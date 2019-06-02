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Ван Дейк: «„Золотой мяч“ должен получить Месси»

02 июня 2019, 03:38
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после победы над «Тоттенхэмом» (2:0) в финале Лиги чемпионов ответил на вопрос о своих шансах получить в этом году «Золотой мяч».

Я считаю, что Месси является лучшим игроком в мире. Он должен выиграть «Золотой мяч». Так что я об этом не думаю. Хотя, если награду получу я, то отказываться не стану. Но всё же приз должен достаться Месси. Он лучший в мире независимо от того, играет он в финале или нет.

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Все комментарии
Drossel
Drossel
   525 / 816
02 июня в 20:58
месси слаб в лч хотть и лучший бомбарддир, такк как в решающем матче сдулся нелльзя давать ему зм
Гавроша
Гавроша
   166 / 816
02 июня в 18:15
Конечно месси.
авито
авито
   400 / 816
02 июня в 15:25
Рано ещё говорить о претенденте победителя в этой номинации, но на пока явных конкурентов у ЛЕО нет в борьбе за очередной ЗМ. Индивидуально Месси лучший по всем показателям!
Виктор Лошаков
Виктор Лошаков
   596 / 816
02 июня в 13:39
Ну Месси, конечно Месси, но если его выключить, то каталонцы уже не каталонцы!
Ruslik1982
Ruslik1982
   52 / 816
02 июня в 13:19
ванДейк пиарится на имени Месси
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Никита Бычков
   52 / 816
02 июня в 13:18
Что карлик выиграл? Чемпионат испании, ну тогда лучше дзюбе дать он рпл выиграл
когда Дзюба забьет 50 мячей с коэффициентом 1 - тогда и он получит
Artuom
Artuom ответил Valerii
   32 / 816
02 июня в 13:12
Понятно что ван дейк не конкурент Месси хотя это похоже на пиар. А вообще скучноватая игра, никто не блистал, о чем мечтали противники Месси, это я про зм. Тоттенхем играл лучше и заслуженно проиграл. Пенальти конечно игру подпортил. Ничего опасно Мане не создал в штрафной. Рука была в таком положении еще задолго до удара , он что показывал и кричал партнерам, и сильный удар попал в руку когда она опускалась. тут никакая реакция не сработает. Неоправданый пенальти со всех сторон.
Почему не конкурент? По каким критериям сравниваете игрока атаки и игрока защиты? Или получать ЗМ это полностью привилегия игроков атаки??
Никита Бычков
Никита Бычков
   510 / 816
02 июня в 12:06
Что карлик выиграл? Чемпионат испании, ну тогда лучше дзюбе дать он рпл выиграл
Valerii
Valerii ответил kolpankolpan
   247 / 816
02 июня в 11:14
По игре несомненно Месси лучший.А вот как быть со спортивным принципом чистых спортсменов?Покормить бы стероидами пяток конкурентов, да посмотреть кто что может.А так...Нашпигованный до одури гормонами, превращенный в" чистого" спортсмена бройлер.
    Брулин
    Брулин
       76 / 816
    02 июня в 10:54
    Он и Алиссон сделали разницу во многих матчах этого сезона,
    Gelious
    Gelious
       155 / 816
    02 июня в 10:51
    Подлиз засчитан
    kolpankolpan
    kolpankolpan
       262 / 816
    02 июня в 10:44
    По игре несомненно Месси лучший.А вот как быть со спортивным принципом чистых спортсменов?Покормить бы стероидами пяток конкурентов, да посмотреть кто что может.А так...Нашпигованный до одури гормонами, превращенный в" чистого" спортсмена бройлер.
    Cympak-05
    Cympak-05
       470 / 816
    02 июня в 10:30
    Говорить о ЗМ ещё рано. Большая часть года ещё впереди. Сейчас конечно явных притендентов на мой взгляд трое Месси Ван Дейк и Аллиссон. Мане и Салах тож не хороши, но стоит признать пока на данный месяц есть нападабщий который превосходит их. Многие будут писать что Ван Дейк особо не показал себя в полуфинале и его спас Алиссон, согласен с этим. Но ведь награда даётся за целый год, а не за определенные игры.
    Valeriy-48
    Valeriy-48 ответил -Владислав-
       723 / 816
    02 июня в 09:39
