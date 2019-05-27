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Игорь Денисов покидает «Локомотив»

сегодня, 18:27

Капитан «Локомотива» Игорь Денисов покинет «железнодорожников». Решение о прекращении сотрудничества было принято по обоюдному согласию сторон.

«Решение было взвешенным. Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу. В Клубе высоко ценят вклад Игоря в победы „Локомотива“. Игорь - вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории Клуба и в сердцах наших болельщиков», - сообщил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.

Напомним, в последние недели пресса неоднократно рассказывала о конфликте между Денисовым и клубом. Сообщалось, что футболист игнорировал тренировки и перестал выходить на связь. В последние дни стороны вели переговоры о расторжении контракта.

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Все комментарии
makkie
makkie ответил clop
   24 / 834
сегодня в 19:48
В 35 еще рано вешать бутсы на гвоздь, особенно если есть возможность заработать несколько миллионов. Тебе ведь известно отношение Денисова к деньгам. Поделюсь инсайдом: агент Денисов уже получил задание внедриться в московский спартак для того, чтобы взорвать эту команду изнутри. Денисов торпедирует красно-белую лодку и утопит ее в пердиве, как он ранее сделал это с динамо и анжи :))
Ну да-ну да, за деньгами - это к Зениту.
Кто еще платит 5 млн в год Маркизио, который почти ни одного матча не сыграл... зато раздает интервью и хвалит руку, которая его кормит из недр Газпрома :)
Palex
Palex ответил Leha-ha50
   160 / 834
сегодня в 19:44
На Матч ТВ экспертом !!! Там вся ихняя компашка собирается!!! Все лучше Мостового с Шалимовым!!!
Мало вероятно,так как Денисов и пары слов связать не может.
Palex
Palex ответил морозз
   160 / 834
сегодня в 19:43
И та и та версия имеет право на жизнь!
Мудро.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ангел неБесГрешен
   6 / 834
сегодня в 19:41
Куда же он теперь?
На Матч ТВ экспертом !!! Там вся ихняя компашка собирается!!! Все лучше Мостового с Шалимовым!!!
морозз
морозз ответил Palex
   52 / 834
сегодня в 19:32
Это шутка или очередная чушь?
И та и та версия имеет право на жизнь!
Palex
Palex ответил морозз
   160 / 834
сегодня в 19:31
Легенда и капитан Зенита, любимец Миллера ...возродится в раздевалке бомжей как птица Феникс!
Это шутка или очередная чушь?
cevin cigan
cevin cigan
   74 / 834
сегодня в 19:25
Бедным будет тот клуб,куда он перейдёт!
kastites
kastites
   35 / 834
сегодня в 19:20
Давно пора. Играть за продажный клуб не хорошо
kastites
kastites
   35 / 834
сегодня в 19:17
Давно пора. Игорю не место в коррумпированном клубе
andrefino13
andrefino13
   368 / 834
сегодня в 19:14
Спасибо Игорю, за годы игры в Локомотиве, у меня к нему претензий нет, только благодарность.
112910315
112910315
   3 / 834
сегодня в 19:00
Удачи Игорю!!! Отличный футболист. Никогда не считал его конфликтным, всегда считал принципиальным, отстаивающем свою, в большинстве случаев, правильную позицию. Никогда и ни под кого не прогибался, отсюда и не очень счастливая футбольная судьба.
морозз
морозз
   52 / 834
сегодня в 18:59
Легенда и капитан Зенита, любимец Миллера ...возродится в раздевалке бомжей как птица Феникс!
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   28 / 834
сегодня в 18:56
Осталось расшатать свиней.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   40 / 834
сегодня в 18:56
Куда же он теперь?
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
   402 / 834
сегодня в 18:53
ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ АНАЛИТИКИ , ЛЮБОГО ПРОКЛЯНУТ , НЕ БОЛЕЛЫ , СВОДНИКИ!
МКС
МКС
   16 / 834
сегодня в 18:52
Идите вы говорит к Карпину со своей десяткой

Я и у бомжей неплохо похарчуюсь
clop
clop ответил makkie
   101 / 834
сегодня в 18:51
35 лет - это скорее клиент Зенита... вместе с Маркизио будут чайный гриб на лавке попивать :)
В 35 еще рано вешать бутсы на гвоздь, особенно если есть возможность заработать несколько миллионов. Тебе ведь известно отношение Денисова к деньгам.

Поделюсь инсайдом: агент Денисов уже получил задание внедриться в московский спартак для того, чтобы взорвать эту команду изнутри. Денисов торпедирует красно-белую лодку и утопит ее в пердиве, как он ранее сделал это с динамо и анжи :))
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1 ответил Землянин
   402 / 834
сегодня в 18:50
Ужасно жадный до БАБЛА !!!
по себе судишь?
Паровозов
Паровозов
   112 / 834
сегодня в 18:45
Какой бы не был у него характер, вклад в чемпионский Локо внёс не малый.
Albasin
Albasin
   13 / 834
сегодня в 18:40
Может свиней еще попозорить, им все равно кто это будет, лишь бы позорил.
makkie
makkie ответил clop
   24 / 834
сегодня в 18:40
Завтра совет директоров спартака. Федун может не устоять перед соблазном подписать Денисова свободным агентом. Уже представляю картину: Денисов примерил красную футболку с ромбиком, улыбается и жмет руку Цорну.
35 лет - это скорее клиент Зенита... вместе с Маркизио будут чайный гриб на лавке попивать :)
Землянин
Землянин
   219 / 834
сегодня в 18:40
Ужасно жадный до БАБЛА !!!
clop
clop
   101 / 834
сегодня в 18:37
Завтра совет директоров спартака. Федун может не устоять перед соблазном подписать Денисова свободным агентом. Уже представляю картину: Денисов примерил красную футболку с ромбиком, улыбается и жмет руку Цорну.
Zimmer
Zimmer
сегодня в 18:37
Вот и решили проблему.
Байкал-38
Байкал-38
   11 / 834
сегодня в 18:36
Игорю спасибо и удачи!
Да в состав уже не всегда проходил, а играть охота, его тоже можно понять.
Главное разошлись без шума и пыли.
ДСА
ДСА
   116 / 834
сегодня в 18:33
Наконец Деньгисоа определился.
Caniggia
Caniggia
   87 / 834
сегодня в 18:32
Наконец-то Локо сплавил старого, вечно недовольного и ноющего балласта и геморройщика.
kasyak7
kasyak7
   157 / 834
сегодня в 18:32
добухался Денисов.
FILL3286
FILL3286
   7 / 834
сегодня в 18:31
К бомжам его назад!!
те всех принимают в любое время!
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
   280 / 834
сегодня в 18:30
35 лет - не приговор. Еще в Питер может вернуться, попылить сезон-другой.

Руководству Локомотива респект. Расстались спокойно и без скандалов, особенно если учесть характер Гарика. Федуну стоило бы поучиться
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