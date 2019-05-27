Игорь Денисов покидает «Локомотив»

Капитан «Локомотива» Игорь Денисов покинет «железнодорожников». Решение о прекращении сотрудничества было принято по обоюдному согласию сторон.
«Решение было взвешенным. Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу. В Клубе высоко ценят вклад Игоря в победы „Локомотива“. Игорь - вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории Клуба и в сердцах наших болельщиков», - сообщил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.
Напомним, в последние недели пресса неоднократно рассказывала о конфликте между Денисовым и клубом. Сообщалось, что футболист игнорировал тренировки и перестал выходить на связь. В последние дни стороны вели переговоры о расторжении контракта.
Кто еще платит 5 млн в год Маркизио, который почти ни одного матча не сыграл... зато раздает интервью и хвалит руку, которая его кормит из недр Газпрома :)
Кто еще платит 5 млн в год Маркизио, который почти ни одного матча не сыграл... зато раздает интервью и хвалит руку, которая его кормит из недр Газпрома :)
Я и у бомжей неплохо похарчуюсь
Я и у бомжей неплохо похарчуюсь
Поделюсь инсайдом: агент Денисов уже получил задание внедриться в московский спартак для того, чтобы взорвать эту команду изнутри. Денисов торпедирует красно-белую лодку и утопит ее в пердиве, как он ранее сделал это с динамо и анжи :))
Поделюсь инсайдом: агент Денисов уже получил задание внедриться в московский спартак для того, чтобы взорвать эту команду изнутри. Денисов торпедирует красно-белую лодку и утопит ее в пердиве, как он ранее сделал это с динамо и анжи :))
Да в состав уже не всегда проходил, а играть охота, его тоже можно понять.
Главное разошлись без шума и пыли.
Да в состав уже не всегда проходил, а играть охота, его тоже можно понять.
Главное разошлись без шума и пыли.
те всех принимают в любое время!
те всех принимают в любое время!
Руководству Локомотива респект. Расстались спокойно и без скандалов, особенно если учесть характер Гарика. Федуну стоило бы поучиться
Руководству Локомотива респект. Расстались спокойно и без скандалов, особенно если учесть характер Гарика. Федуну стоило бы поучиться