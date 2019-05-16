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Раньери признался, что хотел бы сохранить Де Росси в «Роме»

16 мая 2019, 13:41

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери признался, что хотел бы сохранить полузащитника Даниэле Де Росси в команде. Напомним, что хавбек покинет римский клуб в конце этого сезона. 

Учитывая, как фанаты страстно поддерживают команду, возможно, стоило бы более тщательно обдумать решение о расставании с Де Росси. 

Я тренер. Если бы меня спросили, хочу ли я, чтобы Де Росси остался в команде, то я бы ответил положительно, так как знаю, какой он человек и игрок. 

Мы всегда говорим о лидерах, их много. Для фанатов, например, социальных сетей, клубов, журналистов. 

Но есть и для тренеров: Даниэле наставник на поле, он рассуждает, дает подсказки без эго и во благо команды. Это те лидеры, которых мы хотим видеть в качестве тренеров. 

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Balanenok
Balanenok
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16 мая в 17:44
Старый он уже, пора в Америку.
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