«Милан» может отказаться от участия в еврокубках из-за нарушения правил ФФП

19 мая 2019, 14:27

Итальянская пресса сообщает, что «Милан» может пойти на сделку с УЕФА и отказаться от участия в еврокубках в следующем сезоне.

Недавно УЕФА вынесла вердикт: штраф 12 млн евро, ограниченный список из игроков (21 футболист в заявке), а также год отстранения от еврокубков. Такое наказание постигло клуб за нарушение правил финансового фэйр-плей с 2014 по 2017 год. Если «Милан» до конца 2021 года не выправит финансовую ситуацию в клубе, то санкции вступят в силу.

Однако есть вероятность, что «Милан» пойдет на сделку и намеренно пропустит следующий розыгрыш Лиги Европы, если клуб не сможет пробиться в Лигу чемпионов. Такая мера даст итальянскому клубу дополнительное время на реорганизацию финансовой структуры.