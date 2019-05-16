Буффон: «Балотелли заслужил вызов в сборную Италии»

Вратарь ПСЖ во время передачи «E poi c'e Cattelan» выступил в защиту нападающего «Марселя» Марио Балотелли, который в последнее время не вызывается в сборную Италии.

У Марио всё хорошо в «Марселе», он показывает приверженность своему клубу и зрелость. Он точно соответствует уровню сборной Италии.