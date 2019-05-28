Кикнадзе: «Миранчуки сегодня стоят 20-25 млн евро»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о трансферной стоимости полузащитников команды Алексея Миранчука и Антона Миранчука.
Интерес у других клубов к братьям есть. Но они основа команды, и мы на них рассчитываем. Должно быть мегазаоблачное предложение, чтобы мы его рассмотрели.
20-25 млн евро - это не мегазаоблачная цифра. Сегодня они эти деньги стоят. У них все еще впереди.
а вот к примеру сверстники братьев этих , представители АТМ Люка Эрнандес и Тома Лемар стоят в разы больше и по делу абсолютно.
а вот к примеру сверстники братьев этих , представители АТМ Люка Эрнандес и Тома Лемар стоят в разы больше и по делу абсолютно.