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Мбаппе намекнул на уход из ПСЖ

вчера, 10:03

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе выступил с речью после признания его лучшим игроком сезона в Лиге 1.

Я хотел посвятить эту награду президенту ПСЖ. Он всегда был честен со мной, с первого моего дня в клубе, я благодарен ему за это. Хотел бы также поблагодарить всех людей, которые здесь присутствуют, проводят этот чемпионат. Я уже четвертый год в Лиге 1 и пережил много эмоциональных моментов.

Хотелось бы также поблагодарить своих партнеров по команде, тренера и клуб. Думаю, что я приближаюсь к первому или второму поворотному моменту в моей карьере. Чувствую, что сейчас, возможно, пришла пора взять на себя больше ответственности. Надеюсь, это будет в ПСЖ, но, может быть, это будет в другом месте, в новом проекте. Но я хотел бы сказать спасибо.

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Медив
Медив ответил ceret
   44 / 843
сегодня в 00:41
Как вы думаете ,какой тренер нужен Челси на данном этапе ? (ИМЯ)
Я всегда топил за Джоди Морриса. Но если он сейчас помощник у Лэмпса, пусть будет Лэмпс. А вообще, Джоди крут. Он ставил всевозможные рекорды с академией, молодежной командой, вот сейчас помог Лэмпсу.
Зачем искать очередные хайповые варианты на стороне, если есть свои? Эти люди успешны на всех уровнях, они знают всех игроков Челси всех возрастов. У них большой авторитет среди футболистов и болельщиков...Что еще надо?
Все эти Аллегри и прочие топовые специалисты они приедут в Челси не развивать команду. Они приедут за трофеями, не для клуба, а для себя. Как Конте. Что будет через год, его вообще не колыхало. Если есть вариант выиграть что то сейчас, а потом у Челси будет десять лет путешествий по второму десятку таблицы - он выберет трофей, ибо на Челси ему ложить. И я его за это не виню. Руководство - да, его нет.
Нужен тот, кто будет развивать команду. Команду Челси. А не строить Наполи трехлетней давности из тех же футболистов.
Вот мое мнение, я его не меняю с момента ухода Мавра. Можно конечно спорить, что это рискованно и не факт, что даст результат. Но те варианты, которые были после Мавра тоже не особо его дали, так что пора уже проверить и эту теорию...
Но учитывая, что руководство Челси выберут всегда самый худший вариант - велкам второй сезон Сарри, Ковачич и Игуаин. Повезло что трансферный бан. А то бы приперли еще и Хюсая
ceret
ceret ответил Медив
вчера в 21:38
Понимаю, вон Пулишича купили. Работы маркетинговому отделу теперь хватит года на два. Пусть продвигают бренд в Штаты. Не спорю, после ухода Азара Челси нужен топ-стар в составе. С которым будут ассоциировать клуб, который будет первым фотаться в новых футболках и чьи нарезки будут крутить на Скае при проме матчей Челси. Но откровенно, это лето неудачный год для поиска футболистов. Вот Реал будет закупаться. Манки обновятся. А есть еще Бавария и Ювентус, которые тоже хотят много тратить. Тоттэму наконец дали денег, Арсеналу... Ну их нафиг, если честно. пересидеть это время в бане не кажется уже чем то плохим. А то еще купят какого-нибудь Фекира на 150 лямов, или хайпового игрока из Аякса, не самого лучшего. Пусть уж лучше спокойно себе сидят и лепять основу на будущее из того, что есть
Как вы думаете ,какой тренер нужен Челси на данном этапе ? (ИМЯ)
juvenale
juvenale
   64 / 843
вчера в 18:30
в Юве будет
abrek123
abrek123
   121 / 843
вчера в 18:10
