ГлавнаяНовости

Тренер «Балтики» дисквалифицирован на восемь матчей

31 мая 2019, 14:09
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 1Логотип футбольный клуб ТюменьТюменьМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Балтики» Евгений Калешин был дисквалифицирован на 8 матчей. Во втором тайме матча против «Тюмени» (1:1) Калешин получил удаление за оскорбление первого помощника арбитра Антона Кобзева, а после игры в подтрибунном помещении тренер калининградской команды наступил Кобзеву на ногу и нецензурно выражался.

На 57-й минуте матча главный тренер «Балтики» Калешин был удален за оскорбление первого помощника судьи. После окончания матча в подтрибунном помещении Калешин, возвращаясь в сторону первого помощника судьи Кобзева, наступил ему на ногу и нецензурно выражался. В заседании принял участие сам Кобзев. Калешин был по скайпу и признал свое поведение недостойным, а так же принес извинения. Тем не менее, в прошлом сезоне Калешин был дисквалифицирован за такое же поведение. За оскорбительное поведение в отношении судьи матча и попытку оказания физического воздействия на официальное лицо матча мы приняли решение дисквалифицировать Калешина на 8 матчей и оштрафовать на 30 тысяч.

Ранее стало известно, что «Балтика» останется в ФНЛ, несмотря на итоговое шестнадцатое место в таблице.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Девушка, выбежавшая на поле во время финала ЛЧ, оштрафована на 15 тыс. евро
Вчера, 17:49 Комментарии24
Вратарь «Уфы» Беленов пропустит два матча РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 15:03 Комментарии8
Головин пропустит первый матч Лиги 1 в следующем сезоне
30 мая Комментарии9
Балотелли дисквалифицирован на 4 матча
29 мая Комментарии4
Официально«Рубин» не сыграет в еврокубках в следующем году
29 мая Комментарии19
Страндберг дисквалифицирован на два матча
23 мая Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   106 / 816
31 мая в 17:30
Нельзя свистунов оскорблять, кто платит - тот и танцует.
Nimbles
Nimbles
   291 / 816
31 мая в 17:15
Накипело, арбитры борзеют в открытую.
kasyak7
kasyak7
   435 / 816
31 мая в 15:00
видимо на то были веские причины
cska plus
cska plus
   4 / 816
31 мая в 14:29
Просто так на ногу не наступают и нецензурно не оскорбляют.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 816
31 мая в 14:19
Обычно нецензурно выражается тот кому на ногу наступили,а не наоборот.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100