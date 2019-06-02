Ходдл: «Скомина ошибочно назначил пенальти»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» раскритиковал судейство в финальном матче Лиги чемпионов.

Это не пенальти. Сиссоко возвращался в оборону и просто подсказывал своим игрокам. Он указывал рукой на футболиста, за которым нужно было следить. Мяч попал ему в грудь, а потом – в руку. Если это пенальти, то их будет по сто штук за матч.