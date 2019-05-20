Рабьо отказался прийти на церемонию награждения ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо проигнорировал празднование клубом чемпионского титула.
Футболист в числе прочих был приглашен на мероприятие, но оказался единственным, кто не пришел, хотя на празднике присутствовали многие молодые игроки, а также травмированные и дисквалифицированные.
Напомним, что Рабьо был исключен из первой команды, когда отказался продлевать контракт с ПСЖ. После этого клуб неоднократно штрафовал его за всякие провинности, в том числе за лайки в Instagram и за поход в ночной клуб сразу после вылета ПСЖ из Лиги чемпионов, хотя Адриен к тому матчу уже не имел никакого отношения.