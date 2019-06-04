ГлавнаяНовости

КДК рассмотрит поведение Беленова в матче против «Томи»

сегодня, 11:21
ТомьЛоготип футбольный клуб Томь (Томск)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация рассмотрит эпизод с участием вратаря «Уфы» Александра Беленова, произошедший в ответном переходном матче против «Томи».

После игры Беленов показал средний палец болельщикам «Томи». При этом вратарь во время матча был удален, получив два предупреждения за затяжку времени.

Завтра состоится заседание КДК, на которое вызван Беленов. На основании материалов средств массовой информации КДК будет рассматривать эпизод, произошедший в гостевом матче «Уфы» против «Томи». Беленов, уходя в подтрибунное помещение, показал неприличный жест в адрес болельщиков хозяев.

Все новости
Россия. Переходные матчи 2018/2019  Организация: КДК  Беленов Александр  Григорьянц Артур  Стадион «Труд»
Источник: ТАССРедакция: Дмитрий Кристя
Поделиться
Другие материалы по теме
КДК РФС в 2018 году вынес штрафов на сумму более 25,5 млн рублей
28 мая Комментарии7
КДК оштрафовал «Зенит»
23 мая Комментарии9
КДК наказал «Спартак»
23 мая Комментарии25
«Зенит» избежал штрафа за использование пиротехники в матче с ЦСКА
16 мая Комментарии29
КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 150 тысяч рублей
17 апреля Комментарии26
КДК условно закрыл «Зениту» трибуну D на один матч
17 апреля Комментарии32
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   236 / 828
сегодня в 13:24
Один функционер тоже любил средний палец показывать. Пусть поделится опытом). Хотя, что пианист, что вратарь без конечности, это вечная бесконечность.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 828
сегодня в 13:12
Придется Беленову , похоже, новый сезон на лавке начинать?!?
OLESOCC
OLESOCC
   401 / 828
сегодня в 11:59
Да, надо было показать в сторону кдк!.
mangoх12
mangoх12
   28 / 828
сегодня в 11:45
За что его так ?
Морозовский
Морозовский
   7 / 828
сегодня в 11:41
Беленов сам напросился на смачные эпитеты болел "Томи" - поэтому палец не надо было показывать.
Байкал-38
Байкал-38
   14 / 828
сегодня в 11:39
Некрасиво
КЭТиК
КЭТиК
   60 / 828
сегодня в 11:37
Главное - победили.
cska plus
cska plus
   5 / 828
сегодня в 11:33
Он же палец только показал, с каких это пор палец стал неприличной частью тела.
drug01
drug01
   85 / 828
сегодня в 11:27
Просто был спортивный азарт....
Akvarel
Akvarel
   174 / 828
сегодня в 11:22
Неуважение к болельщикам просто свинское.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100