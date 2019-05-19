«Шахтёр» в третий раз подряд стал чемпионом Украины

Донецкий «Шахтёр» стал чемпионом Украины. В матче 7-го тура плей-офф чемпионов украинской Премьер-Лиги «Шахтер» одержал победу над «Зарей» (1:0) и стал недосягаемым в турнирной таблице для ближайших конкурентов.
Автором единственного гола в матче стал нападающий Жуниор Мораес, отличившийся на 11-й минуте после передачи полузащитника Сергея Болбата.
Напомним, что недавно «Шахтер» завоевал Кубок Украины.
Убиться им об стенку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Держись, Донбасс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Убиться им об стенку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Держись, Донбасс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Чем можно объяснить, что Динамо сливает три года к ряду титул Шахтёру, который уже 5 лет играет все матчи на выезде? Как по мне, то только РУКОЙ КРЕМЛЯ.
Аха-ха)
Чем можно объяснить, что Динамо сливает три года к ряду титул Шахтёру, который уже 5 лет играет все матчи на выезде? Как по мне, то только РУКОЙ КРЕМЛЯ.
Аха-ха)
скорее бы все это закончилось
скорее бы все это закончилось