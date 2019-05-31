Тренер «Балтики» дисквалифицирован на восемь матчей

31 мая 2019, 14:09

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Балтики» был дисквалифицирован на 8 матчей. Во втором тайме матча против «Тюмени» (1:1) Калешин получил удаление за оскорбление первого помощника арбитра Антона Кобзева, а после игры в подтрибунном помещении тренер калининградской команды наступил Кобзеву на ногу и нецензурно выражался.

На 57-й минуте матча главный тренер «Балтики» Калешин был удален за оскорбление первого помощника судьи. После окончания матча в подтрибунном помещении Калешин, возвращаясь в сторону первого помощника судьи Кобзева, наступил ему на ногу и нецензурно выражался. В заседании принял участие сам Кобзев. Калешин был по скайпу и признал свое поведение недостойным, а так же принес извинения. Тем не менее, в прошлом сезоне Калешин был дисквалифицирован за такое же поведение. За оскорбительное поведение в отношении судьи матча и попытку оказания физического воздействия на официальное лицо матча мы приняли решение дисквалифицировать Калешина на 8 матчей и оштрафовать на 30 тысяч.