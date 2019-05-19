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«Шахтёр» в третий раз подряд стал чемпионом Украины

19 мая 2019, 19:09
ЗаряЛоготип футбольный клуб Заря (Луганск)0 : 1Логотип футбольный клуб Шахтер (Донецк)ШахтерМатч завершен

Донецкий «Шахтёр» стал чемпионом Украины. В матче 7-го тура плей-офф чемпионов украинской Премьер-Лиги «Шахтер» одержал победу над «Зарей» (1:0) и стал недосягаемым в турнирной таблице для ближайших конкурентов.

Автором единственного гола в матче стал нападающий Жуниор Мораес, отличившийся на 11-й минуте после передачи полузащитника Сергея Болбата.

Напомним, что недавно «Шахтер» завоевал Кубок Украины.

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Все комментарии
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   364 / 840
20 мая в 07:44
А там кроме Шахтёра и нет других команд, по большому-то счёту. Как и во Франции кроме ПСЖ или в Италии кроме Ювентуса. Чемпионат одной команды - Шахтёра.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Napoleon Bonapart
   259 / 840
19 мая в 22:07
Шахтер с победой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Бандерам убиться об стенку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
БЛ.....ДЬ!!!! КАКИМ БАНДЕРАМ? Я ЖИТЕЛЬ УКРАИНЫ, ОБЪЯСНИТЕ МНЕ КТО ЭТО ТАКИЕ ?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   134 / 840
19 мая в 20:41
Поздравляю Шахтер с чемпионством
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   20 / 840
19 мая в 20:20
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил Bеликий Князь
       227 / 840
    19 мая в 20:15
    Горят свидомые пуканы)
    +10000000000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Убиться им об стенку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Держись, Донбасс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    azures
    azures ответил Гавриленко
       690 / 840
    19 мая в 20:14
    Ушёл ракицкий и стали чемпами. Аха-ха.)
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart ответил ДАША Д
         227 / 840
      19 мая в 20:13
      Киев пусть локти кусает.
      Или с......т!!!!!
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart
         227 / 840
      19 мая в 20:12
      Шахтер с победой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Бандерам убиться об стенку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Bеликий Князь
      Bеликий Князь
         20 / 840
      19 мая в 20:11
      Горят свидомые пуканы)
      Bеликий Князь
      Bеликий Князь
         20 / 840
      19 мая в 20:07
      Аха-ха)

      Чем можно объяснить, что Динамо сливает три года к ряду титул Шахтёру, который уже 5 лет играет все матчи на выезде? Как по мне, то только РУКОЙ КРЕМЛЯ.

      Аха-ха)
      Гавриленко
      Гавриленко
         35 / 840
      19 мая в 20:00
      Ушёл ракицкий и стали чемпами. Аха-ха.)
      Russiаnhammer
      Russiаnhammer
         139 / 840
      19 мая в 19:50
      признаться остыл немного интерес к чемпионату Украины,да и Шахтер уже не Донецкий к сожалению..политика ,мать её
      скорее бы все это закончилось
      11-и метровый
      11-и метровый
         23 / 840
      19 мая в 19:40
      Абсолютно безразлично.
      ДАША Д
      ДАША Д
         164 / 840
      19 мая в 19:32
      Киев пусть локти кусает.
      pratsik70
      pratsik70
      19 мая в 19:21
      Ну раз больше некому комментировать чемп украины- мм.. ну и я не буду..)
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