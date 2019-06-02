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Неймар отреагировал на обвинения в изнасиловании

02 июня 2019, 11:00

Нападающий ПСЖ Неймар отреагировал на обвинения в изнасиловании.

Отныне мне придется разоблачать все моменты своей личной жизни, чтобы доказать, что на самом деле сообщения, которые появлялись ранее, являются лживыми. То, что происходит между мужчиной и женщиной наедине – часто случается между парами. На следующий день после нашей близости мы продолжили общаться.

Меня обвиняют в изнасиловании. Это очень больно и тяжело. Такое заявление застало меня врасплох. Мне очень грустно слышать такие вещи, потому что те, кто знают мой характер и мою честность, никогда не поверят этой информации. Я никогда бы не стал делать такие вещи.

Это была ловушка, в которую я в итоге попал. Надеюсь, что это будет для меня уроком. Существуют люди, которые хотят воспользоваться и вымогать что-то – это действительно грустно и больно.

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Все комментарии
4RT
4RT
   329 / 816
02 июня в 19:36
Он просто его симулировал
Ямайский Болт
Ямайский Болт
   567 / 816
02 июня в 19:19
а годы все идут и идут..хотя уже поздно итак, не был он не разу близок к месси
роналду и др. легендам
mortid
mortid
   145 / 816
02 июня в 16:50
Поэтому играй с Дунькой Кулаковой, она никогда не прeдаст )))))))) Гуляй рука, балдей писюн.
Верг
Верг
   487 / 816
02 июня в 15:02
Да, после роли в три икса он изнасиловал тысячи глаз, а я то всегда считал неймара талантливым актером!только немного переигрывающим!
wingback
wingback
   153 / 816
02 июня в 13:17
А кого он изнасиловал? Другого петушка?
Королевский Реал
Королевский Реал
   136 / 816
02 июня в 12:42
Девушки легкого поведенич в конец офигели.

Я говорил, еще после ситуации с Роналду, что теперь каждая мадама может обоюдно интимную близость, преврашать в изнасилование и шантажировать известных спортсменов и ей за это ничего не будет.

Вот если одну посадят публично за клевету лет на 10, вот тогда желающих спекулировать на "изнасилованиях" резко поубавится.
mihaluch
mihaluch
   38 / 816
02 июня в 11:44
Неймар:"Не виноватый я, она сама дала".
Alex12357
Alex12357
   388 / 816
02 июня в 11:36
А теперь пошевели мозгами -КОМУ ЭТО БЫЛО ВЫГОДНО?Ответ на этот вопрос найдёшь в игроках своей команды ПСЖ!!!
STVA 1
STVA 1
   28 / 816
02 июня в 11:30
Тяжело теперь отмыться , если не виноват , ну а если виновен , то поделом.
Шуnя771
Шуnя771
   43 / 816
02 июня в 11:17
Мохнашка всегда была в цене, особенно если у "тебя" много зелени))
ДСА
ДСА
   55 / 816
02 июня в 11:06
Для того что бы снять обвинения в изнасиловании нужно признаться, что гей.
Alex12357
Alex12357
   388 / 816
02 июня в 11:05
Мир сегодня держится на деньгах,и по этому многим наплевать на людей им деньги,деньги и в этом в основном преуспевает молодёжь,работать не хочет а хочет иметь быстрые деньги,это позиция ведёт их в тупик ,они не понимают что век родителей когда-то закончится и что тогда????Вот по -этому они и ищут всякие ухищрения для добычи лёгких денег,таких нужно в Северную Корею ,там их быстро образумят!!!А в выборе друзей -нужно прислушиваться к совету родителей-они знают кто есть кто,птичку видно по полёту!
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