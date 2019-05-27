Тульский «Арсенал» продлил сотрудничество с главным тренером

сегодня, 17:39

Тульский «Арсенал» подписал новые соглашения с тренерским штабом команды.

Наставнику «оружейников» помогают старший тренер , помощник главного тренера , тренер вратарей Сергей Кращенко и тренер по физической подготовке Михаил Соловей. Сотрудничество со всеми специалистами продлено до июня 2020 года.