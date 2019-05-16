Президент «Порту»: «Хотим, чтобы Касильяс долго оставался в нашем клубе»

Президент «Порту» Хорхе Нуну Пинто да Коста сообщил, что клуб хочет предложить должность вратарю Икеру Касильясу, если он решит завершить карьеру игрока.
Недавно Касильяс перенес инфаркт, из-за чего врачи не рекомендовали ему продолжать активные выступления. Ожидается, что вскоре вратарь объявит об окончании карьеры.
Это наше желание. У Икера еще год контракта, но мы хотим, чтобы он остался здесь гораздо дольше. Касильяс - один из нас, для него всегда будут открыты двери «Порту».
Сам Касильяс еще не знает, принимать ли предложение «драконов».
У вас теперь никогда такого вратаря не будет, можете и не сомневаться шансов практически НЕТ ахахахахах
У вас теперь никогда такого вратаря не будет, можете и не сомневаться шансов практически НЕТ ахахахахах