Мбаппе намекнул на уход из ПСЖ

Нападающий ПСЖ выступил с речью после признания его лучшим игроком сезона в Лиге 1.

Я хотел посвятить эту награду президенту ПСЖ . Он всегда был честен со мной, с первого моего дня в клубе, я благодарен ему за это. Хотел бы также поблагодарить всех людей, которые здесь присутствуют, проводят этот чемпионат. Я уже четвертый год в Лиге 1 и пережил много эмоциональных моментов.