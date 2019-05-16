«Зенит» избежал штрафа за использование пиротехники в матче с ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Зенит» не будет оштрафован, несмотря на использование болельщиками пиротехники и нецензурных выражений в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (3:1).

По дисциплинарному регламенту, есть несколько оснований для рассмотрения дела [на заседании КДК ], в том числе рапорт делегатов, протокол матча, письма клубов, игроков, лиг. В рапорте матча между «Зенитом» и ЦСКА дисциплинарные нарушения не указаны, поэтому у КДК нет оснований для рассмотрения дела по данной игре.