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Президент «Порту»: «Хотим, чтобы Касильяс долго оставался в нашем клубе»

16 мая 2019, 14:56

Президент «Порту» Хорхе Нуну Пинто да Коста сообщил, что клуб хочет предложить должность вратарю Икеру Касильясу, если он решит завершить карьеру игрока.

Недавно Касильяс перенес инфаркт, из-за чего врачи не рекомендовали ему продолжать активные выступления. Ожидается, что вскоре вратарь объявит об окончании карьеры.

Это наше желание. У Икера еще год контракта, но мы хотим, чтобы он остался здесь гораздо дольше. Касильяс - один из нас, для него всегда будут открыты двери «Порту».

Сам Касильяс еще не знает, принимать ли предложение «драконов». 

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Все комментарии
NGYRZ
NGYRZ ответил TypXXI
18 мая в 05:36
Где глоры реала вроде нгу которые заявляли что презик порту хочет ливнуть Касильяса?) Теперь все стало на свои места. Касильяс то оказался топ) Следовательно не в нем было дело а в недоклубе и псевдофанов вроде киганов и всяких других свистунов) У вас теперь никогда такого вратаря не будет, можете и не сомневаться шансов практически НЕТ ахахахахах
Что ты несешь....?🤦
Alpribas
Alpribas
16 мая в 18:45
Нужно мотивировать.
TypXXI
TypXXI
16 мая в 15:50
Где глоры реала вроде нгу которые заявляли что презик порту хочет ливнуть Касильяса?) Теперь все стало на свои места. Касильяс то оказался топ) Следовательно не в нем было дело а в недоклубе и псевдофанов вроде киганов и всяких других свистунов)
У вас теперь никогда такого вратаря не будет, можете и не сомневаться шансов практически НЕТ ахахахахах
Crooclin
Crooclin
16 мая в 15:44
По крайней мере, если Икер надумает всё-таки вернуться в Реал, его мало кто поймёт
ДСА
ДСА
16 мая в 15:09
Пора идти в тренеры.
амурец
амурец
16 мая в 15:08
вот вратарь супер типа лучший Буффон там и рядом не валялся
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