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Тульский «Арсенал» продлил сотрудничество с главным тренером

сегодня, 17:39

Тульский «Арсенал» подписал новые соглашения с тренерским штабом команды.

Наставнику «оружейников» Игорю Черевченко помогают старший тренер Игорь Семшов, помощник главного тренера Валерий Климов, тренер вратарей Сергей Кращенко и тренер по физической подготовке Михаил Соловей. Сотрудничество со всеми специалистами продлено до июня 2020 года.

Черевченко работает с «Арсеналом» с ноября 2018 года. Под его руководством команда показала лучший результат в истории тульского футбола, заняв шестое место в РПЛ. Впервые «Арсенал» будет представлять Россию в Лиге Европы.

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Все комментарии
kastites
kastites
   35 / 837
сегодня в 18:15
Отлично
1 команда
1 команда
   241 / 837
сегодня в 18:09
Успехов Черевченко. как тренер не свинячий, ему все удается.
drug01
drug01
   117 / 837
сегодня в 18:01
Это хорошо!
112910315
112910315
   3 / 837
сегодня в 17:58
Было бы очень удивительно, если бы не продлили сотрудничество с главным тренером) Результаты работы в Арсенале Игоря Черевченко удивляют и радуют.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   183 / 837
сегодня в 17:58
Удачи!!!
Evilhuman
Evilhuman
   60 / 837
сегодня в 17:56
Что не делается всё к лучшему, как же им повезло физрука в тарасовку вовремя сплавить
311
311
   56 / 837
сегодня в 17:43
В Туле очень рады, что избавились от физрука-пиджака!)
11-и метровый
11-и метровый
   21 / 837
сегодня в 17:42
Удачи Черевченко и побольше побед на свиньями тарасовскими!
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