Болельщики «Реала» проводили Наваса овациями

Вратарь «Реала» Кейлор Навас сегодня провел последнюю игру за «сливочных».
Болельщики «Реала» после игры устроили костариканцу овации. После аплодисментов на поле вышла семья Наваса, чтобы сделать прощальную фотографию на «Сантьяго Бернабеу».
Навас приходил в «Реал» дублером Икера Касильяса, но постепенно смог стать первым номером, выиграв с командой три Лиги чемпионов подряд.
В новом сезоне клуб будет делать ставку на Тибо Куртуа. Вторым голкипером, как ожидается, станет Люка Зидан.
Навасу спасибо за все и удачи в новом клубе!
Навасу спасибо за все и удачи в новом клубе!
АХа-ха)
АХа-ха)
Позор Реалу и Зидану, что вот так выкидывают лучшего вратаря мира из-за того, что он не клоун, который играет на публику в интернете.
И ставят на ворота позорного Дыртуа!!!
Чем Навас хуже Марсело, Модрича и Крооса к примеру?
3 раза подряд ЛЧ выигрывали с большим участием Наваса и его спасений!!!
Позор Реалу и Зидану, что вот так выкидывают лучшего вратаря мира из-за того, что он не клоун, который играет на публику в интернете.
И ставят на ворота позорного Дыртуа!!!
Чем Навас хуже Марсело, Модрича и Крооса к примеру?
3 раза подряд ЛЧ выигрывали с большим участием Наваса и его спасений!!!