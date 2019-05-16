Шене: «Надеюсь, многие игроки „Аякса“ останутся в команде»

Полузащитник «Аякса» выразил надежду, что после текущего сезона все игроки команды не разбегутся по другим клубам.

«Аякс» в этом сезоне пошумел в Лиге чемпионов, дойдя до полуфинала, а также сделал золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Нидерландов.

Первые дни после вылета из Лиги чемпионов были кошмарными, но золотой дубль стал бальзамом на сердце. В начале сезона мало кто мог представить, что мы такого добьемся.

Некоторые наши футболисты находятся в шорт-листах топ-клубов Европы. Мы надеемся, что большая часть из них останется. Давайте насладимся победами этого сезона, а потом будем думать о следующем.