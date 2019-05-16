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Буффон: «Балотелли заслужил вызов в сборную Италии»

16 мая 2019, 15:11

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон во время передачи «E poi c'e Cattelan» выступил в защиту нападающего «Марселя» Марио Балотелли, который в последнее время не вызывается в сборную Италии.

У Марио всё хорошо в «Марселе», он показывает приверженность своему клубу и зрелость. Он точно соответствует уровню сборной Италии.

Говорят, что французская лига не слишком крутая. Возможно, здесь маловато тактики, но зато много техники и физики. «Лилль» и «Лион» могли бы финишировать в первой пятерке чемпионата Италии, не говоря уже о ПСЖ.

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Ozabot
Ozabot
16 мая в 19:57
С учетом дефицита хороших силовых напов в сборной, Балотелли вызывать надо было уже давно. Хоть и дурачок, но силища и таланта дофига. Может зарешать весь матч в-одиночку.
Balanenok
Balanenok
16 мая в 19:50
Странно, что его раньше не вызывали.
Balanenok
Balanenok
16 мая в 16:43
Давно пора.
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