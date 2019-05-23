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КДК наказал «Спартак»

сегодня, 17:53

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказаниях, которые получили клубы по итогам 29-го тура РПЛ.

По матчу «Уфа» — «Оренбург» (0:2) КДК РФС оштрафовал «Оренбург» на 10 тысяч рублей за нарушение регламента — на пресс конференции была несогласованная с РПЛ кандидатура тренера.

По матчу «Крылья Советов» — «Спартак» (1:2) КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды (у «Спартака» 6 желтых карточек). Так же болельщики использовали две ракетницы, 4 петарды и 5 файеров. «Спартак» оштрафован на 150 тысяч рублей.

Два болельщика «Крыльев Советов» выбегали на поле. За необеспечение безопасности и массовое появление на поле посторонних лиц «Крылья Советов» оштрафованы на 150 тысяч.

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Все комментарии
wingback
wingback
   206 / 856
сегодня в 18:08
Да не, это Ливерпуль наказал спартак...
mihaluch
mihaluch
   52 / 856
сегодня в 18:05
Скоро Кононов пукнет и последует наказание: За загрязнение атмосферы тренером "Спартака".
Zenit_84
Zenit_84
   148 / 856
сегодня в 18:00
Считают оказывается петарды
Denkuz
Denkuz
   69 / 856
сегодня в 17:56
Свиньи, мало того, что свою оплеванную открывашку всё пытаются спалить, так и на чужие стадионы покушаются.
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