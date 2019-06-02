Ходдл: «Скомина ошибочно назначил пенальти»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Гленн Ходдл раскритиковал судейство в финальном матче Лиги чемпионов.
Это не пенальти. Сиссоко возвращался в оборону и просто подсказывал своим игрокам. Он указывал рукой на футболиста, за которым нужно было следить. Мяч попал ему в грудь, а потом – в руку. Если это пенальти, то их будет по сто штук за матч.
А твоё мнение по теме это последнее что меня интересует на этом сайте, но не ответить я тебе не мог.
По поводу уровня: "Великие" вы наши не забывайте, что за последние 11 сезонов, в этом сезоне вы только 2-ой раз заняли место выше ШПОР.
А твоё мнение по теме это последнее что меня интересует на этом сайте, но не ответить я тебе не мог.
По поводу уровня: "Великие" вы наши не забывайте, что за последние 11 сезонов, в этом сезоне вы только 2-ой раз заняли место выше ШПОР.
Собаки лают, караван идёт.
Собаки лают, караван идёт.
Привыкай к ЛЕ дружище, ваше будущее борьба за место там.
Привыкай к ЛЕ дружище, ваше будущее борьба за место там.