ГлавнаяНовости

«Барселона» купит защитника за 74 млн евро

сегодня, 10:10

Защитник «Аякса» Матийс де Лигт близок к переходу в «Барселону».

Сообщается, что каталонцы готовы заплатить за 19-летнего футболиста 74 миллиона евро. Действующий контракт игрока с амстердамцами рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, что хавбек голландцев Френки де Йонг 1 июля официально станет игроком «сине-гранатовых»

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиПСЖ нацелился на защитника дортмундской «Боруссии»
Сегодня, 17:39 Комментарии1
СлухиМЮ предпримет последнюю попытку подписать Де Лигта
Сегодня, 17:26 Комментарии5
Слухи«Наполи» может вернуть Квальяреллу в команду
Сегодня, 16:29 Комментарии1
СлухиРуй может продолжить карьеру в «Милане»
Сегодня, 13:46 Комментарии4
Слухи«Манчестер Юнайтед» близок к осуществлению трансфера хавбека «Суонси»
Сегодня, 13:20 Комментарии4
СлухиЗащитник ЦСКА может перейти в «Атлетико»
Сегодня, 09:25 Комментарии210
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил sashok52
   11 / 845
сегодня в 18:46
Про лишний вес скауты из Манчестера стали петь, так как Матийс послал их на .!. да и смысл ему переходить в середняк Апл который даже в ЕК не участвует
Бум надеяться, что все получится!!!
DEIVID
DEIVID
   529 / 845
сегодня в 18:19
Хотел бы его в Ливерпуле видеть.
Van Vanovich
Van Vanovich ответил чемпионство с душком
   235 / 845
сегодня в 17:34
все видели этого дноря в полуфинале ЛЧ
лишь бы пукнуть в эфир. днари не выходят из группы ЛЧ, не проходят 1/4 и не попадают в 1/2, Где достойно играли
sashok52
sashok52 ответил Leha-ha50
   600 / 845
сегодня в 17:33
То будут покупать, то не будут покупать, то опять решили купить - прям ромашка какая то?!? Вроде ссылались на то , что у парня склонность к набору лишнего веса, отец его тоже этим маялся . Годика на три хватит, а там видно будет!!!
Про лишний вес скауты из Манчестера стали петь, так как Матийс послал их на .!. да и смысл ему переходить в середняк Апл который даже в ЕК не участвует
nikoladolgov
nikoladolgov
   292 / 845
сегодня в 16:57
С ума сошли . Может он завтра в запой уйдет ?
coolapre
coolapre ответил Beka_byaka
сегодня в 16:21
То есть задело именно 10 лет?? А то что реал и барса доминировали в последнее время тогда как клубы из АПЛ мечтали о финале все молчат. Стоило им выйти в финал тут все.... АПЛ это сила, АПЛ это круто, ля лига дно лига...
КАК РАЗ ТАКИ ОНА И ДОМИНИРОВАЛА БЛАГОДАРЯ РЕАЛУ КОТОРЫЙ АЖ 4 РАЗА БРАЛ КУБОК. И ЛА ЛИГА НЕ ДНО ЭТО СИЛЬНЕЙШИЙИ ЧЕМПИОНАТ ОДИ Н ИЗ ТРЕХ .НУ ТАМ ВСЕ ДЕНЬГИ ,ЛУЧШИЕ ИГРОКИ , СТАДИОНЫ И ОСТАЛЬНОЕ СОСРЕДОТОЧЕНЫ В РУКАХ ДВУХ КЛУБОВ И ВСЕ ) А ОСТАЛЬНЫЕ КЛУБЫ ХРЕН С СОЛЬЮ ДОЕДАЮТ ,И КСАТАТИ ПОЭТОМУ КЛУБЫ ВТОРОГО ЭШАЛОНА ТАК ПОТЕЮТ В ЛИГЕ ЕВРОПЫ ,ТА ЖЕ СЕВИЛЬЯ НЕ ДАСТ СОВРАТЬ
Beka_byaka
Beka_byaka ответил coolapre
   112 / 845
сегодня в 15:16
То есть задело именно 10 лет?? А то что реал и барса доминировали в последнее время тогда как клубы из АПЛ мечтали о финале все молчат. Стоило им выйти в финал тут все.... АПЛ это сила, АПЛ это круто, ля лига дно лига...
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 845
сегодня в 14:58
То будут покупать, то не будут покупать, то опять решили купить - прям ромашка какая то?!?
Вроде ссылались на то , что у парня склонность к набору лишнего веса, отец его тоже этим маялся .
Годика на три хватит, а там видно будет!!!
coolapre
coolapre ответил Santone De-Lageros
сегодня в 14:50
С конкуренцией готов поспорить. Да, несомненно, АПЛ богаче ЛаЛиги и денежные вложения там огромные. Но учитывая, что клубам из АПЛ нужны десятилетия для побед в ЛЧ и ЛЕ, а испанским грандам и середнякам достаточно показывать красивый тактический футбол , можно сказать, что АПЛ просто второсортна и точного гранда там нет ( кроме Ман Сити который в последнее время при помощи ОГРОМНЫХ вложений - денежный мешок, выигрывает все и вся )
Какие 10 лет челси последний раз брал в 2012 году какие там 10 лет ты увидел хз))) НАСЧЕТ ЛИГЫ ЕВРОПЫ У ЧЕЛСИ 2013 И МЮ 2017 ГОДУ ЕСТЬ КУБКИ ЛИВЕР ИГРАЛ В ФИНАЛЕ В ЛИГЕ ЕВРОПЫ И ЛЧ ГДЕ ЕГО КСТАТИ ЗАСУДИЛИ ,И ВООБЩЕ В ЛА ЛИГЕ ТОЛЬКО ДВА КЛУБА ЕСТЬ КОТОРЫЕ ВЫИГРАВЛИ ЛЧ ,КСАТИ ВСЕГДА С СУДЕЙСКИМИ СКАНДАЛАМИ .ТАК ЧТО ПРЕКРАТИ ТРОЛЛИТ ЛУЧШЕ))
Beka_byaka
Beka_byaka ответил чемпионство с душком
   112 / 845
сегодня в 14:43
Посмотрелбы я на тебя хотябы в двором футболе при 50 болельщиков против команды из соседнего двора.

