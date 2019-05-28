«Сток» в одностороннем порядке расторг контракт с Бераино

сегодня, 07:25

«Сток Сити» принял решение расторгнуть контракт с нападающим сборной Бурунди , информирует источник.

25-летний футболист в начале мая был оштрафован на 75 тыс. фунтов и лишён водительских прав за вождение в нетрезвом виде и превышение скорости.

Контракт Бераино был рассчитан до 2022 года, но «Сток» объявил футболисту о расторжении соглашения в одностороннем порядке. Несколько источников из окружения игрока сообщили, что представители Бераино рассматривают возможность обжалования решения клуба в суде.

Недавно, «Сток Сити» презентовал форму на следующий сезон.