ПСЖ интересуется тремя игроками «Реала»

14 мая 2019, 10:21

Сразу три игрока «Реала» летом могут перебраться в Париж.

Сообщается, что ПСЖ претендует на полузащитников Иско, и . Недавно в СМИ появился список футболистов, которые покинут клуб. Отметим, что все эти хавбеки были в этом списке.

«Реал» оценивает Иско в € 60 млн, Крооса – в € 80 млн, а Бэйла – в € 70 млн.