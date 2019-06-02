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Ходдл: «Скомина ошибочно назначил пенальти»

02 июня 2019, 08:30
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Гленн Ходдл раскритиковал судейство в финальном матче Лиги чемпионов.

Это не пенальти. Сиссоко возвращался в оборону и просто подсказывал своим игрокам. Он указывал рукой на футболиста, за которым нужно было следить. Мяч попал ему в грудь, а потом – в руку. Если это пенальти, то их будет по сто штук за матч.

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aNOOBis
aNOOBis ответил Томик
   457 / 816
03 июня в 11:58
Мало того что пытаясь прервать передачу выставляет руку, увеличивая площадь тела, так ещё и движение ей делает. Все вопросы к тому тренеру, который так учил его играть в штрафной. Да и вообще, слишком много Тоттенхему пёрло(по другому не скажешь) в этом розыгрыше. Слишком много халявы(здесь тоже), хватит. Рукой забивали в четвертьфинале, потом ещё и отмотали на полчаса просмотр и лишили Сити кубка. И это только в одном матче - хватит. Тоттенхем должен всегда соответствовать знаменитой фразе.
Да, я то не поклонник Шпор, скорее наоборот. Но ранний пенальти повлиял на результат, и сам Скомина скорее всего не назначит пенальти в аналогичной ситуации 10 из 10. Хотелось бы, чтобы безусловно сильный Ливерпуль выигрывал без "экзоскелетов".
Ptaha91
Ptaha91 ответил sparxx2
   124 / 816
02 июня в 23:25
Не удивительно вообще что Почеттино сегодня только индюшатина хвалит. ЧТД, что он ошибся в построении тактики команды и в выборе 11 футболистов которые должны были тащить этот матч. Даже Крис Уоддл сказал, что Кейн и Алли отыграли матч так как будто их купили месяц назад и они не знают футболистов команды. А твоё мнение по теме это последнее что меня интересует на этом сайте, но не ответить я тебе не мог. По поводу уровня: "Великие" вы наши не забывайте, что за последние 11 сезонов, в этом сезоне вы только 2-ой раз заняли место выше ШПОР.
ха ха , только болел кур может радоваться месту в чемпе))
Знатог
Знатог
   455 / 816
02 июня в 22:02
а нечего этому чёрному дереву выставлять свою корягу.
Просто идиот
Просто идиот
   496 / 816
02 июня в 21:30
Была рука - был пенальти.
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил SonicStar
   36 / 816
02 июня в 21:25
Снова Ливерпуль и снова Скомина...как можно было его назначить на финал, учитывая как он вытащил Ливерпуль в финал в прошлом году? Сам потом признался еще сокрушался, что столько наошибался. так и тут без скандала не обошлось )
САмое страшное, что он их в этом розыгрыше и из группы вытянул. Наполи должны были проходить сквозерню.((
sparxx2
sparxx2 ответил Ptaha91
   224 / 816
02 июня в 19:34
надеюсь поч уйдет и вы поймете что ваш уровень ЛЕ))) думаю распродажа уже этим летом начнется
Не удивительно вообще что Почеттино сегодня только индюшатина хвалит. ЧТД, что он ошибся в построении тактики команды и в выборе 11 футболистов которые должны были тащить этот матч. Даже Крис Уоддл сказал, что Кейн и Алли отыграли матч так как будто их купили месяц назад и они не знают футболистов команды.
А твоё мнение по теме это последнее что меня интересует на этом сайте, но не ответить я тебе не мог.
По поводу уровня: "Великие" вы наши не забывайте, что за последние 11 сезонов, в этом сезоне вы только 2-ой раз заняли место выше ШПОР.
ошалевший
ошалевший
   231 / 816
02 июня в 18:20
я так понял что новые правила когда вступят,то любая рука будет нарушением правил,если не ошибся,значит и обсуждений больше не будет,а безрукие футболёры будут ценниться как наши незаменимые паспортисты
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Stechkin_MU
   97 / 816
02 июня в 17:34
"Но кажется точно" - ты сам хоть себя понимаешь?)
Я имел ввиду точно, и кстати Скомина тоже ваш, после матча против ПСЖ. А пенальти был по всем правилам УЕФА, в отличии от того, что Скомина подарил Мю в матче против ПСЖ.
