоит не меньше 100 млн евро, по нынешним ценам.
Бэйл то понятно, это максимальная цена за него, если конечно найдётся такой дурак.
Egorium
Egorium
   116 / 840
14 мая в 11:09
Обмен между бараками какой-то.
Alpribas
Alpribas
   76 / 840
14 мая в 10:48
Чушь какая-то.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   699 / 840
14 мая в 10:47
ПСЖ много приписывают.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   269 / 840
14 мая в 10:39
А Реал интересуется двумя игроками ПСЖ: Мбапе 270, и Неймар 310)))
вот так утки и вылетают)))
Don trambon
Don trambon
   85 / 840
14 мая в 10:26
Бэйла уже в 70? Недавно было 100+.

Ну вот всех этих троих на Мбаппе ну или Неймара обменять. Как раз сумма этих 3х приблизительно равна ценам этих игроков.
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