Ух если в Реал будет в следующем сезоне чумовая атака у Реала,Мбаппе, Азар, еще бы третьего известного то Бензема и Бейл что-то совсем не але...
League1
League1
   110 / 843
вчера в 18:04
В Реал наверное хочет. Неплохой футболист, пусть приходит.
Медив
Медив ответил Ruslan3132
   44 / 843
вчера в 16:58
Так у Реала сколько игроков на продажу? Диас М, лямов 25 даст, Бейл в любом случае уйдет и принесет 50-60, Хамес те же 50..Возможные Навас, Модрич и Марсело, Молодые Льоренте, Себальос...там можно легко 150-200 собрать только с продаж
Хех, если честно, мне например больше интересно не кого Реал купит, а кого продаст. Перес жадный и обычно заламывает нереальные ценники за игроков. Сможет ли он впарить их по той цене за которую хочет, переступит через жадность и продаст за разумные деньги или же тупо отправит всех по арендам? Вопросы...:)
За Льоренте вроде 50 лямов хотят... А какие суммы всплывали по Кове, ну это просто было смешно, даже по меркам неадекватного рынка АПЛ.
Colchoneros
Colchoneros ответил амурец
   54 / 843
вчера в 16:38
хочет расти пусть идёт в Реал
Куда ему расти?
Он уже давно в маргарине всех перерос!
амурец
амурец
   117 / 843
вчера в 15:58
хочет расти пусть идёт в Реал
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Медив
   55 / 843
вчера в 15:34
Погуглил. Родриго. Да, договорились раньше, но тут подвох на какое число оформить выплаты. Как у ПСЖ с Мбаппе. По этому получается, что Реал закроет сделку этим летом. Как не крути - уже минус 100.
Так у Реала сколько игроков на продажу? Диас М, лямов 25 даст, Бейл в любом случае уйдет и принесет 50-60, Хамес те же 50..Возможные Навас, Модрич и Марсело, Молодые Льоренте, Себальос...там можно легко 150-200 собрать только с продаж
Ruslan3132
Ruslan3132
   55 / 843
вчера в 15:29
А вот ЭТО здорово! Надеюсь Перес забудет про Погб и Неймаров и кинет все силы на черепашку!
Медив
Медив ответил Рауль и Зидан
   44 / 843
вчера в 13:54
Ну смотри , Милан в своё время посидел , в итоге смотри где оказался , хотя когда то по прибыли был на первом месте , как бы не повторить судьбу ))
Не, другая ситуация. Милан не тратил и собирал всякий шлак. Челси тратит, но при этом на игроков, которые хуже тех, которых Челси отпускает...
Вот если разбегутся оставшиеся проспекты - тогда и правда, нужно будет тратить. Но сейчас есть из кого собрать костяк команды с прицелом на будущее.
Проблема в том, что времени у клуба, чтобы взяться за голову, не так и много. Сейчас есть человек шесть потенциально хороших, но за ними в ближайшем приближении уже нет ничего интересного. Если Челси не сможет развить тех, что есть в клубе сейчас - для того, чтобы остаться на верху придется буквально покупать новый состав. А этого уже клуб не сможет себе позволить. По-этому та ситуацияс баном, которая есть сейчас - во благо.
Главное найти норм менеджера, который не будет тянуть в клуб толстых Пипит и ныть по остальным игрокам Наполи, а будет работать с прицелом на будущее
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Рауль и Зидан
   22 / 843
вчера в 13:41
У Арсенала нет денег , это по моему мем уже )))Хотя клуб многое себе может позволить , если бы не жадный владелец ))))
У него не то, чтобы просто нет денег, у него идиотская политика. Он достаточно тратит, чтобы дыры латать, но покупает сброд всякий, который после перехода теряет в цене только. Редкие хорошие трансферы - Обама, Ляказетт - доказывают, что лучше потратить побольше на приличного игрока, зато того же Ляказетта сейчас можно продать дороже 60 миллионов уже.

