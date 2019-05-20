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Рабьо отказался прийти на церемонию награждения ПСЖ

вчера, 08:39

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо проигнорировал празднование клубом чемпионского титула.

Футболист в числе прочих был приглашен на мероприятие, но оказался единственным, кто не пришел, хотя на празднике присутствовали многие молодые игроки, а также травмированные и дисквалифицированные.

Напомним, что Рабьо был исключен из первой команды, когда отказался продлевать контракт с ПСЖ. После этого клуб неоднократно штрафовал его за всякие провинности, в том числе за лайки в Instagram и за поход в ночной клуб сразу после вылета ПСЖ из Лиги чемпионов, хотя Адриен к тому матчу уже не имел никакого отношения.

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Все комментарии
Anisovich
Anisovich
   65 / 843
сегодня в 04:09
Его дело.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   69 / 843
вчера в 13:22
Обиделся Рабьо.
Nafnafik
Nafnafik ответил cska plus
   86 / 843
вчера в 11:22
Зулусы совсем нюх потеряли.
Разве он зулус?
Romeo 777
Romeo 777 ответил cska plus
   160 / 843
вчера в 09:30
Зулусы совсем нюх потеряли.
"Зулусы"?
ДСА
ДСА
   89 / 843
вчера в 09:13
Вместо того что бы играть и получать удовольствие, сидит дома и деньги теряет.
cska plus
cska plus
   3 / 843
вчера в 08:51
Зулусы совсем нюх потеряли.
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