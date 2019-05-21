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Защитник ЦСКА может перейти в «Атлетико»

сегодня, 09:25

Защитник ЦСКА Марио Фернандес может продолжить карьеру в Испании.

К 28-летнему футболисту проявляет интерес мадридский «Атлетико». Сумма трансфера может составить 30 млн евро.

Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Зенит». В текущем сезоне Фернандес провел 27 матчей в РПЛ, забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.

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Все комментарии
Террпсихора
Террпсихора
сегодня в 17:14
Я думал статья про Васина)))
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак ответил Nikola45
   42 / 845
сегодня в 16:34
Женя пытается впарит Фернандо, утка для Зенита! Зениту не нужно покупать Фернандо! За 30 его не купят! Думаю никто!
Толстый негр в тарасовке играет, никто его Алеше впаривать не собирается. А Фернандеса в Зеню никто и не продаст.
Nikola45
Nikola45
   58 / 845
сегодня в 16:23
Женя пытается впарит Фернандо, утка для Зенита!
Зениту не нужно покупать Фернандо! За 30 его не купят! Думаю никто!
Nafnafik
Nafnafik
   111 / 845
сегодня в 16:10
Свиньи опять клонов напустили.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Шуnя771
   207 / 845
сегодня в 15:52
Это ты и тебе подобным вспоминают 93 год, матч с Ромой и т д. 7 -0 было относительно недавно
Caniggia
Caniggia
   43 / 845
сегодня в 15:46
От таких предложений не отказываются!
kolpankolpan
kolpankolpan
   634 / 845
сегодня в 15:35
Какие здесь качели на можешь не можешь, отвечаешь не отвечаешь!Прямо школьники жизни собрались.Еще обсудите на какой стороне стоял тополь.Ну и поплюйте друг на друга.
Завтра
Завтра ответил к.м.с. по боксу
   137 / 845
сегодня в 15:16
Вот это у тебя пригорело...
Это, скорее, у тебя пригорело!
Иначе, какой смысл писать ответ на мой комментарий?
Гридягин
Гридягин ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   573 / 845
сегодня в 15:06
АКИНФЕЕВ))))
Ха ха ха!
Гридягин
Гридягин ответил 🎭🎭🎭
   573 / 845
сегодня в 15:04
НИКОГДА им за нами не угнаться!)))))))))
КОНЕФЕРМА их ФАБРИКУЕТ-ТОЛКУ НЕТ!)))))
Гридягин
Гридягин ответил Завтра
   573 / 845
сегодня в 15:03
А ниже цска мельде, пльзень, аик(((((
АХ ХА ХА!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 845
сегодня в 14:49
Хороший вариант, регулярная ЛЧ!!! Для сборной практика в Испании - это очень даже хорошо!!!
Но опять же - это пока слухи!!!
Беланов
Беланов ответил 🎭🎭🎭
   373 / 845
сегодня в 14:48
Сказал конеклон с третьего аккаунта. Жги ещё, аха-ха-ха)
Свиные стукачи первые два отправили в бан
🎭🎭🎭
🎭🎭🎭 ответил Беланов
   357 / 845
сегодня в 14:45
Я смотрю пошла феерия свинофейков )))
Сказал конеклон с третьего аккаунта. Жги ещё, аха-ха-ха)
Гавроша
Гавроша
   22 / 845
сегодня в 14:42
Гинер цену набивает.
дрессировщик
дрессировщик
   203 / 845
сегодня в 14:38
Сказочный беланов за слова не отвечает - так и запишем) → ♀
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Беланов
   12 / 845
сегодня в 14:36
Усиленно стукачянят, на ветке прям москалёв или безбородов, позор спартаку!
Озеров
Озеров
   44 / 845
сегодня в 14:36
Глубоководного опять санга где то обидел

У чувака мания преследования

Он всех болел Спартака решил привести к одному знаменателю

Но самое смешное

Это когда он победил в конкурсе прогнозов

То был сильно возмущен тем произволом

Который творила администрация сайта

не дав кучу футболок его многочисленным клонам)))