Но нет, команда продлевает контракт с Озилом, чтобы заплатить ему за 3 года ЗП в стоимость Ляказетта, при том, что Ляказетт отдает больше голевых передач, чем лупоглазая тварь и мертвый шашлычник вдвоем.

Если ты так деньги разбрасываешь вокруг, то что ждать от команды. Вот что бесит))
Alex12357
Alex12357
   346 / 843
вчера в 13:38
А ты не намекай ,пацан ,а ты делай!!!
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Так Себе Аналитик
   217 / 843
вчера в 13:37
У Арсенала нет денег , это по моему мем уже )))Хотя клуб многое себе может позволить , если бы не жадный владелец ))))
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Медив
   217 / 843
вчера в 13:34
Ну смотри , Милан в своё время посидел , в итоге смотри где оказался , хотя когда то по прибыли был на первом месте , как бы не повторить судьбу ))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Медив
   22 / 843
вчера в 13:33
Понимаю, вон Пулишича купили. Работы маркетинговому отделу теперь хватит года на два. Пусть продвигают бренд в Штаты. Не спорю, после ухода Азара Челси нужен топ-стар в составе. С которым будут ассоциировать клуб, который будет первым фотаться в новых футболках и чьи нарезки будут крутить на Скае при проме матчей Челси. Но откровенно, это лето неудачный год для поиска футболистов. Вот Реал будет закупаться. Манки обновятся. А есть еще Бавария и Ювентус, которые тоже хотят много тратить. Тоттэму наконец дали денег, Арсеналу... Ну их нафиг, если честно. пересидеть это время в бане не кажется уже чем то плохим. А то еще купят какого-нибудь Фекира на 150 лямов, или хайпового игрока из Аякса, не самого лучшего. Пусть уж лучше спокойно себе сидят и лепять основу на будущее из того, что есть
"Арсеналу" пока что ничего не дали вроде, наоборот, была инфа, что Эмери не получил внятного ответа насчет трансферов, В ТТХ Леви, подозреваю, тоже будет рад не дать, но ему нужно будет и Покета удержать, так что дать придется что-то.

Вообще трансферы "Арсенала" - это стыдоба, я не считаю альфонса за бизнесмена, но с "Арсеналом" он себя переплюнул. Несмотря на то, что "Арсенал" как бы много не тратит (но это сомнительное утверждение, дыры он латает), он и не продает никого (так как некого, он неликвид покупает), в итоге он в стабильном приличном минусе каждый год.

При этом количество вообще непонятных трансферов зашкаливает, как можно так спокойно отдать приличную сумму за Лукаса Переса, который полсезона за "Депор" прилично отыграл за всю карьеру? Уж про всяких Дженкинсонов, Чамберсов, Мавропаносов, Эль-Ненни я не говорю, кто все эти люди и зачем они в АПЛ? "Арсенал" даже с арендой Дениса Суареса и то развели, заплатили деньги, а он оказался нулевым, а потом и травмировался еще.

И молодых талантов найти не могут, такое выпечатление, что единственный скаут команды (явно фанат ТТХ) специально ездит и привозит всяких Мавропаносов.

