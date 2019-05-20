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«Манчестер Сити» готов отпустить полузащитника в «Баварию»

вчера, 14:34

«Бавария» продолжает интересоваться вингером «Манчестер Сити» Лероем Сане.

Сообщается, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола готов отпустить футболиста. В текущем сезоне 23-летний немец провел 31 матч в АПЛ, забил 10 голов и отдал 10 голевых передач.

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   247 / 843
сегодня в 00:29
Пеп любит Баварию. Один звонок Ули,и его отпустят.
Браво Пеп!
STVA 1
STVA 1 ответил Hertha Berlin
   38 / 843
вчера в 19:30
Я в курсе ...имел ввиду в текущем сезоне.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил shlifen
   162 / 843
вчера в 18:24
Эт ты так жоско тролишь сити? Какой еще конкурент за победу в лч? Если сити из группы выйдет уже хорошо
shlifen
shlifen
   143 / 843
вчера в 18:15
На самом деле не вижу проблем для МС в связи с его уходом. Сане около трети сыгранных матчей начинал с лавки - что уже значит что он не первый выбор Пепа. Думаю неспроста, талант ведь у него большой, возможно лениться на тренировках либо не выполняет все требования тренера, а может просто зазвездился... Другое дело что дёшево не продадут, ведь баварцы - конкурент за победу в ЛЧ. Готовы ли Баварцы платить 100-120 лимонов?? (цена по трансфермаркту как раз 100-ка)

Для МС сейчас важнее опорник, ну и ЦЗ на лавочку бы не помешал (раз кэп уходит)
cska plus
cska plus
   3 / 843
вчера в 18:15
Ценник не озвучен.
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 843
вчера в 17:52
Баварии конечно бы не помешал Лерой, в свете ухода Рибери и того факта, что нужна замена Роббену! Сане может сыграть как слева, так и справа.
Igo0rek
Igo0rek
   79 / 843
вчера в 17:02
Это будет очень большой ошибкой...
Рефери
Рефери ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   269 / 843
вчера в 16:58
спасибо, поправили
Mangur
Mangur
   520 / 843
вчера в 15:53
Ну что ,удачи ему
Hertha Berlin
Hertha Berlin ответил STVA 1
   682 / 843
вчера в 15:46
Для Баварии это хороший ход , только вот когда Сане уже поиграть в бундслиге успел ....
Он за Шальке выступал.
STVA 1
STVA 1
   38 / 843
вчера в 15:35
Для Баварии это хороший ход , только вот когда Сане уже поиграть в бундслиге успел ....
da da da
da da da ответил spartach091
   230 / 843
вчера в 15:34
Глорам мешок сити не впервой нести чушь. Мбаппе в последнюю очередь выберет этот шейх проект
чем твой мешок отличается от Сити?
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
вчера в 15:32
Если недорого, Бавария возьмет.
spartach091
spartach091 ответил Рауль и Зидан
   176 / 843
вчера в 15:17
Глорам мешок сити не впервой нести чушь. Мбаппе в последнюю очередь выберет этот шейх проект
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   58 / 843
вчера в 15:06
НОРМАС
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Горожане
   217 / 843
вчера в 15:02
Значит Мбаппе, будет у нас!
Где связь?
Горожане
Горожане
   417 / 843
вчера в 14:40
Значит Мбаппе, будет у нас!
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   15 / 843
вчера в 14:39
В текущем сезоне 23-летний немец провел 31 матч в Бундеслиге...

К сожалению Сане ни одной игры в Бундеслиге не сыграл в этом году :(
ilyafrom
ilyafrom
   141 / 843
вчера в 14:39
в Бундеслиге?????
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