Кикнадзе: «Многие смогут заменить Денисова ментально»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал уход полузащитника .

Я нормально воспринял его уход. Футбол — жесткая игра. Настает время, когда игроки покидают команду. Я рад, что мы с Игорем нашли возможность сделать так, чтобы его уход из «Локомотива» прошел цивилизованно. Мы искренне расстались, испытывая добрые чувства друг к другу. Говорят, что наши достоинства — это продолжение наших недостатков. Все говорят, что у него сложный характер, а я скажу, что я не знаю футболистов не со сложным характером. Его характер помог команде в чемпионский сезон.

Вопрос: кто сможет взять на себя эти функции? У нас много ребят, которые уже сегодня могут заменить Игоря ментально. Ребята хорошо показали себя в нынешнем сезоне, вся команда заряжена духом. Но могу сказать, что в чемпионском сезоне определенным камертоном выступал именно Игорь, и за это мы ему благодарны.