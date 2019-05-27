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Селюк: «Каборе помог бы расти молодым игрокам „Спартака“»

сегодня, 15:46

Агент Дмитрий Селюк рассказал о будущем своего клиента Шарля Каборе, у которого истекает контракт с «Краснодаром».

Конкретика по будущему Каборе уже есть, «Бешикташ» ещё в январе мог заплатить «Краснодару». Сегодня я проснулся, а они мне уже звонят. Также есть вариант и с «Фенербахче». Мы пока не торопимся, посмотрим, что и как, никаких проблем нет.

Не знаю, существует ли вариант со «Спартаком». Мы видим, как они играют. Такой игрок, как Каборе, жизненно необходим таким клубам, как «Спартак», – тем более бесплатно. Хотя, может, это и является проблемой. Каборе – лидер, опытный игрок, капитан сборной, с ним молодые ребята в «Спартаке» могли бы расти. Не важно, будет это Каборе или нет, но такой игрок необходим «Спартаку» – он очень дисциплинированный, профессионал, Кононов об этом знает. Когда говорят, что ему уже 31 год, то все забывают, что Ерёменко и Попов старше его на год, а Денисов – вообще на четыре года. При этом Игорь обижается, что его в основу не поставили. Но вариант, что Каборе останется в России, существует.

Я бы хотел, чтобы Каборе остался в России, но жизнь покажет, что будет. Турецкие клубы очень конкурентоспособны по отношению к российским клубам – они предлагают условия лучше. Всё станет ясно меньше чем через две недели. В Турции до 3-4-го числа идёт Рамадан, поэтому пока они не подписывают контракты.

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Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый
   21 / 835
сегодня в 16:41
Поменять Краснодар на спартак в нынешнем состоянии может только ненормальный.
удав
удав
   136 / 835
сегодня в 16:40
сменить Краснодар на спартак?Селюк такой Селюк)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   147 / 835
сегодня в 16:37
Потенциал Каборе еще не исчерпан.
ДСА
ДСА
   105 / 835
сегодня в 16:19
Селюк своих во все дыры пытается запихнуть.
parallels
parallels
   1 / 835
сегодня в 16:12
ахаха, уже и до спартака добрался, ниже уже падать некуда! но там он точно пристроит своих зулусов)
Бамбихрюк
Бамбихрюк
сегодня в 16:06
Каборе дурачок, зря послушал агента, сейчас бы продолжил играть в Краснодаре и получать удовольствие от жизни, но с меньшей зп конечно. По итогу вангую не найдет клуб который ему захочет платить и будет очень жалеть.
Snake Plissken
Snake Plissken
   50 / 835
сегодня в 16:06
Молодым спартачам не Каборе помог бы расти, а "Каберне". Ну или "Три топопра" на худой конец. Им после бромантана уже без разницы что хлебать
Abverin
Abverin
   57 / 835
сегодня в 15:49
    Danrog
    Danrog
       124 / 835
    сегодня в 15:47
    Каборе идти в спартак, все равно что умереть заживо.
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1
       166 / 835
    сегодня в 15:47
    А уж как помог бы молодым хрячатам Яя Туре !
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