Скажи что это не так

А байкал, или как вас там всех?
дрессировщик
дрессировщик
   203 / 845
сегодня в 14:35
Аха-ха-ха-ха-ха, сказочный байкал жгёт)
Господи, кто его ещё считает эрудированным? Он же такую чепуху сейчас сказал, всех в кучу собрав. Ппц, надо же таким быть)
Беланов
Беланов
   373 / 845
сегодня в 14:34
Я смотрю пошла феерия свинофейков )))
К-700
К-700 ответил Байкал-38.
   404 / 845
сегодня в 14:32
ВЦСПС, озеров, мкс, kingoffam это точно одно лицо, есть ещё. санга же как "Зайцев+1" Вообще есть тут у некоторых создать новый акк и первое время под нейтральных косить или болельщиком другого клуба, но сущность быстро проявляется. Подчерк написания текстов никуда не денется. К примеру тот же spartach n1 старается в бан не залезать, но есть у него к примеру акк saha100 с которого он может обматерить в лёгкую. Ну ещё куча акков для разных нужд. Все они рано или поздно палятся.
Беланов
Беланов ответил к.м.с. по боксу
   373 / 845
сегодня в 14:31
Так ты и есть этот самый герой, о котором говоришь. Ты же адрес не дал, значит смелый только в инете. Ну-ка разубеди меня - скажи свой адрес. Или же всё правда, что о тебе говорят?)
    Шуnя771
    Шуnя771
       41 / 845
    сегодня в 14:30
    Кричали свои воспитанники как горячие пирожки...))
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответил Scuderia Ferrari
       187 / 845
    сегодня в 14:30
    Мне кажется нет, был весной-летом 2018го параллельно с Саангом некий Насри в Зените, он же Кляуза, он же Лягушка Голиаф, он же ВЦСПС. Правая рука Saang в неудавшемся бунте прошлого года. То, что ты назвал, это продолжение данного клавиатурного героя. Saang во все времена умел складывать слова в предложения, а этот только стишки похабные и дырофеев 43 может писать.
    ВЦСПС, озеров, мкс, kingoffam это точно одно лицо, есть ещё.
    санга же как "Зайцев+1"
    Вообще есть тут у некоторых создать новый акк и первое время под нейтральных косить или болельщиком другого клуба, но сущность быстро проявляется. Подчерк написания текстов никуда не денется.
    К примеру тот же spartach n1 старается в бан не залезать, но есть у него к примеру акк saha100 с которого он может обматерить в лёгкую. Ну ещё куча акков для разных нужд.
    Все они рано или поздно палятся.
    Озеров
    Озеров ответил к.м.с. по боксу
       44 / 845
    сегодня в 14:26
    Вот это у тебя пригорело...
    Он считает как тупая машина

    Однако зенит почему то проиграл Вилье

    Хотя Вилья ниже по списку

    Цска вроде обыграл Реал

    Но реал в этом году только ленивый не обыгрывал

    Однако слились от Пльзени

    Вот эти команды они в свои списки не вносят

    Да им по большому и не нужны "свои" команды

    Им тут Спартак 79ать надо

    И все жизнь удалась
    Шуnя771
    Шуnя771 ответил ЦСКА 06
       41 / 845
    сегодня в 14:25
    Ты лучше сравни 4 от ЦСКА 5от зенита 8 от Динамо Киев за два матча.
    Царя гороха на коне вспомни))
    к.м.с. по боксу
    к.м.с. по боксу ответил Scuderia Ferrari
       260 / 845
    сегодня в 14:18
    А ты сам готов туда поехать? У тебя есть время, деньги на это?
    Неважно что готов я, мой армянский друг. Я могу поехать, могу не поехать. Может поехать Назар - он ему предлагал приехать.
    Суть-то в том, что за язык Джима никто не тянул - он сам сказал. Раз сам сказал, то нужно говорить до конца, иначе за слова свои не отвечаешь.
    А то, что потом с этой информацией будем делать мы - это уже наше дело.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Завтра
       12 / 845
    сегодня в 14:17
    Ниже Мальмё! Позор!
    А если ещё выложить трансферную стоимость Марибора и Мальмё, то станет окончательно ясно, что не Гинер, Миллер, Мутко, Ротенберги, а сам фидун виноват в том, что один из самых богатых клубов России за 16 лет взял только 2 трофея.
    fanatcska94
    fanatcska94
       403 / 845
    сегодня в 14:15
    если уходить, то только в Европу. Испанский чемпионат для Марио, любящего и умеющего атаковать, подойдет как никакой другой
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил к.м.с. по боксу
       12 / 845
    сегодня в 14:15
    А ты сам готов туда поехать? У тебя есть время, деньги на это?
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