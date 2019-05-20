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ПСЖ сообщил, что Мбаппе останется в клубе на следующий сезон

вчера, 20:31

ПСЖ выступил с официальным заявлением по поводу слухов о возможном уходе из команды нападающего Килиана Мбаппе.

Пресс-служба парижан заверила, что следующий сезон Мбаппе проведет в составе ПСЖ.

Накануне Мбаппе в интервью допустил свой скорый переход в другой клуб. Считается, что главным претендентом на 20-летнего игрока является «Реал».

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
   44 / 842
сегодня в 00:07
они еще не в курсе просто )
Шишанутый
Шишанутый ответил BARCDJIN
   15 / 842
вчера в 23:40
дембеле сбагрим с гризманом непереживай..
Гризмана для начала купить надо а это уже 120 лямов. ФФП Барсе не писан чтоль? Уефа крышует?
Aleks Captain
Aleks Captain
   543 / 842
вчера в 23:26
Всё верно пусть подрастёт по изучает игру Великого Лео, а через годика два, Месси вручит ему правление Всего футбола на следующие десять лет!
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил Nazi
   329 / 842
вчера в 23:14
Вот так вот чувачки и чувихи😁. Есть бабло у Парижа и никто не смеет увести у них футболистов. Если б так было всегда, то и история у клуба была бы. Но ведь уводили вмех и сразу. И Веа, и Жиноля, и самого Рональдиньо... А теперь пумть все выкусят!!!!! А то задолбали мешок мешок. По другому разграбят как разграбили и разграбят нынешний убойный Аякс. Спасибо еще скажите шейхам что есть Сити, ПСЖ, а то смотрели бы весь год долбанное ельклассико. Ельклассико в чемпе, ельклассико в кубке, ельклассико в ЛЧ..
Шота не вижу в финале лч испанских команд, даже трухлявый мю натянул парижский пузырь
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Шишанутый
   121 / 842
вчера в 23:06
Пусть тогда она готовит 350 лямов. За меньшее предложенее шейхи даже рассматривать не станут, а сразу выбросят в мусорное ведро. Ну или можете гнома в сделку включить, тогда обменом отдадите Месську и еще доплатите Псж 300 лямов в замен на Мбапе.
дембеле сбагрим с гризманом непереживай..
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Nazi
   191 / 842
вчера в 22:50
Закусывать нужно,а то такими темпами и до белочки не далеко....
Romeo 777
Romeo 777
   141 / 842
вчера в 22:42
Руководство быстро поставило на место мальчика, чтобы приземлился на землю и не фантазировал.
Nazi
Nazi
   676 / 842
вчера в 22:40
Вот так вот чувачки и чувихи😁.

Есть бабло у Парижа и никто не смеет увести у них футболистов. Если б так было всегда, то и история у клуба была бы. Но ведь уводили вмех и сразу. И Веа, и Жиноля, и самого Рональдиньо... А теперь пумть все выкусят!!!!!

А то задолбали мешок мешок. По другому разграбят как разграбили и разграбят нынешний убойный Аякс.

Спасибо еще скажите шейхам что есть Сити, ПСЖ, а то смотрели бы весь год долбанное ельклассико. Ельклассико в чемпе, ельклассико в кубке, ельклассико в ЛЧ..
Alpribas
Alpribas
   68 / 842
вчера в 22:24
Еще год мучаться.
Шишанутый
Шишанутый ответил BARCDJIN
   15 / 842
вчера в 22:15
новым летом и Барса за него поборится..
Пусть тогда она готовит 350 лямов. За меньшее предложенее шейхи даже рассматривать не станут, а сразу выбросят в мусорное ведро. Ну или можете гнома в сделку включить, тогда обменом отдадите Месську и еще доплатите Псж 300 лямов в замен на Мбапе.
milan-f
milan-f ответил Alex12357
   260 / 842
вчера в 22:14
Ну дааа, конечно, а когда бразильская плакса 3 месяца травму лечила, как раз во время самых важных матчей! ЛЧ, если что, то за Мбаппе мама его голы дожила или сестра, а не он?? Мозги себе сначала какие то заработай, прежде, чем ехинею всякую нести
рус фан
рус фан
   244 / 842
вчера в 22:14
Перес и Зидан должны постараться и все таки переманить Мбапе в Реал, если не в этом сезоне так в последующих.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   41 / 842
вчера в 22:14
А зачем ему уходить в это днище мадридское????
Чтобы за неделю 3 трофея проиграть???
BARCDJIN
BARCDJIN
   121 / 842
вчера в 21:35
новым летом и Барса за него поборится..
112910315
112910315
   2 / 842
вчера в 21:33
Предсказуемо, что никто его не отпустит до окончания контракта.
ilyafrom
ilyafrom
   146 / 842
вчера в 20:59
Правильно, в следующем сезоне Реал еще больше провалится. А там можно себе еще лучше контракт выбить
Novograd
Novograd
   820 / 842
вчера в 20:39
Больше я такой ошибки не сделаю ахааа
Alex12357
Alex12357
   416 / 842
вчера в 20:37
Тогда самый лучший вариант -УЙТИ НЕЙМАРУ ,пусть этот Камерунский кенгуру зарабатывает себе славу сам!!!
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