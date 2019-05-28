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Перейра: «Москва и Санкт-Петербург? Даже не рассматривал переезд туда»

сегодня, 12:18

Полузащитник Маурисио Перейра рассказал о своем уходе из «Краснодара»

Москва и Санкт-Петербург? Даже не рассматривал переезд туда. Не вижу себя в России в футболке другого клуба, кроме «Краснодара». Мы бы договорились, если бы меня не устраивала зарплата. Никогда не знаешь, что будет, но если бы дорога привела меня в Россию, первым делом я бы позвонил в «Краснодар».

Предложения от российских клубов? Вариантов было много. Пять. Да, выгодные. Мне предлагали контракты, называли одни условия, я отказывался. Предлагали другие — я и тогда не поддерживал диалог. Отвечал одно: «Большое спасибо, но нет. Деньги не проблема. Только семья».

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Все комментарии
Groove000
Groove000
   93 / 829
сегодня в 12:23
Настоящий бык! Респект!
Don trambon
Don trambon
   75 / 829
сегодня в 12:20
Маурисио! Приставь охрану к семье, а то федун неугомонный и может не так понять твои слова!
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