Бикфалви не сыграет в финале Кубка России

КДК отказался отменить красную карточку полузащитника «Урала» , которую он получил в ответном полуфинальном матче Кубка России с «Арсеналом». Об этом заявил глава организации Артур Григорьянц.

Мы рассматривали вопрос по Бикфалви. Вы сообщали, что поступило письмо от „Урала“ после матча об отмене красной карточки. Мы обратились в ЭСК при президенте РФС , при отмене мы обязаны это делать, так как должно быть и заключение. ЭСК дала своё заключение. В КДК была направлена запись VAR . На 34-й минуте судья имел все основания показать красную карточку Бикфалви за серьёзное нарушение правил.

Действия нарушителя не носили агрессивного характера. Красная карточка была показана справедливо, когда игрок превысил допустимый уровень жёсткости в единоборстве.

Учитывая пояснение, которое дал Левников, мы пришли к выводу, что не будем применять дополнительные санкции к Бикфалви и он пропустит один матч. Финал Кубка России он пропустит.