    это шутка была, как минимум половина мячиков гнома незслуженна даже близко, понятно что он из театралов боится уходить, например в АПЛ его уровень был бы запасной подавальщик мячей..
    Ну это конечно понятно, вам естественно виднее, особенно сидя у телевизора...
    Valeriy-48
    Valeriy-48 ответил Valerii
       723 / 816
    02 июня в 09:34
    Понятно что ван дейк не конкурент Месси хотя это похоже на пиар. А вообще скучноватая игра, никто не блистал, о чем мечтали противники Месси, это я про зм. Тоттенхем играл лучше и заслуженно проиграл. Пенальти конечно игру подпортил. Ничего опасно Мане не создал в штрафной. Рука была в таком положении еще задолго до удара , он что показывал и кричал партнерам, и сильный удар попал в руку когда она опускалась. тут никакая реакция не сработает. Неоправданый пенальти со всех сторон.
    Читайте правила, там все про пенальти написано доходчиво.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       14 / 816
    02 июня в 09:28
    Правильно мыслит !!!
    номер 12
    номер 12
       235 / 816
    02 июня в 09:15
    Если бы выиграли АПЛ, то можно было бы вручить ЗМ Ван Дейку. А так нет, не заслужил.
    Soccer2016
    Soccer2016
       307 / 816
    02 июня в 09:02
    Еще бы Ван Дейку с Недерландами победить на Лиге наций и вопрос ЗМ будет закрыт, очень сильная, стабильная игра на протяжении последних 1,5 сезона как перешёл в Ливерпуль, стена. Как он спокойно себя ведет в решающих моментах,как вчера Сон почти один в один выходил и Вирджил в последний момент выбил
    Valerii
    Valerii
       247 / 816
    02 июня в 08:59
    Понятно что ван дейк не конкурент Месси хотя это похоже на пиар. А вообще скучноватая игра, никто не блистал, о чем мечтали противники Месси, это я про зм. Тоттенхем играл лучше и заслуженно проиграл. Пенальти конечно игру подпортил. Ничего опасно Мане не создал в штрафной. Рука была в таком положении еще задолго до удара , он что показывал и кричал партнерам, и сильный удар попал в руку когда она опускалась. тут никакая реакция не сработает. Неоправданый пенальти со всех сторон.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       137 / 816
    02 июня в 08:54
    Месси не заслужил этот сезон, пусть лучше Ван Дейк получит
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       258 / 816
    02 июня в 08:49
    Так и есть...
    neomessi
    neomessi
       162 / 816
    02 июня в 08:39
    Лео ЗМ , Ливеру ЛЧ, а зениту золотой баклан
    eleven LC
    eleven LC
       85 / 816
    02 июня в 08:30
    Месси обеспечит себе 6-й золотой мяч если выиграет Копа Америка!
    Пока что провал в лч и пораженье в финале кубка не позволяют на 100 % сказать что именно Месси возьмёт зм!
    Cympak-05
    Cympak-05
       470 / 816
    02 июня в 08:29
    Месси Алисон Ван Дейк кто то из этой тройки должен получить.
    viking88
    viking88 ответил cevin cigan
       477 / 816
    02 июня в 08:14
    После 0-4 от Ливера,люди с футболом "завязывают",какой на хрен ЗМ? Получил золотую тапочку и хватает!
    а после 3-0 от кобыл, что обычно делают?) не расскажешь?))
    -Владислав-
    -Владислав-
       66 / 816
    02 июня в 07:44
    это шутка была, как минимум половина мячиков гнома незслуженна даже близко, понятно что он из театралов боится уходить, например в АПЛ его уровень был бы запасной подавальщик мячей..
    cska plus
    cska plus
       4 / 816
    02 июня в 07:22
    А вот интересно гном сможет сделать такой жест как Ван Дейк.
    Drossel
    Drossel
       525 / 816
    02 июня в 07:11
    Тебе ЗМ чувак
    cevin cigan
    cevin cigan
       7 / 816
    02 июня в 06:55
    После 0-4 от Ливера,люди с футболом "завязывают",какой на хрен ЗМ? Получил золотую тапочку и хватает!
    Martini_1987
    Martini_1987
       86 / 816
    02 июня в 06:50
    По ходу Вирджил с игристыми перебрал на радостях победы, вот и понесло вокруг да около
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