Головин пропустит первый матч Лиги 1 в следующем сезоне

сегодня, 09:39

Полузащитник «Монако» пропустит первый матч нового сезона чемпионата Франции из-за перебора желтых карточек в десяти заключительных играх минувшей кампании. Об этом сообщила пресс-служба Профессиональной футбольной лиги.

Наказание вступает в силу с 4 июня.

Российский футболист провел за монегасков 35 матчей в прошлом сезоне, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В последних десяти играх он заработал три «горчичника».

В заключительном туре Лиги 1 «Монако» уступил «Ницце» и завершил сезон на 17-м месте в турнирной таблице.