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РФС примет меры для сохранения «Анжи»

сегодня, 13:23

Президент РФС Александр Дюков заявил, что организация сделает все, чтобы махачкалинский «Анжи» продолжил свое существование.

Вы знаете, что «Анжи» покинул Премьер-Лигу, я знаю, что руководство «Анжи» хочет сохранить клуб. Это важно, потому что это состоявшийся субъект нашего футбола. Наличие «Анжи» в регионе очень важно - клуб много делает для детско-юношеского футбола. Что касается РФС, желание сохранить «Анжи» мы поддерживаем, в условиях и рамках регламента сделаем все, чтобы он смог продолжить свое существование.

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Все комментарии
severnyj84
severnyj84
   28 / 833
сегодня в 13:57
Там удобно деньги отмывать?
311
311
   38 / 833
сегодня в 13:38
Со своего кармана пусть поддерживает и нет проблем!)
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   197 / 833
сегодня в 13:35
Очередной раунд Назар-Байкал обьявляю открытым.)
ДАША Д
ДАША Д
   150 / 833
сегодня в 13:32
Найдите им спонсора!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   237 / 833
сегодня в 13:30
а где Торпедо? :(
Конь 666
Конь 666 ответил cska plus
   603 / 833
сегодня в 13:28
На словах все герои.
Дак да. раз 20 такое слышал от рфс про фк за последние 5-10 лет. а итоги играют в любителях под другими названиями
cska plus
cska plus
   6 / 833
сегодня в 13:25
На словах все герои.
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