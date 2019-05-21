МЮ предпримет последнюю попытку подписать Де Лигта

сегодня, 17:26

«Манчестер Юнайтед» планирует предпринять последнюю попытку подписать защитника «Аякса» . Манкунианцы хотят предложить игроку более выгодный контракт, чем ему предлагает «Барселона».

Каталонский клуб на данный момент выигрывает борьбу за 19-летнего футболиста, за которого они готовы заплатить 74 миллиона евро.