Stechkin_MU
Stechkin_MU ответил Kirill Erokhin
   275 / 816
02 июня в 17:19
Не знаю насчет Скомины, но кажется Уэбб и Клаттенбург точно были на пособии Ферги, ха-ха.
"Но кажется точно" - ты сам хоть себя понимаешь?)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Stechkin_MU
   97 / 816
02 июня в 17:07
Это их пожизненный шнырь. Они его на довольствии держат) А сокрушается он для понта, а сам делает своё дело)
Не знаю насчет Скомины, но кажется Уэбб и Клаттенбург точно были на пособии Ферги, ха-ха.
Stechkin_MU
Stechkin_MU ответил SonicStar
   275 / 816
02 июня в 17:04
Снова Ливерпуль и снова Скомина...как можно было его назначить на финал, учитывая как он вытащил Ливерпуль в финал в прошлом году? Сам потом признался еще сокрушался, что столько наошибался. так и тут без скандала не обошлось )
Это их пожизненный шнырь. Они его на довольствии держат) А сокрушается он для понта, а сам делает своё дело)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Stechkin_MU
   97 / 816
02 июня в 17:00
Я как раз таки на своей ветке. Здесь умный человек говорит правильные вещи, которые тебе глаза режут. Так, что наверное это тебе лучше отсюда убраться, чтобы поберечь зрение)
Кого там помоями обливали, если только Мю, после Севильи. Если этого пенальти не было, тогда за что в ворота ПСЖ пенальти поставили? Там ситуация была еще менее очевидная, разве нет?
SonicStar
SonicStar
   256 / 816
02 июня в 16:59
забавно получается - тут пенальти поставил, а когда Арнольд во вратарском прыжке отразил удар Эль-Шаарави, то там скомина пенальти не увидел ) так же, как и забыл за такой фол удалить арнольда и еще Кариуса за фол последней надежды
SonicStar
SonicStar ответил Bеликий Князь
   256 / 816
02 июня в 16:56
Позор сквозерне. Скомина не ошибся, он умышлено помог сквозерам. Вся европа знает, что это их ручной судья
до сих пор не понимаю, как его могли поставить на этот матч после клоунады с Ромой в прошлом году...
SonicStar
SonicStar
   256 / 816
02 июня в 16:55
Снова Ливерпуль и снова Скомина...как можно было его назначить на финал, учитывая как он вытащил Ливерпуль в финал в прошлом году? Сам потом признался еще сокрушался, что столько наошибался. так и тут без скандала не обошлось )
Ptaha91
Ptaha91 ответил sparxx2
   124 / 816
02 июня в 16:52
В поражении виноват не Скомина, а Почеттина - аргентинская физручелла упёртая. Зачем на поле нужно было это полено если без него команда прекрасно справлялась ?
надеюсь поч уйдет и вы поймете что ваш уровень ЛЕ))) думаю распродажа уже этим летом начнется
anfield1984
anfield1984 ответил Stechkin_MU
   45 / 816
02 июня в 16:41
Ахаха. Жёсткое бомбалейло у тебя. Где они умные? Правила почитай футбольные и сними очки предвзятости, через которые вы с этим умным человеком на эпизод смотрите.
Stechkin_MU
Stechkin_MU ответил anfield1984
   275 / 816
02 июня в 16:36
Ахахах. Я радуюсь, как бомбит у подобных тебе и как вы ищете какие то конспирологические заговоры. Иди на свои ветки и обсуждай насколько хорош Погба и каким полезным был трансфер Санчеса.
Я как раз таки на своей ветке. Здесь умный человек говорит правильные вещи, которые тебе глаза режут. Так, что наверное это тебе лучше отсюда убраться, чтобы поберечь зрение)
anfield1984
anfield1984 ответил Stechkin_MU
   45 / 816
02 июня в 16:33
    anfield1984
    anfield1984 ответил bublikyo
       45 / 816
    02 июня в 16:31
    Приятное чувство. Пенальти был, рука в неестественно положении, плюс находилась на в статике. Пусть хейтят защитника, который в собственной штрафной руками машет. В 1998 Р. Баджо чилийцу специально в штрафной пнул мячем в статичную руку, там даже мяч не в сторону ворот летел. Поставили и всегда будут ставить. Если реф не ставит такой пенальти, его квалификация будет подвергнуть сомнению, как и здравомыслие тех, кто утверждает, что такие пенальти не ставят

