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«Чертаново»: «Наши футболисты готовы играть в РПЛ за 100 тыс. рублей»

сегодня, 11:42

Директор академии «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал выступление команды в ФНЛ (команда заняла 5-е место по итогам сезона).

Если скажу, что не расстроен тем, что нам не хватило одного очка до стыков, то слукавлю. Но мы сами виноваты, что так получилось. Видимо, не хватило опыта. Жалею о том, что я, как руководитель, не смог найти те финансы, которые позволили бы не отпустить наших трёх ведущих футболистов в другие клубы. Не сомневаюсь, если бы они остались, мы бы задачу выйти в стыки выполнили. Хотя перед сезоном мы думали о том, как бы не вылететь. Но по тому, как шёл чемпионат, я понимаю, что если бы у нас были эти 40-50 миллионов, мы бы уговорили ребят доиграть до конца сезона. Но всё равно это большой шаг для нашей академии, что мы в первый сезон заняли почётное пятое место. Если бы вышли в РПЛ, то у нас никаких особых ограничений нет. Учитывая тот факт, что на лицензировании в РПЛ мы заявили большую арену «Лужники».

Мало кого должно волновать, что наши футболисты готовы играть в РПЛ за 100 тысяч рублей. Не вижу препятствий в том, чтобы мы в течение нескольких лет дошли до РПЛ. Опять же при условии, что сможем удерживать наших футболистов.

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Все комментарии
Abris
Abris
   71 / 829
сегодня в 12:08
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
       193 / 829
    сегодня в 12:07
    Чертаново это Свиньи-3, но даже они играют лучше Свиней-1 с огромными зарплатами за счет пенсионеров.
    МКС
    МКС
       15 / 829
    сегодня в 12:03
    Интересно

    Если зенит перевести на такую зарплату

    Что останется от их величия?
    Don trambon
    Don trambon
       75 / 829
    сегодня в 11:58
    Очень интересно как хряки потопили свой филиал, а так же возможных своих поставщиков очков в РФПЛ, угнав у тех 2х ведущих игроков.

    Вот такие вот товарищи в лице хрюнделей готовых воткнуть нож в спину. Очень стыдно за тарасовских.
    FILL3286
    FILL3286
       11 / 829
    сегодня в 11:54
    в зените за 5 млн евро не хотят играть))))
    Anisovich
    Anisovich
       32 / 829
    сегодня в 11:52
    Хватит филиалов свиней в РПЛ, итак половину очков за счет филиалов, а вторую половину за счет судей.
    parallels
    parallels
       1 / 829
    сегодня в 11:50
    хряков надо на такую зарплату перевести, на большее не наиграли!
    STVA 1
    STVA 1
       56 / 829
    сегодня в 11:47
    Не уверен , что даже если бы в стыки попали и прошли , что они бы заявились в РПЛ.
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