Президент «Урала»: «Я думаю, что с Пашей Погребняком мы договоримся»

Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги сезона для своей команды.

Я думаю, что мы должны были быть выше. Неудачно начали, у нас не получилось начало чемпионата, а потом набрали свои очки. Мы все время хорошо играли, кроме интервала в «Уфе» и с «Динамо». А так старались показывать хороший футбол. Я доволен командой, недоволен результатом. Хотя в этом году мы заняли место выше и двигаемся вперед.

Получилось так, как получилось. Мы могли бы быть выше. Многие команды, которые нас опередили, не все были лучше нас и мы должны были с ними играть на равных.

Начали мы так, потому что пришел новый тренер, летняя пауза была маленькая. Я думаю, что вторую часть чемпионата мы провели хорошо. По пятибалльной шкале оценил бы нас на «четыре».

Контракт Парфенова? У нас с ним такая договоренность — сколько хочет, столько и может работать. Что касается контрактов игроков, то я думаю, что с Пашей Погребняком мы договоримся. Он дал свое согласие.

Стадион пока принадлежит «СпортИну», поэтому когда будет принадлежать области, тогда и будем думать, когда разбирать временные конструкции. Может, в зиму уйдем.

Цель попасть в еврокубки? Мы не будем ставить цели, мы будем играть в хороший футбол, и как получится, так получится.