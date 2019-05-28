«Чертаново»: «Наши футболисты готовы играть в РПЛ за 100 тыс. рублей»

Директор академии «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал выступление команды в ФНЛ (команда заняла 5-е место по итогам сезона).

Если скажу, что не расстроен тем, что нам не хватило одного очка до стыков, то слукавлю. Но мы сами виноваты, что так получилось. Видимо, не хватило опыта. Жалею о том, что я, как руководитель, не смог найти те финансы, которые позволили бы не отпустить наших трёх ведущих футболистов в другие клубы. Не сомневаюсь, если бы они остались, мы бы задачу выйти в стыки выполнили. Хотя перед сезоном мы думали о том, как бы не вылететь. Но по тому, как шёл чемпионат, я понимаю, что если бы у нас были эти 40-50 миллионов, мы бы уговорили ребят доиграть до конца сезона. Но всё равно это большой шаг для нашей академии, что мы в первый сезон заняли почётное пятое место. Если бы вышли в РПЛ , то у нас никаких особых ограничений нет. Учитывая тот факт, что на лицензировании в РПЛ мы заявили большую арену «Лужники».