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КДК оштрафовал «Зенит»

сегодня, 18:33

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал еще несколько клубов по итогам 29-го тура РПЛ.

Болельщики «Рубина» скандировали нецензурные выражения в адрес фанатов «Анжи». В итоге казанский клуб оштрафован на 70 тысяч рублей.

«Енисей» оштрафован на 60 тысяч рублей за скандирование фанатами ненормативной лексики в адрес судьи на матче с «Динамо».

«Арсенал» заплатит 10 тысяч рублей. Причина - болельщики тульской команды взорвали один взрывпакет на игре с «Краснодаром».

«Зенит» же оштрафован на 80 тысяч рублей за то, что болельщики команды из Санкт-Петербурга использовали пиротехнику во время матча с «Ростовом»,

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 856
сегодня в 21:00
Да как он посмел....
За адекватность
За адекватность
   10 / 856
сегодня в 19:39
Остается пожелать хорошего отдыха Григорьянцу, еще тур и свобода. Да как бы и предъявить нечего, штрафы лупят законно. Еще бы условно действенную концепцию борьбы с этими плохими вещами предложили, то цены бы не было, а так условно Сейшелы и Мальдивы ждут.
КЭТиК
КЭТиК
   144 / 856
сегодня в 19:29
Чем больше брани, тем больше денег у РФС.
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
   140 / 856
сегодня в 19:05
Только что пол часа назад бомжи кричали на нас все табором на пару с друзьями конями,а сами кто интелигент???? АХАХАХХА
Abris
Abris
   130 / 856
сегодня в 18:41
Наверное, со свиньями тарасовскими перепутали в заголовке.
Морозовский
Морозовский
   8 / 856
сегодня в 18:39
СТРАННОЕ НАЗВАНИЕ СТАТЬИ!!! И, НИ СЛОВА О БАКЛАНАХ!!!
handreb
handreb
   66 / 856
сегодня в 18:38
Ну где здесь Зенит, товарищи?
Alpribas
Alpribas
   83 / 856
сегодня в 18:37
Заголовок про Зенит, а оштрафованы все, кроме самого Зенита.
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