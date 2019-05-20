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Бикфалви не сыграет в финале Кубка России

вчера, 14:08
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 18:30 Не начался

КДК отказался отменить красную карточку полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви, которую он получил в ответном полуфинальном матче Кубка России с «Арсеналом». Об этом заявил глава организации Артур Григорьянц.

Мы рассматривали вопрос по Бикфалви. Вы сообщали, что поступило письмо от „Урала“ после матча об отмене красной карточки. Мы обратились в ЭСК при президенте РФС, при отмене мы обязаны это делать, так как должно быть и заключение. ЭСК дала своё заключение. В КДК была направлена запись VAR. На 34-й минуте судья имел все основания показать красную карточку Бикфалви за серьёзное нарушение правил. 

Действия нарушителя не носили агрессивного характера. Красная карточка была показана справедливо, когда игрок превысил допустимый уровень жёсткости в единоборстве. 

Учитывая пояснение, которое дал Левников, мы пришли к выводу, что не будем применять дополнительные санкции к Бикфалви и он пропустит один матч. Финал Кубка России он пропустит.

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Все комментарии
амурец
амурец
   117 / 843
сегодня в 02:38
ха ха как завопили все, вот в матче с Локо удалили игрока Урала, а до этого в матче с Арсеналом, грязные игрочишки в Урале поэтому и боятся ВАРА и самое интересное, что больше всех ноют поросята, кони и болотные которые постеснялись бы про судей говорить
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 843
вчера в 21:28
Тащат паравозов изо всех сил. Позор!
OLESOCC
OLESOCC
   501 / 843
вчера в 19:45
КДК уки, тянут. Локо!.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
вчера в 19:00
Уралу придётся повторить подвиг Португалии-16.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
вчера в 15:59
Вчера Кубок бы вручили...сразу после пенальти...по чём зря народ в Самару гонять..))
cska plus
cska plus
   3 / 843
вчера в 15:50
Палыч уважаемый человек, он первый должен ходатайствовать об отмене к.к. игроку Урала, или слабо?
cska plus
cska plus
   3 / 843
вчера в 15:46
Если хотим видеть настоящий финал то должны играть все сильнейшие игроки обоих клубов, а так получается фальшивка.
cska plus
cska plus
   3 / 843
вчера в 15:45
В нормальных чемпионатах в финале все карточки анулируются.
kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
вчера в 15:43
Ясно...
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
вчера в 15:30
Человек всю жизнь мечтал сыграть хоть разок в финале... не вышло.
Snake Plissken
Snake Plissken
   82 / 843
вчера в 14:50
Дарят КР паравозам
Egorium
Egorium
   111 / 843
вчера в 14:38
Ослабили Урал как только могли, значит боятся.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   35 / 843
вчера в 14:24
Что Лапочкин выкинет на финале кубка? Переплюнет Москалева в последнем матче этих команд, или поскромничает, все-таки не его тарасовка играет.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   58 / 843
вчера в 14:17
СУХИНА В ЛОКО НЕ ЗРЯ ЗАРПЛАТУ ПОЛУЧАЕТ - РАБОТАЕТ НА 100% !

ГЫ-ГЫ
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 843
вчера в 14:15
Похоже на явную подставу.
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