Защитник ЦСКА может перейти в «Атлетико»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес может продолжить карьеру в Испании.
К 28-летнему футболисту проявляет интерес мадридский «Атлетико». Сумма трансфера может составить 30 млн евро.
Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Зенит». В текущем сезоне Фернандес провел 27 матчей в РПЛ, забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.
Зениту не нужно покупать Фернандо! За 30 его не купят! Думаю никто!
Зениту не нужно покупать Фернандо! За 30 его не купят! Думаю никто!
Иначе, какой смысл писать ответ на мой комментарий?
Иначе, какой смысл писать ответ на мой комментарий?
Ха ха ха!
Ха ха ха!
КОНЕФЕРМА их ФАБРИКУЕТ-ТОЛКУ НЕТ!)))))
КОНЕФЕРМА их ФАБРИКУЕТ-ТОЛКУ НЕТ!)))))
АХ ХА ХА!!!!
АХ ХА ХА!!!!
Но опять же - это пока слухи!!!
Но опять же - это пока слухи!!!
У чувака мания преследования
Он всех болел Спартака решил привести к одному знаменателю
Но самое смешное
Это когда он победил в конкурсе прогнозов
То был сильно возмущен тем произволом
Который творила администрация сайта
не дав кучу футболок его многочисленным клонам)))
Скажи что это не так
А байкал, или как вас там всех?
У чувака мания преследования
Он всех болел Спартака решил привести к одному знаменателю
Но самое смешное
Это когда он победил в конкурсе прогнозов
То был сильно возмущен тем произволом
Который творила администрация сайта
не дав кучу футболок его многочисленным клонам)))
Скажи что это не так
А байкал, или как вас там всех?
Господи, кто его ещё считает эрудированным? Он же такую чепуху сейчас сказал, всех в кучу собрав. Ппц, надо же таким быть)
Господи, кто его ещё считает эрудированным? Он же такую чепуху сейчас сказал, всех в кучу собрав. Ппц, надо же таким быть)
Ты просто скажи - до тебя с первого раза не доходит, надо повторять?
Ты просто скажи - до тебя с первого раза не доходит, надо повторять?
санга же как "Зайцев+1"
Вообще есть тут у некоторых создать новый акк и первое время под нейтральных косить или болельщиком другого клуба, но сущность быстро проявляется. Подчерк написания текстов никуда не денется.
К примеру тот же spartach n1 старается в бан не залезать, но есть у него к примеру акк saha100 с которого он может обматерить в лёгкую. Ну ещё куча акков для разных нужд.
Все они рано или поздно палятся.
санга же как "Зайцев+1"
Вообще есть тут у некоторых создать новый акк и первое время под нейтральных косить или болельщиком другого клуба, но сущность быстро проявляется. Подчерк написания текстов никуда не денется.
К примеру тот же spartach n1 старается в бан не залезать, но есть у него к примеру акк saha100 с которого он может обматерить в лёгкую. Ну ещё куча акков для разных нужд.
Все они рано или поздно палятся.
Однако зенит почему то проиграл Вилье
Хотя Вилья ниже по списку
Цска вроде обыграл Реал
Но реал в этом году только ленивый не обыгрывал
Однако слились от Пльзени
Вот эти команды они в свои списки не вносят
Да им по большому и не нужны "свои" команды
Им тут Спартак 79ать надо
И все жизнь удалась
Однако зенит почему то проиграл Вилье
Хотя Вилья ниже по списку
Цска вроде обыграл Реал
Но реал в этом году только ленивый не обыгрывал
Однако слились от Пльзени
Вот эти команды они в свои списки не вносят
Да им по большому и не нужны "свои" команды
Им тут Спартак 79ать надо
И все жизнь удалась
Суть-то в том, что за язык Джима никто не тянул - он сам сказал. Раз сам сказал, то нужно говорить до конца, иначе за слова свои не отвечаешь.
А то, что потом с этой информацией будем делать мы - это уже наше дело.
Суть-то в том, что за язык Джима никто не тянул - он сам сказал. Раз сам сказал, то нужно говорить до конца, иначе за слова свои не отвечаешь.
А то, что потом с этой информацией будем делать мы - это уже наше дело.
А если ещё выложить трансферную стоимость Марибора и Мальмё, то станет окончательно ясно, что не Гинер, Миллер, Мутко, Ротенберги, а сам фидун виноват в том, что один из самых богатых клубов России за 16 лет взял только 2 трофея.
А если ещё выложить трансферную стоимость Марибора и Мальмё, то станет окончательно ясно, что не Гинер, Миллер, Мутко, Ротенберги, а сам фидун виноват в том, что один из самых богатых клубов России за 16 лет взял только 2 трофея.