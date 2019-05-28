Перейра: «Москва и Санкт-Петербург? Даже не рассматривал переезд туда»

Полузащитник рассказал о своем уходе из «Краснодара».

Москва и Санкт-Петербург? Даже не рассматривал переезд туда. Не вижу себя в России в футболке другого клуба, кроме «Краснодара». Мы бы договорились, если бы меня не устраивала зарплата. Никогда не знаешь, что будет, но если бы дорога привела меня в Россию, первым делом я бы позвонил в «Краснодар».

Предложения от российских клубов? Вариантов было много. Пять. Да, выгодные. Мне предлагали контракты, называли одни условия, я отказывался. Предлагали другие — я и тогда не поддерживал диалог. Отвечал одно: «Большое спасибо, но нет. Деньги не проблема. Только семья».