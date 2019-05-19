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Болельщики «Реала» проводили Наваса овациями

19 мая 2019, 19:17
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 2Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Вратарь «Реала» Кейлор Навас сегодня провел последнюю игру за «сливочных».

Болельщики «Реала» после игры устроили костариканцу овации. После аплодисментов на поле вышла семья Наваса, чтобы сделать прощальную фотографию на «Сантьяго Бернабеу».

Навас приходил в «Реал» дублером Икера Касильяса, но постепенно смог стать первым номером, выиграв с командой три Лиги чемпионов подряд.

В новом сезоне клуб будет делать ставку на Тибо Куртуа. Вторым голкипером, как ожидается, станет Люка Зидан.

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Все комментарии
Gelious
Gelious ответил Евгений Макрушин
   246 / 843
вчера в 12:52
Вот веселят меня такие слова....Вы говорите,что спад Навас близок...Ну расскажите тогда с чего у Вас такое мнение или Вы просто можете видеть будущее???Про Куртуа....ну не знаю что будет завтра/послезавтра,но сейчас он гораздо слабее Наваса.
В будущее не могу. Просто 32.5 года. И он, при всем моем к нему уважению, не какой-то атлет. Держать достойную планку можно и в 35. Однако спад физической формы неизбежен в таком возрасте. А про Куртуа - это я не знаю, с чего вы взяли. Человек очень достойно первую половину сезона провел. Это не принижение Наваса. Мне очень нравится этот вратарь. Но и Куртуа незачем принижать из-за симпатии к другому голкиперу.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Gelious
   185 / 843
вчера в 02:52
Вот веселят меня такие слова....Вы говорите,что спад Навас близок...Ну расскажите тогда с чего у Вас такое мнение или Вы просто можете видеть будущее???Про Куртуа....ну не знаю что будет завтра/послезавтра,но сейчас он гораздо слабее Наваса.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Valdo Brunetti 9
   46 / 843
вчера в 02:22
Потому что там на верху сидят албаёбы
Зидану ведь говорят разрешили заниматься трансферами! Интересно, почему он так делает?! Тоже не могу понять, в кого он превращается!!!
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9 ответил 95-shishani-95
19 мая в 23:21
Этот наверное лучший игрок Реала в этом сезоне! К которому нет вопросов, в отличие от всех остальных! Позор Реалу и Зидану, что вот так выкидывают лучшего вратаря мира из-за того, что он не клоун, который играет на публику в интернете. И ставят на ворота позорного Дыртуа!!! Чем Навас хуже Марсело, Модрича и Крооса к примеру? 3 раза подряд ЛЧ выигрывали с большим участием Наваса и его спасений!!!
Потому что там на верху сидят албаёбы
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
19 мая в 23:19
!!!...Если вдруг его приобретет Барселона, и во время Эль-классико Навас в пользу Барселоны отстоит на ноль, а Куртуа как обычно пропустит.... то никуя не буду болеть за Реал пока не уйдет мараз Перес... вообше иди на уй Ла лига!
Gelious
Gelious ответил Евгений Макрушин
   246 / 843
19 мая в 22:50
Причем тут моложе или нет,фактически Навас сейчас гораздо сильнее Куртуа.Я понимаю если бы он сдал,тогда да....Да и не старый Кейлор по вратарским меркам
Спад Наваса уже близок. Да и принижение уровня Куртуа ни к чему. Человек в дебютном сезоне со старта весной успешно держал на себе удар, пока оборона страдала не пойми чем.
Ruslan3132
Ruslan3132
   55 / 843
19 мая в 21:25
Красавчик Навас! Вот кто преданно относился к клубу, и которого любили и уважали болельщики! Удачи Кейлору в карьере и в жизни! Респект Киперу!
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 843
19 мая в 20:53
И кто теперь ворота Реала защищать будет? Лунина из аренды вернут чтоли? Или Зидан решил сына поставить? Уж лучше пусть кто из них только не Дырявого бельгийца...

Навасу спасибо за все и удачи в новом клубе!
Galaxy real way
Galaxy real way
   280 / 843
19 мая в 20:50
Единственный игрoк в Pеале которому нет никаких претензий за последнее время, большой трудяга, спасибo за все.
Van Vanovich
Van Vanovich
   213 / 843
19 мая в 20:46
классный и скромный голкипер. Зидан видать пропихивает своего сына)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Gelious
   185 / 843
19 мая в 20:35
Причем тут моложе или нет,фактически Навас сейчас гораздо сильнее Куртуа.Я понимаю если бы он сдал,тогда да....Да и не старый Кейлор по вратарским меркам
BARCDJIN
BARCDJIN
   102 / 843
19 мая в 20:34
В Барсе бы его приютили...


АХа-ха)
Groove000
Groove000 ответил 95-shishani-95
   150 / 843
19 мая в 20:06
Из тех кто нуждается в новом вратаре, Ювентус лучший вариант для него!
Или в Баварию. Нойер косячный какой-то стал
Nafnafik
Nafnafik
   86 / 843
19 мая в 20:05
Заслужил.
RMUKMU
RMUKMU
   175 / 843
19 мая в 19:52
Стыдно за Переса.
Gelious
Gelious ответил Евгений Макрушин
   246 / 843
19 мая в 19:52
Подобная история повторяется в Реале,такое ощущение,что руководство полные идиоты....Рона продали,Анчелотти выгнали,теперь Навас... просто нет слов
Выгнали Анчелотти, который рискнул ослушаться руководство и избавить команду от сильных физических нагрузок, что оказалось ошибочным, как показала история, и выиграли лигочемпионский требл. Сменили вратаря на того, кто куда моложе. Так что не все так плохо, как рисуют котолонские сектанты.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   185 / 843
19 мая в 19:44
Подобная история повторяется в Реале,такое ощущение,что руководство полные идиоты....Рона продали,Анчелотти выгнали,теперь Навас... просто нет слов
95-shishani-95
95-shishani-95
   46 / 843
19 мая в 19:43
Из тех кто нуждается в новом вратаре, Ювентус лучший вариант для него!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Romeo 777
   46 / 843
19 мая в 19:42
Это зря...он лучше бельгийца.
И причем НАМНОГО ЛУЧШЕ
Romeo 777
Romeo 777
   160 / 843
19 мая в 19:40
Это зря...он лучше бельгийца.
Koba8888
Koba8888
   377 / 843
19 мая в 19:28
Слили работягу, который виноват только тем, что за его именем нет маркетинга. А так, всегда и везде старался тащить и получалось у него это на отлично.
95-shishani-95
95-shishani-95
   46 / 843
19 мая в 19:26
Этот наверное лучший игрок Реала в этом сезоне! К которому нет вопросов, в отличие от всех остальных!
Позор Реалу и Зидану, что вот так выкидывают лучшего вратаря мира из-за того, что он не клоун, который играет на публику в интернете.
И ставят на ворота позорного Дыртуа!!!
Чем Навас хуже Марсело, Модрича и Крооса к примеру?
3 раза подряд ЛЧ выигрывали с большим участием Наваса и его спасений!!!
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