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Самедов: «Я был очень удивлен комментариями Клоппа о Баку»

сегодня, 11:57
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗавтра в 22:00 Не начался

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов прокомментировал высказывания рулевого «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который ранее со скепсисом отнесся к решению УЕФА отдать финал Лиги Европы Баку.

Я был очень удивлен, совсем не ожидал услышать такие комментарии именно от Клоппа! Баку - это прекрасный город с прекрасными отелями. Город совершенно не заслужил таких комментариев от немецкого наставника. Все пройдет великолепно, я просто уверен в этом.

Что касается самой игры, то мой единственный прогноз – то, что это будет матч двух фантастических команд, это большая удача, что такие клубы, как «Арсенал» и «Челси» вышли в финал. Исход их противостояния предугадать просто невозможно, здесь пятьдесят на пятьдесят, поскольку это две равные команды. Топ-матч, и этим все сказано!

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Все комментарии
wingback
wingback
   178 / 829
сегодня в 12:17
Город-то, быть может, и прекрасный, да вот один существенный минус - вокруг сплошь азерботы...
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   493 / 829
сегодня в 12:14
Англичане в большинстве, а европепейцы в частности до сих пор заражены снобизмом и завышенным самомнением. Поэтому для них лондон - центр земли. Всё что на востоке - опасная зона. Думаю что как после чемпионата, многие поменяли мнение о России. Так и после этого матча, будут писать какая прекрасная страна, какие хорошие люди в Баку.
kastites
kastites
   30 / 829
сегодня в 12:03
Челси победит)))
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   275 / 829
сегодня в 11:59
а я был очень удивлен, что Клопп знает о существование Баку.
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