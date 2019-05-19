«Шахтёр» в третий раз подряд стал чемпионом Украины

19 мая 2019, 19:09

Донецкий «Шахтёр» стал чемпионом Украины. В матче 7-го тура плей-офф чемпионов украинской Премьер-Лиги «Шахтер» одержал победу над «Зарей» (1:0) и стал недосягаемым в турнирной таблице для ближайших конкурентов.

Автором единственного гола в матче стал нападающий Жуниор Мораес, отличившийся на 11-й минуте после передачи полузащитника Сергея Болбата.

Напомним, что недавно «Шахтер» завоевал Кубок Украины.