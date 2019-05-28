Самедов: «Я был очень удивлен комментариями Клоппа о Баку»

Полузащитник «Крыльев Советов» прокомментировал высказывания рулевого «Ливерпуля» , который ранее со скепсисом отнесся к решению УЕФА отдать финал Лиги Европы Баку.

Я был очень удивлен, совсем не ожидал услышать такие комментарии именно от Клоппа! Баку - это прекрасный город с прекрасными отелями. Город совершенно не заслужил таких комментариев от немецкого наставника. Все пройдет великолепно, я просто уверен в этом.

Что касается самой игры, то мой единственный прогноз – то, что это будет матч двух фантастических команд, это большая удача, что такие клубы, как «Арсенал» и «Челси» вышли в финал. Исход их противостояния предугадать просто невозможно, здесь пятьдесят на пятьдесят, поскольку это две равные команды. Топ-матч, и этим все сказано!