Дюков: «Я пиво не пью, но это одна из мер для увеличения посещаемости»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о возможном снятии запрета на продажу пива на стадионах России.

Решение принимают законодатели. Что касается моего отношения и отношения клубов, мы не видим никакой проблемы в разрешении продажи и рекламы пива на стадионах. Безусловно, в этом будет больше пользы российскому футболу, поскольку это очень важный источник дохода как для лиг, так и для клубов. Есть ряд инициативных групп, работающих в этом направлении. Работающих, чтобы получить законодательное разрешение на реализацию и рекламу пива. Мне кажется, что это одно из решений, которое может быть реализовано в рамках программы наследия чемпионата мира.

Чемпионат мира в России показал, что мы не имели никаких проблем с обеспечением правопорядка из-за того, что там было разрешено продавать пиво. Я не агитирую за употребление алкоголя. Сам я пиво не пью. Но для многих в выходной выпить одну-две кружки пива — ничего страшного. Если бы эти две кружки употреблялись на стадионе… Сейчас многие приходят к самому началу матча, потому что сидят где-то в барах у стадиона, а после идут сразу снова в бар обсуждать игру. Это неправильно. Не скажу, что это главный инструмент для повышения посещаемости, но одна из базовых мер.