    Собаки лают, караван идёт.
    Stechkin_MU
    Stechkin_MU ответил anfield1984
       275 / 816
    02 июня в 16:29
    Поздравляю с выходом в Лигу Европы. Успехов вам там. Вы хоть напрямую вышли? Или какое-нибудь дно вас вышибет 6а стадии квалификации, а подобные тебе будут блеять, что специально, чтоб сосредоточиться на чемпионате, который вы про... в итоге. Привыкай к ЛЕ дружище, ваше будущее борьба за место там.
      anfield1984
      anfield1984 ответил Stechkin_MU
         45 / 816
      02 июня в 16:25
      Поздравляю с выходом в Лигу Европы. Успехов вам там. Вы хоть напрямую вышли? Или какое-нибудь дно вас вышибет 6а стадии квалификации, а подобные тебе будут блеять, что специально, чтоб сосредоточиться на чемпионате, который вы про... в итоге.

      Привыкай к ЛЕ дружище, ваше будущее борьба за место там.
      Stechkin_MU
      Stechkin_MU ответил Kirill Erokhin
         275 / 816
      02 июня в 16:24
      Видимо говорит что-то по правила вам бесполезно. Хотя понятно, бедные манки, теперь перед каждым матчем лч в следующем сезоне вынуждены будут смотреть, как Ливерпуль подымает кубок чемпионов, а сам Мю даже будет играть в турнире классом ниже. Ха-Ха наслаждайтесь Лигой Европы.
        anfield1984
        anfield1984 ответил BIANCONERI27
           45 / 816
        02 июня в 16:19
        Почему считаешь, что последний?
        Kirill Erokhin
        Kirill Erokhin ответил Stechkin_MU
           97 / 816
        02 июня в 16:14
        Также Ходдл прав, когда говорит, что Леви самый большой жмот в мире. На столько жадный, что копейки не вложит в трансферы. А вот ливер, как видно не поскупился и даже купил гниловатого судью)
        Видимо говорит что-то по правила вам бесполезно. Хотя понятно, бедные манки, теперь перед каждым матчем лч в следующем сезоне вынуждены будут смотреть, как Ливерпуль подымает кубок чемпионов, а сам Мю даже будет играть в турнире классом ниже. Ха-Ха наслаждайтесь Лигой Европы.
        Stechkin_MU
        Stechkin_MU
           275 / 816
        02 июня в 15:58
        Также Ходдл прав, когда говорит, что Леви самый большой жмот в мире. На столько жадный, что копейки не вложит в трансферы. А вот ливер, как видно не поскупился и даже купил гниловатого судью)
        Kirill Erokhin
        Kirill Erokhin ответил RMUKMU
           97 / 816
        02 июня в 15:58
        То есть ни разу в жизни ты не видел как футболисты во время матча подсказывают друг другу кому куда бежать и кого закрывать.
        Подсказывал? Ну ок. Только вот так играть в собственной штрафной, по крайней мере не очень умно, не зря же большинство защитников прячет руки за спину.
        Дима Головашич
        Дима Головашич ответил Snake Plissken
           651 / 816
        02 июня в 15:50
        Ах вот оно что - просто подсказывал игрокам. Помнится в одном матче Зе Луиш тоже в подкате подсказывал игрокам - а ему мяч в это время в руку попал и пенальти не поставили. Все думали, что это пенальти, а оно вон как оказывается - подсказывал игрокам. Понятно
        Помнится, в одном матче Зу Луиша в штрафной толкнул в спину Вернблум и тут же ткнул своей ладонью по мячу. Судья даже внимания не обратил. Но этого никто не видел, никто не помнит и даже знать никто не хочет об этом. И только Чалов, почувствовав ногу игрока, расставляет конечности в разные стороны и падает на пузо, зарабатывая честнейший пенальти! А то, что нам Крылья первый гол из вне игры забили - просто мелочь. Главное, что заиграли.
        Дима Головашич
        Дима Головашич
           651 / 816
        02 июня в 15:47
        Пенальти стопроцентный. Нечего обсуждать.
        Evgeny Moreman
        Evgeny Moreman
           393 / 816
        02 июня в 15:35
        Если это и пеналь ,то очень уж смешной,Сиссоко зачем свои грабли выставил?Игроку Ливерпуля грех было не попытаться ,по граблям попасть.
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