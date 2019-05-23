КДК оштрафовал «Зенит»

сегодня, 18:33

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал еще несколько клубов по итогам 29-го тура РПЛ .

Болельщики «Рубина» скандировали нецензурные выражения в адрес фанатов «Анжи». В итоге казанский клуб оштрафован на 70 тысяч рублей.

«Енисей» оштрафован на 60 тысяч рублей за скандирование фанатами ненормативной лексики в адрес судьи на матче с «Динамо».

«Арсенал» заплатит 10 тысяч рублей. Причина - болельщики тульской команды взорвали один взрывпакет на игре с «Краснодаром».

«Зенит» же оштрафован на 80 тысяч рублей за то, что болельщики команды из Санкт-Петербурга использовали пиротехнику во время матча с «Ростовом»,