Мбаппе намекнул на уход из ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе выступил с речью после признания его лучшим игроком сезона в Лиге 1.
Я хотел посвятить эту награду президенту ПСЖ. Он всегда был честен со мной, с первого моего дня в клубе, я благодарен ему за это. Хотел бы также поблагодарить всех людей, которые здесь присутствуют, проводят этот чемпионат. Я уже четвертый год в Лиге 1 и пережил много эмоциональных моментов.
Хотелось бы также поблагодарить своих партнеров по команде, тренера и клуб. Думаю, что я приближаюсь к первому или второму поворотному моменту в моей карьере. Чувствую, что сейчас, возможно, пришла пора взять на себя больше ответственности. Надеюсь, это будет в ПСЖ, но, может быть, это будет в другом месте, в новом проекте. Но я хотел бы сказать спасибо.
Зачем искать очередные хайповые варианты на стороне, если есть свои? Эти люди успешны на всех уровнях, они знают всех игроков Челси всех возрастов. У них большой авторитет среди футболистов и болельщиков...Что еще надо?
Все эти Аллегри и прочие топовые специалисты они приедут в Челси не развивать команду. Они приедут за трофеями, не для клуба, а для себя. Как Конте. Что будет через год, его вообще не колыхало. Если есть вариант выиграть что то сейчас, а потом у Челси будет десять лет путешествий по второму десятку таблицы - он выберет трофей, ибо на Челси ему ложить. И я его за это не виню. Руководство - да, его нет.
Нужен тот, кто будет развивать команду. Команду Челси. А не строить Наполи трехлетней давности из тех же футболистов.
Вот мое мнение, я его не меняю с момента ухода Мавра. Можно конечно спорить, что это рискованно и не факт, что даст результат. Но те варианты, которые были после Мавра тоже не особо его дали, так что пора уже проверить и эту теорию...
Но учитывая, что руководство Челси выберут всегда самый худший вариант - велкам второй сезон Сарри, Ковачич и Игуаин. Повезло что трансферный бан. А то бы приперли еще и Хюсая
Зачем искать очередные хайповые варианты на стороне, если есть свои? Эти люди успешны на всех уровнях, они знают всех игроков Челси всех возрастов. У них большой авторитет среди футболистов и болельщиков...Что еще надо?
Все эти Аллегри и прочие топовые специалисты они приедут в Челси не развивать команду. Они приедут за трофеями, не для клуба, а для себя. Как Конте. Что будет через год, его вообще не колыхало. Если есть вариант выиграть что то сейчас, а потом у Челси будет десять лет путешествий по второму десятку таблицы - он выберет трофей, ибо на Челси ему ложить. И я его за это не виню. Руководство - да, его нет.
Нужен тот, кто будет развивать команду. Команду Челси. А не строить Наполи трехлетней давности из тех же футболистов.
Вот мое мнение, я его не меняю с момента ухода Мавра. Можно конечно спорить, что это рискованно и не факт, что даст результат. Но те варианты, которые были после Мавра тоже не особо его дали, так что пора уже проверить и эту теорию...
Но учитывая, что руководство Челси выберут всегда самый худший вариант - велкам второй сезон Сарри, Ковачич и Игуаин. Повезло что трансферный бан. А то бы приперли еще и Хюсая
За Льоренте вроде 50 лямов хотят... А какие суммы всплывали по Кове, ну это просто было смешно, даже по меркам неадекватного рынка АПЛ.
За Льоренте вроде 50 лямов хотят... А какие суммы всплывали по Кове, ну это просто было смешно, даже по меркам неадекватного рынка АПЛ.
Он уже давно в маргарине всех перерос!
Он уже давно в маргарине всех перерос!
Вот если разбегутся оставшиеся проспекты - тогда и правда, нужно будет тратить. Но сейчас есть из кого собрать костяк команды с прицелом на будущее.
Проблема в том, что времени у клуба, чтобы взяться за голову, не так и много. Сейчас есть человек шесть потенциально хороших, но за ними в ближайшем приближении уже нет ничего интересного. Если Челси не сможет развить тех, что есть в клубе сейчас - для того, чтобы остаться на верху придется буквально покупать новый состав. А этого уже клуб не сможет себе позволить. По-этому та ситуацияс баном, которая есть сейчас - во благо.
Главное найти норм менеджера, который не будет тянуть в клуб толстых Пипит и ныть по остальным игрокам Наполи, а будет работать с прицелом на будущее
Вот если разбегутся оставшиеся проспекты - тогда и правда, нужно будет тратить. Но сейчас есть из кого собрать костяк команды с прицелом на будущее.
Проблема в том, что времени у клуба, чтобы взяться за голову, не так и много. Сейчас есть человек шесть потенциально хороших, но за ними в ближайшем приближении уже нет ничего интересного. Если Челси не сможет развить тех, что есть в клубе сейчас - для того, чтобы остаться на верху придется буквально покупать новый состав. А этого уже клуб не сможет себе позволить. По-этому та ситуацияс баном, которая есть сейчас - во благо.
