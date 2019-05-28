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Кикнадзе: «Многие смогут заменить Денисова ментально»

сегодня, 11:10

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал уход полузащитника Игоря Денисова.

Я нормально воспринял его уход. Футбол — жесткая игра. Настает время, когда игроки покидают команду. Я рад, что мы с Игорем нашли возможность сделать так, чтобы его уход из «Локомотива» прошел цивилизованно. Мы искренне расстались, испытывая добрые чувства друг к другу. Говорят, что наши достоинства — это продолжение наших недостатков. Все говорят, что у него сложный характер, а я скажу, что я не знаю футболистов не со сложным характером. Его характер помог команде в чемпионский сезон.

Вопрос: кто сможет взять на себя эти функции? У нас много ребят, которые уже сегодня могут заменить Игоря ментально. Ребята хорошо показали себя в нынешнем сезоне, вся команда заряжена духом. Но могу сказать, что в чемпионском сезоне определенным камертоном выступал именно Игорь, и за это мы ему благодарны.

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Все комментарии
iri13
iri13
   150 / 829
сегодня в 12:18
..ой, ой...упаси вас боже..от таких ментальных замен..хотя..каждому свое.
Морозовский
Морозовский ответил сулейман шлагбаум 1
   13 / 829
сегодня в 11:43
Ваша фамилия не Спиноза, часом ?
Спасибо.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Морозовский
   151 / 829
сегодня в 11:24
Без камертона инструмент может и не заиграть.
Ваша фамилия не Спиноза, часом ?
Морозовский
Морозовский
   13 / 829
сегодня в 11:18
Без камертона инструмент может и не заиграть.
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