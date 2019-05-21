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МЮ предпримет последнюю попытку подписать Де Лигта

сегодня, 17:26

«Манчестер Юнайтед» планирует предпринять последнюю попытку подписать защитника «Аякса» Матийса де Лигта. Манкунианцы хотят предложить игроку более выгодный контракт, чем ему предлагает «Барселона».

Каталонский клуб на данный момент выигрывает борьбу за 19-летнего футболиста, за которого они готовы заплатить 74 миллиона евро.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   35 / 845
сегодня в 18:45
Без толку мне кажется .
Colchoneros
Colchoneros
   62 / 845
сегодня в 18:25
МЮ сами говорили что он склонен к полноте!
Передумали?
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   117 / 845
сегодня в 17:55
Не пойдет он туда.
Да и вообще, много кипиша вокруг него. Хороший защ, но в топ 5-7 не входит лично для меня.
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja
   431 / 845
сегодня в 17:38
Всю жизнь наверно Де Лигт метчал сверкнуть в ЛЕ, навести шороху так сказать в этом престижном турнире!
marvel777
marvel777
   544 / 845
сегодня в 17:32
лучше даже время не тратить
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