Этот днорь как ты говоришь ещё молод, и опыта выступления против грандов вообще нет. В полуфинале тресутся ноги даже у стариков ЛЧ. Давление со стороны руководство и многомиллионная аудитория заставляет
NGY
NGY
   48 / 845
сегодня в 14:41
А Перес в это время ушами хлопает, маринуя двух бездарей в центре защиты Реала!
BenderBender
BenderBender
   189 / 845
сегодня в 14:13
Жаль пацанов. Скурвятся там.
KaiserRM
KaiserRM ответил Santone De-Lageros
   310 / 845
сегодня в 13:31
RM - это Реал Мадрид ? На каком месте клуб закончил чемпионат и кому проигрывал ? А что выиграл в этом сезоне при самом дорогом составе в мире ? Всем нужно дозироваться покупками, и Реал не исключение. Выложат пол миллиарда , посмотрим, как запоешь, мешок )
Ты застрял в 2010-2012 годах чувак?где ты увидел самый дорогой состав в мире у Реала?)))))это васкесы,ригилоны,льоренты,диасы,каримы самые дорогие в мире?или может пристарелые марсело,модрич с рамосом?))напомни мне цену дембеле и коутиньо,лавочников барсы)
Bavaria_M
Bavaria_M
   150 / 845
сегодня в 13:13
Хм неужели агент это допустит?
anfield1984
anfield1984 ответил Артур Бертон
   476 / 845
сегодня в 13:12
Суарес в 19 лет попал в Аякс. Ибра уже в Швеции божил. У голландцев пальму первенства забрали государства, которые находятся на территории бывшей Югославии
Медив
Медив ответил Артур Бертон
   50 / 845
сегодня в 13:12
Так я не говорил, что они конвейером выпускуют. Тем более, там не только голландцы были. Первые, кто пришли в голову это Суарес и Ибра.
Ну тут ситуация, как и у португальцев. Когда два-три клуба спокойно забирают все лучшее со всей страны + из близлежайших стран, то несложно прослыть лучшей кузнецей талантов. Когда в Англии за проспекта борятся десяток топовых академий, то сложно собрать в одной команде всю молодежную сборную своей страны
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Santone De-Lageros
   371 / 845
сегодня в 13:11
ну чисто от трансляций да лига в 3.5 раза меньше зарабатывает , там сами клубы продают трансляции и в итоге их продают реал барса и атлетико только, а в апл все четко сделано, и куш с трансляций разный разница между 1 и 20 клубом меньше чем у 2 места испании с четвёртым, а остальные клубы там совсем бедные, ла лига по организации убога, хотя лучше рпл
anfield1984
anfield1984 ответил Медив
   476 / 845
сегодня в 13:10
Ды, вы правы. Последние 10 лет самым массовым поставщиком футболистов, является Динамо Загреб и по большому счету территория бывшей Югославии.
anfield1984
anfield1984
   476 / 845
сегодня в 13:08
После 4:0 дошло, что обороны нема у Барсы
la_masia
la_masia ответил ALBA BARCELONA 21
   101 / 845
сегодня в 12:58
Что ты их троллишь?)))
Сейчас налетят )
kasyak7
kasyak7 ответил Артур Бертон
   147 / 845
сегодня в 12:56
Это Аякс. Не забывайте, сколько это команда воспитала таких игроков. Там каждое 10-летие появляются топ игроки, которые переходят в топ-клубы и начинают там феерить.
В этом вся и проблема,что игроки переходят в топ клубы,а хочется видеть в ЛЧ такие клубы ,как Аякс и др.,а не только Реал и Барсу
Артур Бертон
Артур Бертон ответил Медив
   231 / 845
сегодня в 12:55
