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«Сток» в одностороннем порядке расторг контракт с Бераино

сегодня, 07:25

«Сток Сити» принял решение расторгнуть контракт с нападающим сборной Бурунди Саидо Бераино, информирует источник.

25-летний футболист в начале мая был оштрафован на 75 тыс. фунтов и лишён водительских прав за вождение в нетрезвом виде и превышение скорости.

Контракт Бераино был рассчитан до 2022 года, но «Сток» объявил футболисту о расторжении соглашения в одностороннем порядке. Несколько источников из окружения игрока сообщили, что представители Бераино рассматривают возможность обжалования решения клуба в суде.

Недавно, «Сток Сити» презентовал форму на следующий сезон.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   154 / 828
сегодня в 07:54
Придется в Бурунди возвращаться.
Anisovich
Anisovich
   35 / 828
сегодня в 07:30
Это расизм лишать зулуса водительских прав за вождение в пьяном виде.
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