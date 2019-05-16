Буффон: «Балотелли заслужил вызов в сборную Италии»

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон во время передачи «E poi c'e Cattelan» выступил в защиту нападающего «Марселя» Марио Балотелли, который в последнее время не вызывается в сборную Италии.
У Марио всё хорошо в «Марселе», он показывает приверженность своему клубу и зрелость. Он точно соответствует уровню сборной Италии.
Говорят, что французская лига не слишком крутая. Возможно, здесь маловато тактики, но зато много техники и физики. «Лилль» и «Лион» могли бы финишировать в первой пятерке чемпионата Италии, не говоря уже о ПСЖ.