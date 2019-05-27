Игорь Денисов покидает «Локомотив»

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Капитан «Локомотива» покинет «железнодорожников». Решение о прекращении сотрудничества было принято по обоюдному согласию сторон.

«Решение было взвешенным. Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу. В Клубе высоко ценят вклад Игоря в победы „Локомотива“. Игорь - вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории Клуба и в сердцах наших болельщиков», - сообщил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.

Напомним, в последние недели пресса неоднократно рассказывала о конфликте между Денисовым и клубом. Сообщалось, что футболист игнорировал тренировки и перестал выходить на связь. В последние дни стороны вели переговоры о расторжении контракта.