Ван Дейк: «„Золотой мяч“ должен получить Месси»

Защитник «Ливерпуля» после победы над «Тоттенхэмом» (2:0) в финале Лиги чемпионов ответил на вопрос о своих шансах получить в этом году «Золотой мяч».

Я считаю, что Месси является лучшим игроком в мире. Он должен выиграть «Золотой мяч». Так что я об этом не думаю. Хотя, если награду получу я, то отказываться не стану. Но всё же приз должен достаться Месси. Он лучший в мире независимо от того, играет он в финале или нет.