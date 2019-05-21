МЮ предпримет последнюю попытку подписать Де Лигта

«Манчестер Юнайтед» планирует предпринять последнюю попытку подписать защитника «Аякса» Матийса де Лигта. Манкунианцы хотят предложить игроку более выгодный контракт, чем ему предлагает «Барселона».
Каталонский клуб на данный момент выигрывает борьбу за 19-летнего футболиста, за которого они готовы заплатить 74 миллиона евро.
Передумали?
Передумали?
Да и вообще, много кипиша вокруг него. Хороший защ, но в топ 5-7 не входит лично для меня.
Да и вообще, много кипиша вокруг него. Хороший защ, но в топ 5-7 не входит лично для меня.