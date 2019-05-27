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«Рубин» готов платить Бердыеву 300 тысяч евро вместо 3 миллионов

сегодня, 10:41

Руководство «Рубина» на этой неделе определится с будущим наставника Курбана Бердыева.

Сообщается, что клуб предлагал специалисту пойти на сокращение в зарплате почти в десять раз – до 300 - 400 тысяч евро в год. Бердыев же согласен получать меньше, но не уточнил конкретную сумму.

Генеральный директор Рустем Сайманов готов к тому, чтобы расстаться с главным тренером.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   147 / 832
сегодня в 12:05
Это несерьезно.
МКС
МКС
   20 / 832
сегодня в 11:59
Байкал ты особо то не усердствуй

Подружку твою в перманент отправили

Скоро твоя очередь

Одну грязь разводишь на сайте
Байкал-38
Байкал-38 ответил Sully
   12 / 832
сегодня в 11:44
все Корбан убегает с Рубина, как Казанский это перенесет?
Казанский пятое место празднует!
112910315
112910315
   3 / 832
сегодня в 11:39
Вряд ли согласиться на 300 тысяч евро после 3 миллионов. Хотя руководство можно понять, дела идут намного хуже, чем предполагали. Думаю, что найдут компромисс в пределах одного миллиона. Это будет адекватная зарплата, если учесть, что видимых успехов не наблюдается. Не платить же три миллиона за былые заслуги.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   32 / 832
сегодня в 11:25
Или дайте ему чёрным налом все трансферы поворачивать хотя бы, как в "Ростове".
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Шуnя771
   7 / 832
сегодня в 11:23
Забыли в Рубине кто их вывел в люди!
Так он же из людей их и увел!!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   125 / 832
сегодня в 11:05
Я умаю Бердыев уйдет
Шуnя771
Шуnя771
   43 / 832
сегодня в 11:04
Забыли в Рубине кто их вывел в люди!
МапС
МапС
   63 / 832
сегодня в 11:00
Зачем бабая так обижать?
bojarind
bojarind
   228 / 832
сегодня в 10:58
Бердыя уценили в 10 раз, от такого любой убежит. Верный способ выживания.
oFANATo
oFANATo
   106 / 832
сегодня в 10:53
Казанского никто не видел?
Sully
Sully
   52 / 832
сегодня в 10:52
все Корбан убегает с Рубина, как Казанский это перенесет?
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