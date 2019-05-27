«Рубин» готов платить Бердыеву 300 тысяч евро вместо 3 миллионов

Руководство «Рубина» на этой неделе определится с будущим наставника Курбана Бердыева.
Сообщается, что клуб предлагал специалисту пойти на сокращение в зарплате почти в десять раз – до 300 - 400 тысяч евро в год. Бердыев же согласен получать меньше, но не уточнил конкретную сумму.
Генеральный директор Рустем Сайманов готов к тому, чтобы расстаться с главным тренером.
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