ПСЖ сообщил, что Мбаппе останется в клубе на следующий сезон

ПСЖ выступил с официальным заявлением по поводу слухов о возможном уходе из команды нападающего Килиана Мбаппе.
Пресс-служба парижан заверила, что следующий сезон Мбаппе проведет в составе ПСЖ.
Накануне Мбаппе в интервью допустил свой скорый переход в другой клуб. Считается, что главным претендентом на 20-летнего игрока является «Реал».
Есть бабло у Парижа и никто не смеет увести у них футболистов. Если б так было всегда, то и история у клуба была бы. Но ведь уводили вмех и сразу. И Веа, и Жиноля, и самого Рональдиньо... А теперь пумть все выкусят!!!!!
А то задолбали мешок мешок. По другому разграбят как разграбили и разграбят нынешний убойный Аякс.
Спасибо еще скажите шейхам что есть Сити, ПСЖ, а то смотрели бы весь год долбанное ельклассико. Ельклассико в чемпе, ельклассико в кубке, ельклассико в ЛЧ..
Есть бабло у Парижа и никто не смеет увести у них футболистов. Если б так было всегда, то и история у клуба была бы. Но ведь уводили вмех и сразу. И Веа, и Жиноля, и самого Рональдиньо... А теперь пумть все выкусят!!!!!
А то задолбали мешок мешок. По другому разграбят как разграбили и разграбят нынешний убойный Аякс.
Спасибо еще скажите шейхам что есть Сити, ПСЖ, а то смотрели бы весь год долбанное ельклассико. Ельклассико в чемпе, ельклассико в кубке, ельклассико в ЛЧ..
Чтобы за неделю 3 трофея проиграть???
Чтобы за неделю 3 трофея проиграть???