ГлавнаяНовости

«Милан» может отказаться от участия в еврокубках из-за нарушения правил ФФП

19 мая 2019, 14:27

Итальянская пресса сообщает, что «Милан» может пойти на сделку с УЕФА и отказаться от участия в еврокубках в следующем сезоне. 

Недавно УЕФА вынесла вердикт: штраф 12 млн евро, ограниченный список из игроков (21 футболист в заявке), а также год отстранения от еврокубков. Такое наказание постигло клуб за нарушение правил финансового фэйр-плей с 2014 по 2017 год. Если «Милан» до конца 2021 года не выправит финансовую ситуацию в клубе, то санкции вступят в силу. 

Однако есть вероятность, что «Милан» пойдет на сделку и намеренно пропустит следующий розыгрыш Лиги Европы, если клуб не сможет пробиться в Лигу чемпионов. Такая мера даст итальянскому клубу дополнительное время на реорганизацию финансовой структуры.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бикфалви не сыграет в финале Кубка России
Вчера, 14:08 Комментарии15
Адриано не сыграет с «Оренбургом»
18 мая Комментарии8
Ибрагимович дисквалифицирован на две игры МЛС за стычку с вратарём
18 мая ВидеоКомментарии12
Почеттино условно дисквалифицирован на один матч в еврокубках
17 мая Комментарии6
«Спартак» оштрафован на 25 тысяч рублей за баннер о Fan ID
16 мая Комментарии12
Главный тренер «Оренбурга» дисквалифицирован на один матч
16 мая Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   38 / 843
вчера в 14:27
Милан не мешок , вот его и наказали...
Жека10
Жека10
   387 / 843
19 мая в 19:25
да они что там совсем обезумили в этом УЕФА?Милан топ клуб который до сих пор удерживает 2-е место по количеству выигранных кубков ЛЧ,хотя уже сколько лет там не играет
barcamilan
barcamilan
   333 / 843
19 мая в 18:36
а мс и псж вам не по зубам?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
19 мая в 17:05
Для клуба уровня Милана участие в ЛЕ уже само по себе наказание.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   134 / 843
19 мая в 15:49
Аха а они туда квалифицируются?Аха)))
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 843
19 мая в 15:25
Достала уже эта Уефа своим ФФП не дают клубам развеватся! Хотят чтобы только мешки были и не кто к ним не приблизился и в ЛЧ играли одни и те же. Уфеа и Фифа уничтожают футбол!!!!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   12 / 843
19 мая в 14:52
Не тот миланский клуб в такое превратили, ох не тот
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
19 мая в 14:42
Все тут не чисто.
Бестрофейный
Бестрофейный
   95 / 843
19 мая в 14:31
Тогда нужно от ЛЧ отстранить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100