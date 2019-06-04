КДК рассмотрит поведение Беленова в матче против «Томи»

сегодня, 11:21

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация рассмотрит эпизод с участием вратаря «Уфы» , произошедший в ответном переходном матче против «Томи».

После игры Беленов показал средний палец болельщикам «Томи». При этом вратарь во время матча был удален, получив два предупреждения за затяжку времени.