Раньери признался, что хотел бы сохранить Де Росси в «Роме»

Главный тренер «Ромы» признался, что хотел бы сохранить полузащитника в команде. Напомним, что хавбек покинет римский клуб в конце этого сезона.

Учитывая, как фанаты страстно поддерживают команду, возможно, стоило бы более тщательно обдумать решение о расставании с Де Росси.

Я тренер. Если бы меня спросили, хочу ли я, чтобы Де Росси остался в команде, то я бы ответил положительно, так как знаю, какой он человек и игрок.

Мы всегда говорим о лидерах, их много. Для фанатов, например, социальных сетей, клубов, журналистов.

Но есть и для тренеров: Даниэле наставник на поле, он рассуждает, дает подсказки без эго и во благо команды. Это те лидеры, которых мы хотим видеть в качестве тренеров.