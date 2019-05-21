«Барселона» купит защитника за 74 млн евро

Защитник «Аякса» Матийс де Лигт близок к переходу в «Барселону».
Сообщается, что каталонцы готовы заплатить за 19-летнего футболиста 74 миллиона евро. Действующий контракт игрока с амстердамцами рассчитан до лета 2021 года.
Напомним, что хавбек голландцев Френки де Йонг 1 июля официально станет игроком «сине-гранатовых».
Вроде ссылались на то , что у парня склонность к набору лишнего веса, отец его тоже этим маялся .
Годика на три хватит, а там видно будет!!!
Вроде ссылались на то , что у парня склонность к набору лишнего веса, отец его тоже этим маялся .
Годика на три хватит, а там видно будет!!!
Этот днорь как ты говоришь ещё молод, и опыта выступления против грандов вообще нет. В полуфинале тресутся ноги даже у стариков ЛЧ. Давление со стороны руководство и многомиллионная аудитория заставляет
Этот днорь как ты говоришь ещё молод, и опыта выступления против грандов вообще нет. В полуфинале тресутся ноги даже у стариков ЛЧ. Давление со стороны руководство и многомиллионная аудитория заставляет
Сейчас налетят )
Сейчас налетят )