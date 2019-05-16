«Зенит» избежал штрафа за использование пиротехники в матче с ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Зенит» не будет оштрафован, несмотря на использование болельщиками пиротехники и нецензурных выражений в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (3:1).
По дисциплинарному регламенту, есть несколько оснований для рассмотрения дела [на заседании КДК], в том числе рапорт делегатов, протокол матча, письма клубов, игроков, лиг. В рапорте матча между «Зенитом» и ЦСКА дисциплинарные нарушения не указаны, поэтому у КДК нет оснований для рассмотрения дела по данной игре.
Переживем!)
Переживем!)
Да да)именно на Вас)
Тама просто доморощенный фаерйносец от Зенитонов был)))) По этому не поставил галочку))
Да да)именно на Вас)
Тама просто доморощенный фаерйносец от Зенитонов был)))) По этому не поставил галочку))
Это не было хулиганство а запланированное шоу!
Это не было хулиганство а запланированное шоу!
Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку.))х))
Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку.))х))
болельщика за свой клуб....
болельщика за свой клуб....
Действительно, "В рапорте матча между «Зенитом» и ЦСКА дисциплинарные нарушения не указаны, поэтому у КДК нет оснований для рассмотрения дела по данной игре", потому что во время матча, ничего подобного не было! Пиротехнику и шашки зажигали до матча и в момент вручения кубка.
Поэтому, в рапорт матча, этот факт никак не попал и не должен был!
Действительно, "В рапорте матча между «Зенитом» и ЦСКА дисциплинарные нарушения не указаны, поэтому у КДК нет оснований для рассмотрения дела по данной игре", потому что во время матча, ничего подобного не было! Пиротехнику и шашки зажигали до матча и в момент вручения кубка.
Поэтому, в рапорт матча, этот факт никак не попал и не должен был!
Это самая бедная команда в РПЛ
Это самая бедная команда в РПЛ