ЦСКА объявил об уходе Эрнандеса

Нападающий Абель Эрнандес, как и ожидалось, покинул ЦСКА. Пресс-служба клуба объявила о расторжении контракта с игроком по обоюдному согласию.
В текущем сезоне 28-летний уругваец провел 14 матчей в РПЛ, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.
Нападающий Абель Эрнандес, как и ожидалось, покинул ЦСКА. Пресс-служба клуба объявила о расторжении контракта с игроком по обоюдному согласию.
В текущем сезоне 28-летний уругваец провел 14 матчей в РПЛ, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.
Ну посмотрим что будет дальше.
Ну посмотрим что будет дальше.