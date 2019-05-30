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Головин пропустит первый матч Лиги 1 в следующем сезоне

сегодня, 09:39

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит первый матч нового сезона чемпионата Франции из-за перебора желтых карточек в десяти заключительных играх минувшей кампании. Об этом сообщила пресс-служба Профессиональной футбольной лиги.

Наказание вступает в силу с 4 июня.

Российский футболист провел за монегасков 35 матчей в прошлом сезоне, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В последних десяти играх он заработал три «горчичника».

В заключительном туре Лиги 1 «Монако» уступил «Ницце» и завершил сезон на 17-м месте в турнирной таблице.

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Шуnя771
Шуnя771
   46 / 817
сегодня в 09:48
Никто и не заметит...)
КЭТиК
КЭТиК
   116 / 817
сегодня в 09:41
Не ту команду Головин выбрал.
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