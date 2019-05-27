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ЦСКА объявил об уходе Эрнандеса

сегодня, 17:16

Нападающий Абель Эрнандес, как и ожидалось, покинул ЦСКА. Пресс-служба клуба объявила о расторжении контракта с игроком по обоюдному согласию.

В текущем сезоне 28-летний уругваец провел 14 матчей в РПЛ, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   121 / 837
сегодня в 18:15
Удачи парню,очевидно,что трансфер был ошибкой для обеих сторон
Z. Kramer
Z. Kramer ответил FILL3286
   134 / 837
сегодня в 18:05
Гинер нового негра на днях струхнет и пару индейцев подвезет в стойло!!
Ни ума, ни фантазии. Только и можите повторять за армейцами и зенитовцами.
BDA81
BDA81
   357 / 837
сегодня в 17:58
Скинули балласт .
STVA 1
STVA 1
   42 / 837
сегодня в 17:37
Больше лечился , чем играл . Такой уже есть у ЦСКА
Absinthe5
Absinthe5
   116 / 837
сегодня в 17:37
Абель вспомнил, что он футболист)
makkie
makkie
   25 / 837
сегодня в 17:34
Очередной топ-трансфер Гинера :)
Морозовский
Морозовский
   19 / 837
сегодня в 17:33
Леонорыч знает, что делает!
RIR68
RIR68
   109 / 837
сегодня в 17:33
сэкономим на лекарствах!
FILL3286
FILL3286
   7 / 837
сегодня в 17:28
Гинер нового негра на днях струхнет и пару индейцев подвезет в стойло!!
Don trambon
Don trambon
   81 / 837
сегодня в 17:25
Жаль( Деревяшки вроде зе луишки и адрианки бегают и ничего, а такого игрока травмы преследуют.

Ну посмотрим что будет дальше.
Z. Kramer
Z. Kramer
   134 / 837
сегодня в 17:20
Не велика потеря.
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