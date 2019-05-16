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«Зенит» избежал штрафа за использование пиротехники в матче с ЦСКА

16 мая 2019, 16:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Зенит» не будет оштрафован, несмотря на использование болельщиками пиротехники и нецензурных выражений в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (3:1).

По дисциплинарному регламенту, есть несколько оснований для рассмотрения дела [на заседании КДК], в том числе рапорт делегатов, протокол матча, письма клубов, игроков, лиг. В рапорте матча между «Зенитом» и ЦСКА дисциплинарные нарушения не указаны, поэтому у КДК нет оснований для рассмотрения дела по данной игре.

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Шуnя771
Шуnя771 ответил armeec_♞
   51 / 843
17 мая в 21:15
Привет Старина)) Да да)именно на Вас) Тама просто доморощенный фаерйносец от Зенитонов был)))) По этому не поставил галочку))
Привет Дружище!

Переживем!)
mortid
mortid
   158 / 843
17 мая в 02:07
Интересно Спартак, Локомотив штрафовали в день вручения кубка? Ели нет, как говорится уважуха, нужно быть последовательными, если да, КДК продажные ски.
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
16 мая в 22:49
В таком матче западло штрафовать.
armeec_♞
armeec_♞ ответил Шуnя771
   226 / 843
16 мая в 22:27
Опять пиротехнический доход РПЛ ляжет на плечи СПАРТАКА!)))
Привет Старина))
Да да)именно на Вас)
Тама просто доморощенный фаерйносец от Зенитонов был)))) По этому не поставил галочку))
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 843
16 мая в 21:45
Опять пиротехнический доход РПЛ ляжет на плечи СПАРТАКА!)))
Nikola45
Nikola45 ответил Дед за ЦСКА
   57 / 843
16 мая в 20:57
А на чуть чуть можно и закрыть глаза. Юпитер!!!!
Я был на этой игре! Никакого хулиганства там не было поверьте! Где жгли стояли пожарные!
Это не было хулиганство а запланированное шоу!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Nikola45
   45 / 843
16 мая в 20:49
Санкционировано было и входило в программу шоу! Да и красочно все было! А во время игры не жгли! (чуть чуть только ))
А на чуть чуть можно и закрыть глаза. Юпитер!!!!
Nikola45
Nikola45 ответил Дед за ЦСКА
   57 / 843
16 мая в 20:37
Всё ясно. Всех штрафовать можно, кроме Зенита. Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку.))х))
Санкционировано было и входило в программу шоу! Да и красочно все было! А во время игры не жгли! (чуть чуть только ))
Союзник противников
Союзник противников ответил Scuderia Ferrari
   25 / 843
16 мая в 20:37
Из этого следует вывод, что делегату матча был настолько интересен футбол, показанный командами, что он закрыл глаза на нарушения (коих, впрочем, много не было).
Фуршет послематчевый был ему особенно интересен.
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 843
16 мая в 20:35
Конечно.Когда стадион пылал,весь мир это видел.Но у КДК :вещей нет-кражи нет.Но только в отношении Великого Газенита.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   45 / 843
16 мая в 19:38
Всё ясно. Всех штрафовать можно, кроме Зенита.
Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку.))х))
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 843
16 мая в 19:15
Отскочили
CВИН
CВИН
   279 / 843
16 мая в 18:51
без свинства обошлось
Питер рулит
Питер рулит ответил severnyj84
   148 / 843
16 мая в 18:43
Свиньи всегда пиротехнику не по делу используют, им всегда кажется, что они стали чемпионами.
    Питер рулит
    Питер рулит
       148 / 843
    16 мая в 18:40
    была официальная договоренность об использовании пиро..
    RIR68
    RIR68
       195 / 843
    16 мая в 18:39
    взяли наличными)
    mihaluch
    mihaluch
       53 / 843
    16 мая в 18:03
    У питербуржцев был праздник, веселились, никто не пострадал, за что наказывать.
    тумба-юмба
    тумба-юмба ответил parallels
       309 / 843
    16 мая в 17:48
    вообще-то, одному фанату выписали бан на год и штраф 10 тыщ. нет, хряки, это не я)
    А ЖАЛЬ.
    тумба-юмба
    тумба-юмба
       309 / 843
    16 мая в 17:47
    Вот это я понимаю админресурс.ПОЗОР зениту.Да что там позор,ПОЗОРИЩЕ.
    ermak6848
    ermak6848
       173 / 843
    16 мая в 17:17
    игра была интересная ну немного бабахнули за Победу - такое бывает у всех
    болельщика за свой клуб....
    cska plus
    cska plus
       3 / 843
    16 мая в 17:15
    Миллер отмазал или зажал.
    Завтра
    Завтра ответил Scuderia Ferrari
       142 / 843
    16 мая в 17:06
    Из этого следует вывод, что делегату матча был настолько интересен футбол, показанный командами, что он закрыл глаза на нарушения (коих, впрочем, много не было).
    На самом матче, единственное что можно было предъявить болельщикам(виражу), так это заряд: "ЦСКА - команда г****!"(про средства контрацепции). И с мнением виража я не согласен, но у парней там "работа" такая)))
    Завтра
    Завтра
       142 / 843
    16 мая в 17:03
    Я был на этом матче и подтверждаю что написанное - правда.
    Действительно, "В рапорте матча между «Зенитом» и ЦСКА дисциплинарные нарушения не указаны, поэтому у КДК нет оснований для рассмотрения дела по данной игре", потому что во время матча, ничего подобного не было! Пиротехнику и шашки зажигали до матча и в момент вручения кубка.
    Поэтому, в рапорт матча, этот факт никак не попал и не должен был!
    parallels
    parallels
       5 / 843
    16 мая в 16:46
    вообще-то, одному фанату выписали бан на год и штраф 10 тыщ. нет, хряки, это не я)
    clop
    clop
       84 / 843
    16 мая в 16:40
    В кдк догадались не портить Зениту праздник. Зас-сали перед Дюковым. Надеются сохранить свое место у кормушки.
    severnyj84
    severnyj84
       87 / 843
    16 мая в 16:37
    Свиньи всегда пиротехнику не по делу используют, им всегда кажется, что они стали чемпионами.
    МКС
    МКС
       30 / 843
    16 мая в 16:34
    Кто бы сомневался что лазурных не оштрафуют

    Это самая бедная команда в РПЛ
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       12 / 843
    16 мая в 16:34
    Из этого следует вывод, что делегату матча был настолько интересен футбол, показанный командами, что он закрыл глаза на нарушения (коих, впрочем, много не было).
    11-и метровый
    11-и метровый
       24 / 843
    16 мая в 16:33
    Только свиней штрафуют за пиротехнику, они ей пользоваться не умеют.
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