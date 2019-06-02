Нападающий ПСЖ Неймар отреагировал на обвинения в изнасиловании.

Отныне мне придется разоблачать все моменты своей личной жизни, чтобы доказать, что на самом деле сообщения, которые появлялись ранее, являются лживыми. То, что происходит между мужчиной и женщиной наедине – часто случается между парами. На следующий день после нашей близости мы продолжили общаться.

Меня обвиняют в изнасиловании. Это очень больно и тяжело. Такое заявление застало меня врасплох. Мне очень грустно слышать такие вещи, потому что те, кто знают мой характер и мою честность, никогда не поверят этой информации. Я никогда бы не стал делать такие вещи.

Это была ловушка, в которую я в итоге попал. Надеюсь, что это будет для меня уроком. Существуют люди, которые хотят воспользоваться и вымогать что-то – это действительно грустно и больно.