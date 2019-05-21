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Кузен Почеттино: «У Маурисио есть желание возглавить „Ювентус“»

сегодня, 08:01

Даниэль Почеттино, кузен главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, оценил вероятность того, что наставник «шпор» этим летом возглавит «Ювентус».

Маурисио в «Ювентусе» – один из возможных сценариев. Все в нашей семье хотели бы видеть его в «Юве».

Я встречался с ним пару месяцев назад, и мы поговорили о Пьемонте. Он хороший человек. У него есть желание тренировать «Ювентус». Он обладает всеми необходимыми качествами, а «Ювентус» всегда нанимает лучших тренеров.

«Ювентус» ищет тренера-победителя, и Маурисио обладает таким менталитетом. Я не знаю, можно ли убедить его перебраться в «Ювентус». Для начала нужно увидеть то, что будет ему предложено. И, в конечном итоге, это будет его решение. 

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Роман Романов
Роман Романов
сегодня в 15:06
А его тетя с бабушкой уже высказались?
Гавроша
Гавроша ответил galem72
   22 / 845
сегодня в 14:47
"...он давно без клуба..." О каком "он", который давно без клуба, ты пишешь? )) "...если не возьмут то к мазутным..." Ты уже Пакета в невское отправляешь? ))
Мне показалось мауриньо.
Abverin
Abverin ответил Гавроша
   201 / 845
сегодня в 12:52
Он давно без клуба, хоть в ювентус готов пойти, а если не возьмут то к мазутным.
К мазутным идут только неизвестные физруки типа кареры.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   302 / 845
сегодня в 12:02
в Юве титулы гарантированны. Чего Почет и заслуживает.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   60 / 845
сегодня в 10:22
В ЮВЕ ОН ХОТЬ ГАРАНТИРОВАННО БУДЕТ ВЫИГРЫВАТЬ ТРОФЕИ...
galem72
galem72 ответил Гавроша
   316 / 845
сегодня в 10:12
Он давно без клуба, хоть в ювентус готов пойти, а если не возьмут то к мазутным.
"...он давно без клуба..."

О каком "он", который давно без клуба, ты пишешь? ))

"...если не возьмут то к мазутным..."

Ты уже Пакета в невское отправляешь? ))
BenderBender
BenderBender ответил Гавроша
   189 / 845
сегодня в 09:26
Без клубов - Россия. А Тоттенхэм вторым составом об нашего чемпиона ноги вытрет.
Гавроша
Гавроша
   22 / 845
сегодня в 08:14
Он давно без клуба, хоть в ювентус готов пойти, а если не возьмут то к мазутным.
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