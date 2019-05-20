Рабьо отказался прийти на церемонию награждения ПСЖ

вчера, 08:39

Полузащитник ПСЖ проигнорировал празднование клубом чемпионского титула.

Футболист в числе прочих был приглашен на мероприятие, но оказался единственным, кто не пришел, хотя на празднике присутствовали многие молодые игроки, а также травмированные и дисквалифицированные.