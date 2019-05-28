РФС примет меры для сохранения «Анжи»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что организация сделает все, чтобы махачкалинский «Анжи» продолжил свое существование.

Вы знаете, что «Анжи» покинул Премьер-Лигу, я знаю, что руководство «Анжи» хочет сохранить клуб. Это важно, потому что это состоявшийся субъект нашего футбола. Наличие «Анжи» в регионе очень важно - клуб много делает для детско-юношеского футбола. Что касается РФС , желание сохранить «Анжи» мы поддерживаем, в условиях и рамках регламента сделаем все, чтобы он смог продолжить свое существование.