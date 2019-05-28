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Кикнадзе: «Миранчуки сегодня стоят 20-25 млн евро»

сегодня, 13:23

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о трансферной стоимости полузащитников команды Алексея Миранчука и Антона Миранчука.

Интерес у других клубов к братьям есть. Но они основа команды, и мы на них рассчитываем. Должно быть мегазаоблачное предложение, чтобы мы его рассмотрели.

20-25 млн евро - это не мегазаоблачная цифра. Сегодня они эти деньги стоят. У них все еще впереди.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:00
Это он так решил!
матос
матос
сегодня в 13:58
не стоят.
а вот к примеру сверстники братьев этих , представители АТМ Люка Эрнандес и Тома Лемар стоят в разы больше и по делу абсолютно.
FILL3286
FILL3286 ответил alexando1974
сегодня в 13:58
по 5 мл каждый ито не факт)))
по 5 млн юань!!! хах ха хха хахаха а хах ахах
Albasin
Albasin
сегодня в 13:55
Если только за пару и то много.
alexando1974
alexando1974 ответил Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 13:47
а по отдельности сколько они стоят?)))
по 5 мл каждый ито не факт)))
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 13:33
а по отдельности сколько они стоят?)))
drug01
drug01
сегодня в 13:29
Цену загнул!!!!!
311
311 ответил FILL3286
сегодня в 13:29
Весь локомотим стоит 20 млн!
Ну Спартак то миллиард стоит, а толку!)
311
311
сегодня в 13:28
Если только оба!)
FILL3286
FILL3286
сегодня в 13:27
Весь локомотим стоит 20 млн!
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