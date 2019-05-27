Тульский «Арсенал» продлил сотрудничество с главным тренером

Тульский «Арсенал» подписал новые соглашения с тренерским штабом команды.
Наставнику «оружейников» Игорю Черевченко помогают старший тренер Игорь Семшов, помощник главного тренера Валерий Климов, тренер вратарей Сергей Кращенко и тренер по физической подготовке Михаил Соловей. Сотрудничество со всеми специалистами продлено до июня 2020 года.
Черевченко работает с «Арсеналом» с ноября 2018 года. Под его руководством команда показала лучший результат в истории тульского футбола, заняв шестое место в РПЛ. Впервые «Арсенал» будет представлять Россию в Лиге Европы.