А, если посмотреть на совет директоров "Арсенала", там вообще одни 80-летние деды...
Ruslik1982
Ruslik1982
   138 / 843
вчера в 13:30
он в Рому переходит, вместе с Моуринье
Медив
Медив ответил Рауль и Зидан
   44 / 843
вчера в 13:20
Ты понимаешь , ЛЧ это большая реклама , бренды же не просто так контракты заключают , это для них реклама на весь мир , а если Челси перестанет туда попадать , перестанет арендовать известных футболистов , то контракты если и станут лучше то на совсем чу чуть , вы отстанете от других
Понимаю, вон Пулишича купили. Работы маркетинговому отделу теперь хватит года на два. Пусть продвигают бренд в Штаты.
Не спорю, после ухода Азара Челси нужен топ-стар в составе. С которым будут ассоциировать клуб, который будет первым фотаться в новых футболках и чьи нарезки будут крутить на Скае при проме матчей Челси.
Но откровенно, это лето неудачный год для поиска футболистов. Вот Реал будет закупаться. Манки обновятся. А есть еще Бавария и Ювентус, которые тоже хотят много тратить. Тоттэму наконец дали денег, Арсеналу...
Ну их нафиг, если честно. пересидеть это время в бане не кажется уже чем то плохим. А то еще купят какого-нибудь Фекира на 150 лямов, или хайпового игрока из Аякса, не самого лучшего. Пусть уж лучше спокойно себе сидят и лепять основу на будущее из того, что есть
Верг
Верг
   274 / 843
вчера в 13:12
Уже поговаривают что шейхи хотят уйти из парижа в рим. Так что распродажа вполне реальна. Лучшая клубная игра мбаппе по прежнему за монако.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Медив
   22 / 843
вчера в 13:11
Промотай на 19/20
А, ну да, уже на стошку накупились))
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Медив
   217 / 843
вчера в 13:10
Ты понимаешь , ЛЧ это большая реклама , бренды же не просто так контракты заключают , это для них реклама на весь мир , а если Челси перестанет туда попадать , перестанет арендовать известных футболистов , то контракты если и станут лучше то на совсем чу чуть , вы отстанете от других
Медив
Медив ответил Так Себе Аналитик
   44 / 843
вчера в 13:09
Почему -100, по трансфермаркту около -26 миллионов фунтов пока за 18/19 Current transfer record: £-26.33m
Промотай на 19/20
Медив
Медив ответил Рауль и Зидан
   44 / 843
вчера в 13:07
Так его два года назад взяли
Погуглил. Родриго. Да, договорились раньше, но тут подвох на какое число оформить выплаты. Как у ПСЖ с Мбаппе. По этому получается, что Реал закроет сделку этим летом. Как не крути - уже минус 100.
Медив
Медив ответил Рауль и Зидан
   44 / 843
вчера в 13:04
Ну мне кажется у Челси будут огромные проблемы , если они не усилится , не забывай вы в АПЛ играете а не в серии А или в Ла лиге , где ещё можно схалтурить и все равно попасть в ЛЧ . Если Челси не усилится , большая вероятность того что опять ЛЧ пропустят , а это потеря огромных денег
Если честно, усиление состава при нынешних ценах не покроет все доходы от ЛЧ за ближайшие лет 5:)
Но у Челси действительно очень много сейчас футболистов, и с учетом новых правил УЕФА по арендованным игрокам, с этим надо что то делать.
Лучший вариант - год никого не покупать, а разобраться с ними. Потом уже делать точечные усиления. А эти ежегодные перегоны стад игроков с одного места на другое - ну надо от этого уходить
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Медив
   217 / 843
вчера в 13:02
Так его два года назад взяли
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Медив
   22 / 843
вчера в 13:02
Не помню, какой то молодой бразил за 50 лямов, из Сантоса вроде
Почему -100, по трансфермаркту около -26 миллионов фунтов пока за 18/19

Current transfer record: £-26.33m
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
вчера в 13:00
Барселоне его надо купить.
Медив
Медив ответил Рауль и Зидан
   44 / 843
вчера в 12:59
А 100 это кто ? МИллитал 50 а ещё кто ? Я что то пропустил ?
Не помню, какой то молодой бразил за 50 лямов, из Сантоса вроде
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Медив
   217 / 843
вчера в 12:57
А 100 это кто ? МИллитал 50 а ещё кто ? Я что то пропустил ?
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Медив
   217 / 843
вчера в 12:56
Ну мне кажется у Челси будут огромные проблемы , если они не усилится , не забывай вы в АПЛ играете а не в серии А или в Ла лиге , где ещё можно схалтурить и все равно попасть в ЛЧ . Если Челси не усилится , большая вероятность того что опять ЛЧ пропустят , а это потеря огромных денег
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