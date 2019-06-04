КДК рассмотрит поведение Беленова в матче против «Томи»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация рассмотрит эпизод с участием вратаря «Уфы» Александра Беленова, произошедший в ответном переходном матче против «Томи».
После игры Беленов показал средний палец болельщикам «Томи». При этом вратарь во время матча был удален, получив два предупреждения за затяжку времени.
Завтра состоится заседание КДК, на которое вызван Беленов. На основании материалов средств массовой информации КДК будет рассматривать эпизод, произошедший в гостевом матче «Уфы» против «Томи». Беленов, уходя в подтрибунное помещение, показал неприличный жест в адрес болельщиков хозяев.