Главное найти норм менеджера, который не будет тянуть в клуб толстых Пипит и ныть по остальным игрокам Наполи, а будет работать с прицелом на будущее
Но нет, команда продлевает контракт с Озилом, чтобы заплатить ему за 3 года ЗП в стоимость Ляказетта, при том, что Ляказетт отдает больше голевых передач, чем лупоглазая тварь и мертвый шашлычник вдвоем.
Если ты так деньги разбрасываешь вокруг, то что ждать от команды. Вот что бесит))
Но нет, команда продлевает контракт с Озилом, чтобы заплатить ему за 3 года ЗП в стоимость Ляказетта, при том, что Ляказетт отдает больше голевых передач, чем лупоглазая тварь и мертвый шашлычник вдвоем.
Если ты так деньги разбрасываешь вокруг, то что ждать от команды. Вот что бесит))
Вообще трансферы "Арсенала" - это стыдоба, я не считаю альфонса за бизнесмена, но с "Арсеналом" он себя переплюнул. Несмотря на то, что "Арсенал" как бы много не тратит (но это сомнительное утверждение, дыры он латает), он и не продает никого (так как некого, он неликвид покупает), в итоге он в стабильном приличном минусе каждый год.
При этом количество вообще непонятных трансферов зашкаливает, как можно так спокойно отдать приличную сумму за Лукаса Переса, который полсезона за "Депор" прилично отыграл за всю карьеру? Уж про всяких Дженкинсонов, Чамберсов, Мавропаносов, Эль-Ненни я не говорю, кто все эти люди и зачем они в АПЛ? "Арсенал" даже с арендой Дениса Суареса и то развели, заплатили деньги, а он оказался нулевым, а потом и травмировался еще.
И молодых талантов найти не могут, такое выпечатление, что единственный скаут команды (явно фанат ТТХ) специально ездит и привозит всяких Мавропаносов.
А, если посмотреть на совет директоров "Арсенала", там вообще одни 80-летние деды...
Вообще трансферы "Арсенала" - это стыдоба, я не считаю альфонса за бизнесмена, но с "Арсеналом" он себя переплюнул. Несмотря на то, что "Арсенал" как бы много не тратит (но это сомнительное утверждение, дыры он латает), он и не продает никого (так как некого, он неликвид покупает), в итоге он в стабильном приличном минусе каждый год.
При этом количество вообще непонятных трансферов зашкаливает, как можно так спокойно отдать приличную сумму за Лукаса Переса, который полсезона за "Депор" прилично отыграл за всю карьеру? Уж про всяких Дженкинсонов, Чамберсов, Мавропаносов, Эль-Ненни я не говорю, кто все эти люди и зачем они в АПЛ? "Арсенал" даже с арендой Дениса Суареса и то развели, заплатили деньги, а он оказался нулевым, а потом и травмировался еще.
И молодых талантов найти не могут, такое выпечатление, что единственный скаут команды (явно фанат ТТХ) специально ездит и привозит всяких Мавропаносов.
А, если посмотреть на совет директоров "Арсенала", там вообще одни 80-летние деды...
Не спорю, после ухода Азара Челси нужен топ-стар в составе. С которым будут ассоциировать клуб, который будет первым фотаться в новых футболках и чьи нарезки будут крутить на Скае при проме матчей Челси.
Но откровенно, это лето неудачный год для поиска футболистов. Вот Реал будет закупаться. Манки обновятся. А есть еще Бавария и Ювентус, которые тоже хотят много тратить. Тоттэму наконец дали денег, Арсеналу...
Ну их нафиг, если честно. пересидеть это время в бане не кажется уже чем то плохим. А то еще купят какого-нибудь Фекира на 150 лямов, или хайпового игрока из Аякса, не самого лучшего. Пусть уж лучше спокойно себе сидят и лепять основу на будущее из того, что есть
Не спорю, после ухода Азара Челси нужен топ-стар в составе. С которым будут ассоциировать клуб, который будет первым фотаться в новых футболках и чьи нарезки будут крутить на Скае при проме матчей Челси.
Но откровенно, это лето неудачный год для поиска футболистов. Вот Реал будет закупаться. Манки обновятся. А есть еще Бавария и Ювентус, которые тоже хотят много тратить. Тоттэму наконец дали денег, Арсеналу...
Ну их нафиг, если честно. пересидеть это время в бане не кажется уже чем то плохим. А то еще купят какого-нибудь Фекира на 150 лямов, или хайпового игрока из Аякса, не самого лучшего. Пусть уж лучше спокойно себе сидят и лепять основу на будущее из того, что есть
Но у Челси действительно очень много сейчас футболистов, и с учетом новых правил УЕФА по арендованным игрокам, с этим надо что то делать.
Лучший вариант - год никого не покупать, а разобраться с ними. Потом уже делать точечные усиления. А эти ежегодные перегоны стад игроков с одного места на другое - ну надо от этого уходить
Но у Челси действительно очень много сейчас футболистов, и с учетом новых правил УЕФА по арендованным игрокам, с этим надо что то делать.
Лучший вариант - год никого не покупать, а разобраться с ними. Потом уже делать точечные усиления. А эти ежегодные перегоны стад игроков с одного места на другое - ну надо от этого уходить
Current transfer record: £-26.33m
Current transfer record: £-26.33m