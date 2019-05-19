Болельщики «Реала» проводили Наваса овациями

19 мая 2019, 19:17

Вратарь «Реала» сегодня провел последнюю игру за «сливочных».

Болельщики «Реала» после игры устроили костариканцу овации. После аплодисментов на поле вышла семья Наваса, чтобы сделать прощальную фотографию на «Сантьяго Бернабеу».

Навас приходил в «Реал» дублером Икера Касильяса, но постепенно смог стать первым номером, выиграв с командой три Лиги чемпионов подряд.

В новом сезоне клуб будет делать ставку на Тибо Куртуа. Вторым голкипером, как ожидается, станет Люка Зидан.