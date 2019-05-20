«Манчестер Сити» готов отпустить полузащитника в «Баварию»

«Бавария» продолжает интересоваться вингером «Манчестер Сити» Лероем Сане.
Сообщается, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола готов отпустить футболиста. В текущем сезоне 23-летний немец провел 31 матч в АПЛ, забил 10 голов и отдал 10 голевых передач.
Браво Пеп!
Браво Пеп!
Для МС сейчас важнее опорник, ну и ЦЗ на лавочку бы не помешал (раз кэп уходит)
Для МС сейчас важнее опорник, ну и ЦЗ на лавочку бы не помешал (раз кэп уходит)
К сожалению Сане ни одной игры в Бундеслиге не сыграл в этом году :(
К сожалению Сане ни одной игры в Бундеслиге не сыграл в этом году :(