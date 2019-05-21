Кузен Почеттино: «У Маурисио есть желание возглавить „Ювентус“»

Даниэль Почеттино, кузен главного тренера «Тоттенхэма» , оценил вероятность того, что наставник «шпор» этим летом возглавит «Ювентус».

Маурисио в «Ювентусе» – один из возможных сценариев. Все в нашей семье хотели бы видеть его в «Юве».

Я встречался с ним пару месяцев назад, и мы поговорили о Пьемонте. Он хороший человек. У него есть желание тренировать «Ювентус». Он обладает всеми необходимыми качествами, а «Ювентус» всегда нанимает лучших тренеров.

«Ювентус» ищет тренера-победителя, и Маурисио обладает таким менталитетом. Я не знаю, можно ли убедить его перебраться в «Ювентус». Для начала нужно увидеть то, что будет ему предложено. И, в конечном итоге, это будет его решение.