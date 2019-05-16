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Шене: «Надеюсь, многие игроки „Аякса“ останутся в команде»

16 мая 2019, 14:05

Полузащитник «Аякса» Лассе Шене выразил надежду, что после текущего сезона все игроки команды не разбегутся по другим клубам.

«Аякс» в этом сезоне пошумел в Лиге чемпионов, дойдя до полуфинала, а также сделал золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Нидерландов.

Первые дни после вылета из Лиги чемпионов были кошмарными, но золотой дубль стал бальзамом на сердце. В начале сезона мало кто мог представить, что мы такого добьемся. 

Некоторые наши футболисты находятся в шорт-листах топ-клубов Европы. Мы надеемся, что большая часть из них останется. Давайте насладимся победами этого сезона, а потом будем думать о следующем.

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Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
16 мая в 18:41
Раскупят всех, жаль команду.
severnyj84
severnyj84
   88 / 840
16 мая в 17:38
Напрасно надеешься.
Left Boy
Left Boy
   169 / 840
16 мая в 14:12
надейся
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