Что то по сборной Голландии последнего десятилетия особо нельзя сказать, что клубы там прям конвейером топов готовят
Так я не говорил, что они конвейером выпускуют. Тем более, там не только голландцы были. Первые, кто пришли в голову это Суарес и Ибра.
anfield1984
anfield1984 ответил Beka_byaka
   476 / 845
сегодня в 12:51
Не десятилетиями, а веками, чего уж мелочиться...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   55 / 845
сегодня в 12:49
Хоть огорчены,но есть в одном успех-шестой ЗМ получает Барселона,еврепейская золотая бутса идет в Барселону и золотая бутса Испании в Барселону,все это творит лучший игрок всех времен на планете земля Легендарный Лионель Мессии из Росарио
Медив
Медив ответил Артур Бертон
   50 / 845
сегодня в 12:48
Это Аякс. Не забывайте, сколько это команда воспитала таких игроков. Там каждое 10-летие появляются топ игроки, которые переходят в топ-клубы и начинают там феерить.
Что то по сборной Голландии последнего десятилетия особо нельзя сказать, что клубы там прям конвейером топов готовят
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Артур Бертон
   396 / 845
сегодня в 12:46
Это Аякс. Не забывайте, сколько это команда воспитала таких игроков. Там каждое 10-летие появляются топ игроки, которые переходят в топ-клубы и начинают там феерить.
Это не из-за того что они гении: посмотри хотя бы Саву, какое там в Голландии вовлечение и объем работы. А у нас наберут мажоров, привлекут Газпром и удивляются почему до сих пор нет побед гы-гы
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Artuom
   55 / 845
сегодня в 12:44
Гвардиола усиливал защиту после провала в первом сезоне(и это помогло уже второй год лигу брать... на одной атаке не смог), САФ всегда думал о защите и покупал лучших, Клопп специально дал добро на топзаща(и это сработало). И в Ливерпуле, и в Милане в те годы когда они брали ЛЧ тоже были сильные защи. Так что ошибаешься, защиту постоянно усиливают не только "автобусники"
Надо,я не отрицаю,но когда это делает физрук,который убивает команду,ломает стиль,играет с красными в автобус.Надо деньги тратить max на трех напов уровня Салаха,Мбаппе а оставшиеся деньги на другие позиции.
STVA 1
STVA 1
   35 / 845
сегодня в 12:37
Центральная ось Аяксовская собирается
Dark MU
Dark MU ответил Artuom
   349 / 845
сегодня в 12:37
Гвардиола усиливал защиту после провала в первом сезоне(и это помогло уже второй год лигу брать... на одной атаке не смог), САФ всегда думал о защите и покупал лучших, Клопп специально дал добро на топзаща(и это сработало). И в Ливерпуле, и в Милане в те годы когда они брали ЛЧ тоже были сильные защи. Так что ошибаешься, защиту постоянно усиливают не только "автобусники"
И только до МЮ с Арсеналом это все никак дойти не может)считают, что если есть только атака то и результат будет, поэтому и такие места в таблице
Артур Бертон
Артур Бертон ответил kasyak7
   231 / 845
сегодня в 12:30
жаль,раскупят весь состав Аякса и больше не увидим былой,молодой,фантастической команды Аякс.
Это Аякс. Не забывайте, сколько это команда воспитала таких игроков. Там каждое 10-летие появляются топ игроки, которые переходят в топ-клубы и начинают там феерить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100