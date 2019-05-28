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Дюков: «Я пиво не пью, но это одна из мер для увеличения посещаемости»

сегодня, 13:16

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о возможном снятии запрета на продажу пива на стадионах России.

Решение принимают законодатели. Что касается моего отношения и отношения клубов, мы не видим никакой проблемы в разрешении продажи и рекламы пива на стадионах. Безусловно, в этом будет больше пользы российскому футболу, поскольку это очень важный источник дохода как для лиг, так и для клубов. Есть ряд инициативных групп, работающих в этом направлении. Работающих, чтобы получить законодательное разрешение на реализацию и рекламу пива. Мне кажется, что это одно из решений, которое может быть реализовано в рамках программы наследия чемпионата мира.

Чемпионат мира в России показал, что мы не имели никаких проблем с обеспечением правопорядка из-за того, что там было разрешено продавать пиво. Я не агитирую за употребление алкоголя. Сам я пиво не пью. Но для многих в выходной выпить одну-две кружки пива — ничего страшного. Если бы эти две кружки употреблялись на стадионе… Сейчас многие приходят к самому началу матча, потому что сидят где-то в барах у стадиона, а после идут сразу снова в бар обсуждать игру. Это неправильно. Не скажу, что это главный инструмент для повышения посещаемости, но одна из базовых мер.

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Sem25
Sem25
сегодня в 13:49
Товарищ Дюков, это у тебя на газпромовском стадионе ниже +18 не бывает круглый год, а в остальной стране на футболе с октября по апрель прохладно, иногда даже очень, да так, что матчи отменяют. С пивом твоим не отменят?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 13:40
Всем хорошо,выпил-хорошо, стадиону -хорошо,вышел со стадиона,ментам- хорошо,приняли))).
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:38
Торговать, так торговать по принципу: купил билет на футбол, кружка пива в подарок.
311
311
сегодня в 13:36
Надо на открывашке снять запрет на пиво, шарфопад видели, глянем стаканопад!)
ДСА
ДСА
сегодня в 13:31
Виски, текила, ром - его напитки.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 13:30
А как с распитием в общественном месте?
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 13:28
как в самолете 150-250 р за Балтику 7 :(
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:27
а пьём и ходим на футбол
Конь 666
Конь 666
сегодня в 13:25
Как на хоккее. 150-250 рэ за 0,5 типа балтики 7
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:20
Страшно подумать какие будут цены на это разбавленное пиво
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